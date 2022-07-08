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Canlı anlatım: Avusturya GP sıralama turları
2022 Avusturya GP'si sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Pilotlar röportajlara başlarken, bizler de yavaş yavaş bu heyecanlı seansı noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, sıralama turları canlı anlatımında sizlerleydim.
Yarın 2. antrenman ve sprintte görüşmek üzere, hoşça kalın ve iyi bayramlar!
Ben Altay Gök, sıralama turları canlı anlatımında sizlerleydim.
Yarın 2. antrenman ve sprintte görüşmek üzere, hoşça kalın ve iyi bayramlar!
En önde Haas pilotları var, hemen arkasında Ocon, Leclerc, Alonso ve Sainz var. Red Bull pilotları en arkada!
Seans 19.18'de yeniden başlayacak. Kalan 8 pilotun -çok hızlı bir çıkış turu atmadıkları sürece- sadece tek tur hakkı olacak.
Son virajda kaza yaptığı için padoğa yürüyerek döndü Russell ancak bunun için pistten geçmesi gerekti. Bakalım Russell'a ceza çıkacak mı?
Russell'ın son virajda aracın arkasını kaybettiğini ve sonrasında aracı pistte tutamayarak arka taraftan bariyerlere gömüldüğünü görüyoruz.
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