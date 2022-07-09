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Canlı anlatım: Avusturya GP 2. antrenman seansı
2022 Avusturya GP'si 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de sprint öncesi son seansın anlatımına nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 17.30'da sprint yarışında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 17.30'da sprint yarışında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar kalkış antrenmanları için gride diziliyorlar. Sprint için kritik olabilecek bu antrenmanın ardından pilotlar bir boş tur atacak ve pite dönerek sprint yarışını beklemeye başlayacaklar.
Bir kez daha hatırlatalım: araçlarda ayar değişikliği yapılamayacak.
Bir kez daha hatırlatalım: araçlarda ayar değişikliği yapılamayacak.
Derecesini geliştirerek gelen bir isim yok, böylece 2. ve son antrenman seansı Sainz liderliğinde son buluyor!
Günün en çok tur atan isimlerinden Leclerc 2, pole pozisyonunun sahibi Verstappen 3, piste geç çıkmasına rağmen iyi bir seans geçiren Alpine pilotları Alonso 4, Ocon 5. sırada. Perez ise 6.
Günün en çok tur atan isimlerinden Leclerc 2, pole pozisyonunun sahibi Verstappen 3, piste geç çıkmasına rağmen iyi bir seans geçiren Alpine pilotları Alonso 4, Ocon 5. sırada. Perez ise 6.
Vettel'in 10. virajda kerblere çıktığını ve araçtan bir parçanın düştüğünü görüyoruz. Alman pilot hemen telsizden bildiriyor durumu.
Alonso da pistte. Üç pilotta da yumuşak hamur var. Bu üçlünün önceki hızlı dereceleri orta hamurla gelmişti, bakalım yumuşak hamurla son bir deneme gelecek mi?
Leclerc ve Vettel günün en çok tur atan isimleri, iki eski takım arkadaşı 40 tur tamamladılar.
Sainz ise 37 tur tamamladı.
Sainz ise 37 tur tamamladı.
Leclerc de hızlı tur denemesinde değil, ilk sektörde Sainz'ın en hızlı derecesinden 0.8 saniye daha yavaştı.
Sainz'ın son turu en hızlı zamanından 1.3 saniye daha yavaş. Son dakikalarda hızlı tur denemeleri epey azaldı ve birçok pilot pite döndü.
Hava düne göre biraz daha sıcak, pist düne göre biraz daha serin.
Hava sıcaklığı 20.5, pist sıcaklığı 35.8 derece.
Hava sıcaklığı 20.5, pist sıcaklığı 35.8 derece.
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