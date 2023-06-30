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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avusturya GP sıralama turları

2023 Avusturya GP sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Sıralama seansı sona eriyor, bizler de anlatımımıza son noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. İyi akşamlar, iyi bayramlar!
Röportajlara kısa süre içinde sitemizden ulaşabilirsiniz.
Max Verstappen araçtan indi, kutlamasını yaptı ve şu anda Jolyon Palmer'a röportaj veriyor.
Q3 TAM SIRALAMA:

VER LEC
SAI NOR
HAM STR
ALO HUL
GAS ALB
Max Verstappen kariyerinin 26. pole pozisyonuna ulaşıyor ancak rahat değildi, nitekim Leclerc çok zorladı, çok ama çok zorladı.
Günün sürprizi Stroll oldu, Alonso'yu bu sene ikinci kez geride bıraktı!
Hamilton da beşinciliği alıyor ve pole pozisyonu Max Verstappen'e gidiyor! Çok sıkı bir sıralama seansı oldu!
Norris dördüncü sırada, Aston Martin ve Mercedes'in önünde! Harika bir iş çıkarttı o da!
1.04.439! LECLERC SADECE 0.048 SANİYE GERİDE İKİNCİ!
Damalı bayrak sallandı.
1.04.581! Sainz ikinci!
Stroll üçüncü, Alonso'yu geçiyor!
Alonso üçüncülüğe, Hulkenberg yedinciliğe yükseliyor.
1.04.391! Verstappen liderliği pekiştiriyor.
Verstappen ikinci sektörde de derecesini geliştiriyor.
Hamilton pistte. Son bir dakika.
Verstappen ilk sektörde mor dereceyi aldı!
Bakalım ana yarışın gridi nasıl şekillenecek?
Verstappen önderliğinde son zaman turları başlıyor!
Son iki dakika, herkes piste yöneliyor. Hamilton ve Albon pitteler sadece.
Spielberg'e hoş geldiniz sayın seyirciler!
Albon'un son turu siliniyor, pist limitleri kurbanlarının arasına katılıyor.
Son üç dakika! Şu an Albon hariç herkes pitte.
1.05.340 ile altıncılığı alıyor Albon, Alonso'yu geride bırakıyor!
İkinci sektörde çok zaman kaybediyor Albon, neredeyse yarım saniye kaybetti Verstappen'e göre.
İlk sektörde Verstappen'in sadece 0.027 saniye gerisinde Albon! Bu senenin en iyi performans gösteren isimlerinden birisi kesinlikle.
Birazdan zaman turunu göreceğiz.
Biz bunu derken Albon piste yöneliyor.
Hamilton hariç herkes pitte.
Son beş dakikaya girilirken sıralama:

VER LEC
SAI NOR
HAM ALO
GAS ALB
HUL STR
1.05.061! Hamilton beşinci sırada kalıyor.
İkinci sektörde çok vakit kaybediyor Hamilton ancak halen üçüncülük temposunda.
Hamilton ilk sektörde mor dereceyle geliyor!
Stroll'ün tur zamanı siliniyor.
Hamilton zaman turuna başlıyor.
Hamilton da pistte ve birazdan zaman turuna başlayacak.
Bu hafta sonu Aston Martin'in yerini McLaren almış gibi duruyor.
1.05.524! Alonso neredeyse bir saniye geride beşinci.
Sainz 3, Norris 4. sırada.
1.04.709! 0.2 saniye geride ikinci Leclerc!
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