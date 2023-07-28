Canlı anlatım: Belçika GP sıralama turları
2023 Belçika GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın sprint sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Çok Okunanlar
Verstappen, Spa'daki tartışmanın ardından yarış mühendisiyle görüşecek!
Verstappen, Spa'daki tartışmanın ardından yarış mühendisiyle görüşecek! Verstappen, Spa'daki tartışmanın ardından yarış mühendisiyle görüşecek!
Belçika GP: Verstappen en hızlı turu attı, Leclerc pole pozisyonunu kazandı!
Belçika GP: Verstappen en hızlı turu attı, Leclerc pole pozisyonunu kazandı! Belçika GP: Verstappen en hızlı turu attı, Leclerc pole pozisyonunu kazandı!
WSBK Most: Cuma gününün lideri Toprak, Bautista altıncı olabildi
WSBK Most: Cuma gününün lideri Toprak, Bautista altıncı olabildi WSBK Most: Cuma gününün lideri Toprak, Bautista altıncı olabildi
Alpine: "Szafnauer ile hedeflerimiz uyuşmuyordu"
Alpine: "Szafnauer ile hedeflerimiz uyuşmuyordu" Alpine: "Szafnauer ile hedeflerimiz uyuşmuyordu"
Norris: "Taban mahvoldu"
Norris: "Taban mahvoldu" Norris: "Taban mahvoldu"
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık" Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"
Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor" Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"
Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"
Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel" Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"
Max, Hamilton'ı Rüyadan Uyandırdı - Red Bull Rekor, Norris Kupa Kırdı - 2023 Macaristan GP ÖZETİ
Max, Hamilton'ı Rüyadan Uyandırdı - Red Bull Rekor, Norris Kupa Kırdı - 2023 Macaristan GP ÖZETİ
Macaristan GP öncesi: Yarış gridi
Macaristan GP öncesi: Yarış gridi
Fil Gibi F1 Araçları ! - 2026 Motor Kuralları Neleri Değiştirecek?
Fil Gibi F1 Araçları ! - 2026 Motor Kuralları Neleri Değiştirecek?
Öne Çıkan Yorumlar