Canlı anlatım: Azerbaycan GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
04:43 Pistte bir görevli var. Şimdi pist dışına çıkıyor. Muhtemelen bir parçayı almış olabilir.
04:42 Sanal güvenlik aracı!
04:41 Sainz duvara çok yaklaşmış ancak çarpmadan devam etmiş.
04:41 Anlık sıralama;
Leclerc
Sainz
Norris
Gasly
Hamilton
Stroll
Alonso
Ricciardo
Tsunoda
Russell.
Leclerc
Sainz
Norris
Gasly
Hamilton
Stroll
Alonso
Ricciardo
Tsunoda
Russell.
04:40 Sainz turu tamamlıyor ve Leclerc'in 0.036 saniye ardında ikinci sıraya yerleşiyor. Ferrari 1-2!
04:40 Perez dışında herkes pistte.
04:39 Norris 1:46.321'le ikinci sıraya çıkıyor. Bu kez Sainz en iyi sektörlerle geliyor.
04:38 Leclerc 1:45.664 yapıyor ve liderliği Sainz'dan alıyor.
04:38 Leclerc turu tamamlamak üzere.
04:38 Alfa Romeo ve Red Bull pilotları garajdalar.
04:37 Leclerc şu anda mor derecelerle geliyor.
04:36 Sainz 1:46.706 ile liderliği alıyor.
04:36 Biraz derecelere bakalım;
Charles Leclerc 1:47.701 yapmış durumda. Sainz şu anda en iyi dereceyle geliyor.
Charles Leclerc 1:47.701 yapmış durumda. Sainz şu anda en iyi dereceyle geliyor.
04:35 Verstappen, Perez, Giovinazzi ve Raikkonen hariç herkes şu anda turluyor.
04:33 Perez aero sensörlerle turlamış.
04:32 Perez de tek turun ardından garaja geliyor.
04:32 Garajda üç isim görüyoruz: Verstappen, Hamilton ve Bottas.
04:31 Şu anda sürücülerin çoğu pistte.
04:30 Ve başlıyoruz!
04:28 Bu arada bu hafta sonu sert rüzgarlar olması bekleniyor ki bu da rüzgarı sevmeyen takımlar için pek de iyi bir haber değil.
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