Canlı anlatım: Belçika GP sıralama turları

19:20 Heyecanlı başlayan ve sürpriz görebiliriz dediğimiz seans, alışılmış bir Verstappen turuyla sona eriyor, ancak ilk altıda dört farklı takım var. Podyum mücadelesi nefes kesecek, ana yarışta Verstappen'in altıncı sıradan başlayacak olması da bir değişken olabilir.