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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 1. antrenman seansı

2022 Azerbaycan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Azerbaycan GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu

Bizler de ilk antrenman seansının anlatımını yavaş yavaş noktalıyoruz.

 

Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerle birlikteydim. 17.00'da ikinci antrenmanlarda görüşmek üzere.
Aston Martin pilotları hariç herkesin en hızlı turlarını yumuşak lastiklerle kaydettiğini de belirtelim.
1.45'e inebilen pilot sayısı ise yalnızca 3! Perez, Leclerc ve Verstappen.
Ricciardo, arıza yaşayarak seansa veda eden isimleri saymazsak seansı son sırada noktalıyor. McLaren pilotu için hafta sonu pek iyi başlamadı.

Tam sonuç:

 

PER LEC
VER SAI
ALO HAM
TSU RUS
GAS OCO
NOR STR
MAG VET
BOT ZHO
ALB RIC
LAT MSC
Tüm pilotlar damalı bayrağa ulaşıyor ve seans resmi olarak sona eriyor. Seansı 1.45.476 ile Sergio Perez liderliğinde noktalıyoruz.
Bariyerlere temas etmekten ucuz kurtulmuş son şampiyon.
Verstappen'in 15. virajda spin attığını görüyoruz!
Son turlarda derecesini geliştirmeyi başarıyor İspanyol pilot.
Alonso 5. sıraya yükseliyor! 1.46.571!
2. sektörde sarı bayraklar sallandı, Verstappen 15. virajda ufak bir blokaj yapmış durumda.
Alonso 3.sektörde günün en hızlı zamanına sahip.
Tüm pilotlar yavaş yavaş damalı bayrağa gelirken Alonso'nun halen zaman turunda olduğunu görüyoruz.
Damalı bayrak sallanıyor, dereceler gelişecek gibi durmuyor.
Ferrari pilotlarında sert lastikler var, onun dışında orta hamur tercih eden isimler olduğunu da görüyoruz.
Son anlar için lastik seçimleri de oldukça değişmiş durumda.
Bakalım son anlarda dereceler gelişecek mi?
Son 1 dakika, Russell hariç herkes pistte!
Gasly'nin 15. virajda blokaj yaşayarak kaçış alanına girdiğini görüyoruz.
Sainz pistte.
Son 2 dakika.
Sarı bayrak periyodu kısa sürdü. Sorun yaşayan isim Gasly.
2. sektörde sarı bayraklar var.
Son 3 dakika. Tsunoda ve Magnussen piste dönen isimler.
Gasly dokuzuncu sıraya kadar geriledi.

Alonso sekizinciliğe, Ocon onunculuğa çıkıyor.

 

Alpine buraya büyük güncellemelerle geldi. Hız olarak sezon başından beri belli bir seviyede görünen takım, ön gruba kademeli şekilde yaklaşmayı planlıyor.
Leclerc son turlar için piste dönüyor.
Russell ve Stroll de pitte.
Tsunoda da pitte.
Hamilton pitte. Bir ayara geçilirken çıkan "bip sesinden" çok rahatsız olduğunu söyledi.
Leclerc, Sainz ve Magnussen hariç herkes pistte.
Stroll 11. sırada.
Russell Gasly'i geçerek yedinciliğe çıkıyor.

Sıralama şu şekilde:

 

PER LEC
VER SAI
HAM TSU
GAS RUS
ALO NOR
MAG VET
ZHO ALB
OCO STR
BOT RIC
LAT MSC
Ricciardo da pistte. Son 10 dakikaya girilirken tüm pilotlar kalan zamanı değerlendirmek isteyeceklerdir.
Perez ve Norris pistte.
Tsunoda'nın Vettel'i hafif şekilde engellediğini görüyoruz.
Bottas ve Albon yeniden pistte.
Leclerc pite döndü.
Sainz turlamaya devam ediyor ama son sektörde derecesini geliştiremediğini görüyoruz. Ferrari dalgalanma nedeniyle ciddi zaman kaybediyor gibi.
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