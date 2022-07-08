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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avusturya GP sıralama turları

2022 Avusturya GP'si sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Avusturya GP sıralama turları

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar röportajlara başlarken, bizler de yavaş yavaş bu heyecanlı seansı noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, sıralama turları canlı anlatımında sizlerleydim. 

Yarın 2. antrenman ve sprintte görüşmek üzere, hoşça kalın ve iyi bayramlar!
Verstappen 0.016 saniye farkla 1.05'in altına inerek bu bariyeri geçebilen tek isim oldu ayrıca.
İlk üç sıradaki isimler röportajlar için gride geliyorlar.
Sıralama şu şekilde:

VER LEC
SAI PER
RUS OCO
MAG MSC
ALO HAM
Hamilton ise beklendiği gibi 10. sıraya geriliyor.
Magnussen 7, Schumacher 8. sırada. Derecesini geliştiremeyen Alonso ise 9. sırada kalıyor.
Russell'ı geçebilen olmadı! Mercedes pilotu sprinte 5. sırada başlayacak!
Verstappen bu pistte arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunda!
Perez 4. sırada kalıyor!
Verstappen derecesini geliştiriyor ve 1.04.984 ile pole pozisyonunun sahibi oluyor!
Sainz 1.05.066 ile ikinci!
Leclerc 1.05.013 ile lider!
Ocon turunu tamamlıyor ve 6. sırada.
Schumacher 8. sırada.
Verstappen ilk sektörü diğerlerinden daha iyi döndü!
Sainz takım arkadaşından hızlı!
Leclerc ilk sektörde Verstappen'in bir önceki turundan daha yavaş!
Schumacher ve Magnussen bir tur daha atabilecek zamana sahipler, kalan herkes tek tur atabilecek!
En arkada Perez'i görüyoruz.
Herkes pistte, herkeste yumuşak lastik var!
Sadece tek tur hakkı olacak gibi tüm pilotların, bakalım kim ne kadar iyi değerlendirebilecek?
Seans yeniden başlıyor!
Son sözü Verstappen-Perez ikilisi söyleyecek.
En önde Haas pilotları var, hemen arkasında Ocon, Leclerc, Alonso ve Sainz var. Red Bull pilotları en arkada!
Son saniyeler, pilotlar pit yoluna diziliyorlar. Tüm pilotları muhtemelen pistte göreceğiz.
Schumacher henüz tur kaydetmedi.
Seans 3 dakika içinde başlayacak. Sıralama şu şekilde:

VER LEC
SAI PER
RUS OCO
ALO MAG
HAM MSC
Seans 19.18'de yeniden başlayacak. Kalan 8 pilotun -çok hızlı bir çıkış turu atmadıkları sürece- sadece tek tur hakkı olacak.
Son virajda kaza yaptığı için padoğa yürüyerek döndü Russell ancak bunun için pistten geçmesi gerekti. Bakalım Russell'a ceza çıkacak mı?
Russell izinsiz şekilde pistten geçmekten ötürü not ediliyor.
Russell garaja dönüyor. Mercedes için rüya gibi başlayan hafta sonu hayal kırıklığı ile bitiyor.
Russell'ın son virajda aracın arkasını kaybettiğini ve sonrasında aracı pistte tutamayarak arka taraftan bariyerlere gömüldüğünü görüyoruz.
Alonso ise kırmızı bayrak öncesi turunu tamamlayarak 7. sıraya yükseliyor bu arada.
Seansın bitmesine 2.30 dakika kala bir kez daha askıya alınıyor seans!
Yine kırmızı bayrak!
3. sektörde sarı bayraklar! Bu kez George Russell bariyerlerde!
Sainz ve Schumacher de pistte.
Biz tam bunu derken Leclerc, Magnussen ve Ocon piste yöneliyor.
Son 3 dakika, halen Russell ve Alonso dışında pist boş.
Son 4 dakika, sadece iki pilot pistte. Birçok pilot tek tur tercih edecek gibi.
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