Canlı anlatım: Avusturya GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
07:06 Sıralama seansında tekrar görüşmek üzere!
07:02 Üçüncü Antrenman Seansı Sıralaması:
- Verstappen
- Bottas
- Hamilton
- Gasly
- Giovinazzi
- Sainz
- Perez
- Alonso
- Leclerc
- Vettel
- Stroll
- Tsunoda
- Ocon
- Russell
- Norris
- Ricciardo
- Raikkonen
- Schumacher
- Latifi
- Mazepin
07:00 Latifi dışında tüm sürücüler pistte son turlarını atıyor
07:00 Damalı bayrak sallanıyor!
06:58 Pistte sadece altı sürücü var
06:58 Son 3 dakikaya giriyoruz ve sıralama şu şekilde:
- Verstappen
- Bottas
- Hamilton
- Gasly
- Giovinazzi
- Sainz
- Alonso
- Leclerc
- Perez
- Vettel
- Stroll
- Tsunoda
- Ocon
- Russell
- Norris
- Ricciardo
- Raikkonen
- Schumacher
- Latifi
- Mazepin
06:55 Alonso 1:05.434'le yedinci sıraya yerleşiyor
06:54
06:53 Son 7 dakikanın içindeyiz
06:53 Giovinazzi 1:05.345'le beşinci sıraya yerleşiyor
06:53 Bottas-Verstappen farkı 0.538 saniye
06:53 Verstappen turunu geliştiriyor ve 1:04.951'le liderliğini koruyor
06:52 Bottas. 1:05.129'la ikinci sıraya yerleşiyor
06:52 Hamilton'ın turu siliniyor
06:52 Hamilton. süresini geliştiriyor ve Verstappen'e olan farkını 0.053'e indiriyor
06:52 1:05.280 yapan Gasly 3. sırada ve Hamilton'ın sadece 0.003 saniye arkasında
06:51 Tsunoda ise 1:05.561'le sekizinci sırada
06:50 Perez 1:05.489'la beşinci sırada
06:47
06:46 Norris-Ricciardo farkı 0.025 saniye
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