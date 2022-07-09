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Canlı anlatım: 2022 Avusturya GP sprint yarışı
2022 Avusturya GP'si sprint yarışı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu 23 turluk kısa yarışın anlatımını noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, sprint yarışı canlı anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım.
Yarın 16.00'da Avusturya GP'sinde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Ben Altay Gök, sprint yarışı canlı anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım.
Yarın 16.00'da Avusturya GP'sinde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Tam sıralama:
VER LEC
SAI RUS
PER OCO
MAG HAM
MSC BOT
NOR RIC
STR ZHO
GAS ALB
TSU LAT
Vettel yarışı bıraktı, Alonso ise formasyon turu öncesi yaşadığı bir sorun nedeniyle yarışa başlayamadı.
VER LEC
SAI RUS
PER OCO
MAG HAM
MSC BOT
NOR RIC
STR ZHO
GAS ALB
TSU LAT
Vettel yarışı bıraktı, Alonso ise formasyon turu öncesi yaşadığı bir sorun nedeniyle yarışa başlayamadı.
Aston Martin araçta hasar olduğu gerekçesiyle Vettel'i pite çağırdı. Vettel son turda çekiliyor sprintten.
Birazdan son tura başlayacak Verstappen, ilk 4 sırada değişiklik yok, Ocon ise geride kalanların en iyisi konumunu koruyacak.
Magnussen'in Schumacher'den kopması ve Schumacher'in DRS kaybetmesi sonrası Hamilton bu kez geçişi tamamlamayı başardı!
Hamilton bir kez daha 3. virajda çok yakın, rakibinin yanına gelmeyi başardı ancak Schumacher çizgisini korudu.
Schumacher'in 3. ve 4. virajlardaki sıkı savunması sürüyor. Hamilton uzun süredir Haas pilotunun arkasında.
Ricciardo Norris mücadelesi sürüyor, Ricciardo önü açıkken ne yapacağını görmek istiyor! Bakalım takım emri gelecek mi?
Bitime son 9 tur, sıralama şu şekilde:
VER LEC
SAI RUS
PER OCO
MAG MSC
HAM BOT
NOR RIC
ALB STR
TSU GAS
ZHO LAT
VET
Alonso sprinte başlayamadı.
VER LEC
SAI RUS
PER OCO
MAG MSC
HAM BOT
NOR RIC
ALB STR
TSU GAS
ZHO LAT
VET
Alonso sprinte başlayamadı.
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