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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avusturya GP sprint yarışı

2023 Avusturya GP sprint yarışı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Sprint yarışı sona eriyor, biz de anlatımımıza son noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, sprint yarışının anlatımında sizlerleydim. Yarın ana yarışta görüşmek üzere, iyi akşamlar, iyi bayramlar!
Verstappen ve Perez tartışıyor, ilk tur hakkında konuşuyorlar gibi Yüzler hafif asık.
Verstappen'in frenlerinden duman çıktığını görüyoruz.
Özellikle orta grup çok zevkliydi, Piastri, Hulkenberg, Russell gibi isimler parladı. Ocon da savunmasıyla öne çıktı diyebiliriz.
Değişken koşullar, oynanan kumarlar ve pistin de sprinte uygun olması sayesinde sanırım sprint tarihinin en iyi yarışını izledik.
Leclerc 12, pitler öncesi yedinci giden Albon 13. sırada.
Üçüncü başlayan Norris ancak dokuzuncu sırada. Hamilton 8 sıra yükselerek onuncu, son turlarda etkileyici performans sergileyen Piastri 11. sırada.
Günün son iki puanı OCO-RUS ikilisine gitti.
OCON VE RUSSELL DAMALI BAYRAĞA YAN YANA GELDİ, OCON 0.009 SANİYE FARKLA YEDİNCİLİĞİ KORUDU!
Hulkenberg çok iyi bir stratejiyle altıncı!
Stroll dört, Alonso beşinci.
Perez ikinci, Sainz üçüncü.
DAMALI BAYRAK SALLANIYOR, MAX VERSTAPPEN SPRINT YARIŞINI 21 SANİYE FARKLA KAZANIYOR!
Russell da geçti Norris'i! Sekizinci sıra! Erkenden pite gelenlerin kumarı tuttu!
Hulkenberg de rahatça geçiyor Ocon'u! Altıncı sıra!
Hulkenberg zorlanmadan geçiyor Norris'i! Yedinci sıra! Ocon'u da kovalayacak turun kalanında.
Son tur artık! Hulkenberg birazdan Norris'i geçecek.
Leclerc ilk virajda Albon'u geçiyor, 13. sırayı alıyor.
Son turda neler yapacak Hulkenberg?
HUL-NOR farkı 10 saniyeydi, şu an 2.2 saniye!
PIASTRI HEMEN SONRASINDA ALBON'U DA GEÇİYOR! İKİ SEKTÖRDE İKİ SIRA PIASTRI'DEN.
PIASTRI LECLERC'İ GEÇİYOR!
Anlık sıralama:

VER PER
SAI STR
ALO OCO
NOR HUL
RUS GAS
HAM ALB
LEC PIA
MAG BOT
TSU SAR
DEV ZHO
Hulkenberg ile fark 4 saniye.
1.10.902! Russell her tur hızlanıyor.
Son üç turdayız. STR ve ALO arka arkaya pist üstünde.
Hamilton Albon'u geçiyor! 11. sıra.
Russell Gasly'i geçiyor! Dokuzuncu sırada Russell.
Piastri de geçiyor Bottas'ı!
1.11.620! Russell en hızlı turu yeniledi!
Leclerc de biraz takıldıktan sonra geçiyor Bottas'ı.
Albon ve Hamilton, Bottas'ı geride bırakıyorlar.
Kuru zemin lastikleriyle gelen isimler çok hızlı, Hamilton özellikle iyi başladı!
Hulkenberg de pitten sonra gaza bastı ve şu an sekizinci!
Russell 1.12.020 ile en hızlı turu yeniliyor!
20. turdayız. Sıralama:

VER PER
SAI STR
ALO OCO
NOR GAS
HUL RUS
BOT ALB
HAM LEC
PIA MAG
TSU SAR
DEV ZHO
Leclerc az önce Hamilton ile mücadele ederken arka tarafı pek tutamadı ve Hamilton'a geçildi!
1.12.989! RUSSELL EN HIZLI TURU ATTI, VERSTAPPEN'DEN 2 SANİYE HIZLI!
HUL, MAG, SAR ve ALB orta hamurdalar. Pite giren diğer herkes yumuşak hamurda.
Leclerc pitte!
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