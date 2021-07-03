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Formula 1

Canlı anlatım: Avusturya GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
07:06 Sıralama seansında tekrar görüşmek üzere!
07:02 Üçüncü Antrenman Seansı Sıralaması:
  1. Verstappen
  2. Bottas
  3. Hamilton
  4. Gasly
  5. Giovinazzi
  6. Sainz
  7. Perez
  8. Alonso
  9. Leclerc
  10. Vettel
  11. Stroll
  12. Tsunoda
  13. Ocon
  14. Russell
  15. Norris
  16. Ricciardo
  17. Raikkonen
  18. Schumacher
  19. Latifi
  20. Mazepin
07:00 Latifi dışında tüm sürücüler pistte son turlarını atıyor
07:00 Damalı bayrak sallanıyor!
06:58 Pistte sadece altı sürücü var
06:58 Son 3 dakikaya giriyoruz ve sıralama şu şekilde:
  1. Verstappen
  2. Bottas
  3. Hamilton
  4. Gasly
  5. Giovinazzi
  6. Sainz
  7. Alonso
  8. Leclerc
  9. Perez
  10. Vettel
  11. Stroll
  12. Tsunoda
  13. Ocon
  14. Russell
  15. Norris
  16. Ricciardo
  17. Raikkonen
  18. Schumacher
  19. Latifi
  20. Mazepin
06:55 Alonso 1:05.434'le yedinci sıraya yerleşiyor
06:54
 
06:53 Son 7 dakikanın içindeyiz
06:53 Giovinazzi 1:05.345'le beşinci sıraya yerleşiyor
06:53 Bottas-Verstappen farkı 0.538 saniye
06:53 Verstappen turunu geliştiriyor ve 1:04.951'le liderliğini koruyor
06:52 Bottas. 1:05.129'la ikinci sıraya yerleşiyor
06:52 Hamilton'ın turu siliniyor
06:52 Hamilton. süresini geliştiriyor ve Verstappen'e olan farkını 0.053'e indiriyor
06:52 1:05.280 yapan Gasly 3. sırada ve Hamilton'ın sadece 0.003 saniye arkasında
06:51 Tsunoda ise 1:05.561'le sekizinci sırada
06:50 Perez 1:05.489'la beşinci sırada
06:47
 
06:46 Norris-Ricciardo farkı 0.025 saniye
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