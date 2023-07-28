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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Belçika GP sıralama turları

2023 Belçika GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Sıralama turları iki gecikmeyle sona ererken, bizler de anlatımımızı yavaş yavaş noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın sprint sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Heyecanlı başlayan ve sürpriz görebiliriz dediğimiz seans, alışılmış bir Verstappen turuyla sona eriyor, ancak ilk altıda dört farklı takım var. Podyum mücadelesi nefes kesecek, ana yarışta Verstappen'in altıncı sıradan başlayacak olması da bir değişken olabilir.
Q3 TAM SIRALAMA:

VER LEC
PER HAM
SAI PIA
NOR RUS
ALO STR
Günün hayal kırıklığı McLaren, Piastri 6, Norris 7. sırada kaldılar. Piastri bu arada Suudi Arabistan'dan bu yana ilk kez geçti Norris'i.
Ancak yine de muazzam bir tur attı Verstappen, tam 0.820 saniye fark Leclerc'e!
Verstappen ilk sırayı aldı ancak pole pozisyonu Leclerc'e gidecek, çünkü Verstappen beş sıra ceza alacak vites kutusu değişikliği nedeniyle.
Alonso dokuz, Stroll 10. sırada kaldı.
Perez 3, Hamilton 4. sırada! Sainz beşinciliğe kadar geriledi!
1.46.168! VERSTAPPEN 0.8 SANİYE FARKLA İLK SIRADA!
VERSTAPPEN İKİ MOR SEKTÖRLE GELİYOR!
Piastri 3, Norris 4. sıradalar!
Stroll altıncılığı aldı.
1.47.152! Sainz ikinci!
1.46.988! Leclerc derecesini geliştirdi!
Piastri ikinci sektörde mor dereceyi aldı!
Leclerc ikinci sektörde de kendi turundan hızlı!
ALONSO İLK SEKTÖRDE MOR DERECEYİ ALDI!
Damalı bayrak sallandı!
Dereceler gelişecek gibi, Leclerc ilk sektörde mor dereceyle geliyor!
Son zaman turları başlıyor!
Leclerc Azerbaycan'dan bu yana pole pozisyonuna hasret.
Son zaman turları, heyecan dorukta, Ferrari zirvede, ilk altıda dört, ilk yedide beş farklı takım!
Hızlı bir pitin ardından piste yöneliyor Mercedes. Son 2 dakika.
Mercedes acaba ne yapacak?
Son 3 dakika. Mercedes pilotları pite döndüler, kalan herkes piste çıkıyor.
Bu pist uzun, dinlenmek için pek zaman yok. Bitime 3 dakika kala, yani 1.5 dakika içinde herkes piste akın edecektir. Mercedes'in pite dönecek zamanı bile kalmayabilir iki tur attıkları için.
İlk turların ardından sıralama:

LEC VER
SAI PIA
NOR HAM
ALO PER
RUS STR
HAM 6, RUS 9. sırada şu an.
Mercedes pilotları arka arkaya iki zaman turu tercih ettiler.
Alonso pitte.
Mercedes pilotlarının dereceleri beklenenden zayıf. Hamilton'ın Bus Stop'u arkadan kaymayla geçtiğini görüyoruz.
1.48.352 geliyor Sainz'dan da. Ferrari 1-3.
1.47.731! Leclerc lider!
1.48.059! Verstappen yarım saniye farkla lider!
1.48.509! Piastri lider!
1.48.701 ile Norris lider!
1.49.164 ile açılışı yaptı Alonso.
İlk sektör itibariyle Alonso'nun McLaren pilotlarından hızlı olduğunu görüyoruz.
Yağmur F2 seansını vurdu, sıralama turlarını etkilemedi.
Zaman turları başlıyor. Pist artık kuru, herkes yumuşak hamurda.
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