Canlı anlatım: Avusturya GP 2. antrenman seansı

14:33 Pilotlar kalkış antrenmanları için gride diziliyorlar. Sprint için kritik olabilecek bu antrenmanın ardından pilotlar bir boş tur atacak ve pite dönerek sprint yarışını beklemeye başlayacaklar.



Bir kez daha hatırlatalım: araçlarda ayar değişikliği yapılamayacak.