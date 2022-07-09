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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avusturya GP 2. antrenman seansı

2022 Avusturya GP'si 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Avusturya GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de sprint öncesi son seansın anlatımına nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 17.30'da sprint yarışında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar kalkış antrenmanları için gride diziliyorlar. Sprint için kritik olabilecek bu antrenmanın ardından pilotlar bir boş tur atacak ve pite dönerek sprint yarışını beklemeye başlayacaklar.

Bir kez daha hatırlatalım: araçlarda ayar değişikliği yapılamayacak.
En hızlı derece ise 1.08.610.
Hamilton son 15 dakika piste çıkabildiği seansı 9. sırada tamamlıyor.
Derecesini geliştirerek gelen bir isim yok, böylece 2. ve son antrenman seansı Sainz liderliğinde son buluyor!

Günün en çok tur atan isimlerinden Leclerc 2, pole pozisyonunun sahibi Verstappen 3, piste geç çıkmasına rağmen iyi bir seans geçiren Alpine pilotları Alonso 4, Ocon 5. sırada. Perez ise 6.
Schumacher da zaman turundaydı az önce.
Damalı bayrak sallanıyor.
Ocon çok da hızlı olmayan bir zaman turunda.
Son saniyelerde pistte büyük bir trafik var!
Hatta an itibariyle tüm pilotlar pistte!
Birçok pilot son dakika piste dönüyor, kalkış antrenmanı yapmak isteyeceklerdir.
Ferrari an itibariyle 1-2.
Son 1 dakika, Alpine pilotları orta hamurla pistteler.
Perez zaman turunu tamamlamadan pite dönüyor.
Alonso da yeniden pistte.
Alonso pitte.
Ocon yeniden pistte, isterse bir tur atabileceği vakit var.
Perez ise zaman turunda.
Ocon bir keşif turunun ardından pitte.
Vettel'in 10. virajda kerblere çıktığını ve araçtan bir parçanın düştüğünü görüyoruz. Alman pilot hemen telsizden bildiriyor durumu.
Alonso da pistte. Üç pilotta da yumuşak hamur var. Bu üçlünün önceki hızlı dereceleri orta hamurla gelmişti, bakalım yumuşak hamurla son bir deneme gelecek mi?
Ocon ve Perez pistte.
Leclerc ve Vettel günün en çok tur atan isimleri, iki eski takım arkadaşı 40 tur tamamladılar.

Sainz ise 37 tur tamamladı.
Son 4 dakika, pistte ciddi bir aksiyon yok, pilotlardan yarış temposuna yönelik denemeler geliyor.
Son 6.30 dakika.
Sainz pitte.
Russell pistte, Albon ve Zhou pitte.
Leclerc de hızlı tur denemesinde değil, ilk sektörde Sainz'ın en hızlı derecesinden 0.8 saniye daha yavaştı.
SAI, LEC, PER, HAM, STR, GAS, VET, ZHO, ALB ve TSU pistte.
Sainz'ın son turu en hızlı zamanından 1.3 saniye daha yavaş. Son dakikalarda hızlı tur denemeleri epey azaldı ve birçok pilot pite döndü.
Ricciardo pitte. Son 8 dakika.
Hava düne göre biraz daha sıcak, pist düne göre biraz daha serin.

Hava sıcaklığı 20.5, pist sıcaklığı 35.8 derece.
Norris pitte.
Hamilton da bir zaman turunun ardından pite döndü.
Sainz pistte, Verstappen pitte.
Lider Sainz pitte.
Hamilton 1.09.350 ile 9. sırada.
Ocon, Russell ve Schumacher da pitte.
Hamilton ilk sektörde liderden sadece 0.2 saniye daha yavaş. 6-7. sıra bandına oturabilir.
Hamilton birazdan ilk zaman turuna başlayacak.
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