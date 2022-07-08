Canlı anlatım: Avusturya GP sıralama turları

19:25 Pilotlar röportajlara başlarken, bizler de yavaş yavaş bu heyecanlı seansı noktalıyoruz.



Ben Altay Gök, sıralama turları canlı anlatımında sizlerleydim.



Yarın 2. antrenman ve sprintte görüşmek üzere, hoşça kalın ve iyi bayramlar!