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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: 2022 Avusturya GP sprint yarışı

2022 Avusturya GP'si sprint yarışı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: 2022 Avusturya GP sprint yarışı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu 23 turluk kısa yarışın anlatımını noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, sprint yarışı canlı anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 

Yarın 16.00'da Avusturya GP'sinde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
İlk 3 sıra röportajlar için gride geliyorlar.
Tam sıralama:

VER LEC
SAI RUS
PER OCO
MAG HAM
MSC BOT
NOR RIC
STR ZHO
GAS ALB
TSU LAT

Vettel yarışı bıraktı, Alonso ise formasyon turu öncesi yaşadığı bir sorun nedeniyle yarışa başlayamadı.
Ocon 6, Magnussen 7. oluyor, günün son puanı ise Hamilton'a gidiyor.
Perez 5. sırada damalı bayrağa geliyor ve hasarı epey azaltıyor!
Leclerc 2, Sainz 3, Russell 4. sıradaki yerlerini korudular.
Verstappen damalı bayrağa ulaşıyor ve sprint yarışının galibi oluyor!
Leclerc son turda farkı 1.7 saniyeye kadar indirdi ancak yetmeyecek.
Aston Martin araçta hasar olduğu gerekçesiyle Vettel'i pite çağırdı. Vettel son turda çekiliyor sprintten.
Birazdan son tura başlayacak Verstappen, ilk 4 sırada değişiklik yok, Ocon ise geride kalanların en iyisi konumunu koruyacak.
Schumacher Magnussen'den DRS istemişti ancak bu gerçekleşemeden Hamilton rakibini geçti.
Magnussen'in Schumacher'den kopması ve Schumacher'in DRS kaybetmesi sonrası Hamilton bu kez geçişi tamamlamayı başardı!
Schumacher bakalım karşı atak deneyecek mi?
Hamilton bir kez daha Schumacher'in yanında, bu kez içten geliyor ve geçiyor!
MAG-MSC-HAM mücadelesinden faydalanan Ocon ise farkı 4 saniyeye çıkarmış vaziyette.
Hamilton bu kez 4. virajda dıştan geliyor ancak yine geçemiyor! Son 3 turdayız.
Hamilton Schumacher'den şikayetçi, rakibinin en az 4 kez pist dışına çıktığını söyledi.
Ancak fark yine hızlıca 2.5 saniyeye çıkıyor.
Leclerc Verstappen ile farkı 2 saniyeye indirdi.
Schumacher yine yerini koruyor.
Hamilton bir kez daha 3. virajda çok yakın, rakibinin yanına gelmeyi başardı ancak Schumacher çizgisini korudu.
Schumacher'in 3. ve 4. virajlardaki sıkı savunması sürüyor. Hamilton uzun süredir Haas pilotunun arkasında.
Verstappen Leclerc farkı 2.5, Sainz Leclerc farkı 2.9 saniye.
Schumacher ise Hamilton'a yaptığı sıkı savunmayı sürdürüyor.
17. turdayız, ilk 5'teki tek değişiklik Perez'in yükselişi. Perez Russell farkı 4.6 saniye.
Arkada Tsunoda hem Gasly'e hem Zhou'ya geçildi.
Ricciardo Norris mücadelesi sürüyor, Ricciardo önü açıkken ne yapacağını görmek istiyor! Bakalım takım emri gelecek mi?
Arkalarda Tsunoda Gasly'i geçerek 15. sıraya yükseliyor.
İlk 8 pilotun puan alacağını hatırlatalım.
Bitime son 9 tur, sıralama şu şekilde:

VER LEC
SAI RUS
PER OCO
MAG MSC
HAM BOT
NOR RIC
ALB STR
TSU GAS
ZHO LAT
VET

Alonso sprinte başlayamadı.
Leclerc Sainz'dan kopmuş vaziyette, fark 3.2 saniye. Leclerc Verstappen farkı ise 2.4 saniye.
Orta grupta Hamilton Schumacher'in hemen arkasında
Bakalım bir ceza daha gelecek mi?
Bu arada Albon'un iç çizgiyi savunurken Vettel'e çarptığını görüyoruz.
Perez Ocon ile farkı hızlıca 0.7 saniyeye çıkardı. Şimdi önünde Russell var, fark 6 saniye.
Hamilton'ın ise Schumacher'in hemen arkasına geldiğini görüyoruz.
Ocon karşı atak deniyor ancak Perez yerini sağlamlaştırıyor.
Perez 3. virajda rahatça geçiyor Ocon'u.
Hamilton da Haas pilotlarına yaklaştı.
3. virajda bir geçiş daha görebiliriz.
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