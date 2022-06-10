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Canlı anlatım: Azerbaycan GP 1. antrenman seansı
2022 Azerbaycan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de ilk antrenman seansının anlatımını yavaş yavaş noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerle birlikteydim. 17.00'da ikinci antrenmanlarda görüşmek üzere.
Aston Martin pilotları hariç herkesin en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle kaydettiğini de belirtelim.
Ricciardo, arıza yaşayarak seansa veda eden isimleri saymazsak seansı son sırada noktalıyor. McLaren pilotu için hafta sonu pek iyi başlamadı.
Tüm pilotlar damalı bayrağa ulaşıyor ve seans resmi olarak sona eriyor. Seansı 1.45.476 ile Sergio Perez liderliğinde noktalıyoruz.
Ferrari pilotlarında sert lastikler var, onun dışında orta hamur tercih eden isimler olduğunu da görüyoruz.
Alonso sekizinciliğe, Ocon onunculuğa çıkıyor.
Alpine buraya büyük güncellemelerle geldi. Hız olarak sezon başından beri belli bir seviyede görünen takım, ön gruba kademeli şekilde yaklaşmayı planlıyor.
Ricciardo da pistte. Son 10 dakikaya girilirken tüm pilotlar kalan zamanı değerlendirmek isteyeceklerdir.
Sainz turlamaya devam ediyor ama son sektörde derecesini geliştiremediğini görüyoruz. Ferrari dalgalanma nedeniyle ciddi zaman kaybediyor gibi.
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