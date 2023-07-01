Canlı anlatım: Avusturya GP sprint yarışı
2023 Avusturya GP sprint yarışı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, sprint yarışının anlatımında sizlerleydim. Yarın ana yarışta görüşmek üzere, iyi akşamlar, iyi bayramlar!
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