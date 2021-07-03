Canlı Anlatım: Avusturya GP sıralama turları
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
09:13 İlk bölümde son beş dakika içine girdik
09:13 Mercedes ikilisi pistte
09:12 Elenme bölgesindeki isimler:
Latifi
Ocon
Gasly
Schumacher
Mazepin
Latifi
Ocon
Gasly
Schumacher
Mazepin
09:11 Norris ikinci sırayı alıyor
09:11 Alonso 2. sırada
09:11 Giovinazzi ise 1:04.782'yle yedinci sırada
09:11 Vettel 9. sıraya yerleşiyor
09:11 Russell 10. sıraya yerleşti
09:11 Norris ilk sektörde mor dereceyle geliyor
09:10 Mevcut sıralama:
- Verstappen
- Hamilton
- Bottas
- Sainz
- Norris
- Perez
- Ricciardo
- Leclerc
- Raikkonen
- Giovinazzi
- Tsunoda
- Vettel
- Stroll
- Schumacher
- Mazepin
09:09 AlphaTauri'ler ve Aston Martin'ler orta hamur kullanıyor
09:08 Verstappen-Hamilton farkı 0.257 saniye
09:08 Alpine ve Williams ikilisi henüz piste çıkmadı
09:07 Ricciardo 7. sırada
09:07 Hamilton ve Bottas iki ve üçüncü sıraları alıyorlar
09:07 Perez 1:04.833'le beşinci sırada
09:07 Sainz 1:04.596'yla ikinci sırada
09:07 Verstappen üç mor sektörle geliyor ve 1:04.249'la liderliği eline alıyor
09:06 Norris 1:04.748'le ilk sırada
09:06 Raikkonen 1:05.028'le ilk sırayı alıyor
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