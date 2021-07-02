Canlı anlatım: Avusturya GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
09:27 Bottas 1.04.712'yle liderliği eline alıyor
09:26 Bottas üç sektörde mor dereceyle ilk sırada!
09:26 Bottas ikinci sektörde de mor dereceyle geliyor
09:26 Bottas ilk sektörde mor dereceyle geliyor
09:25 Schumacher'in turu siliniyor
09:25 Schumacher 1.05.636'yla 10. sıraya çıkıyor!
09:25 Anlık sıralama:
- Verstappen
- Vettel
- Tsunoda
- Stroll
- Perez
- Ocon
- Bottas
- Raikkonen
- Hamilton
- Schumacher
09:24 Stroll de ikinci sektörde mor dereceyle dördüncü sırada
09:24 Vettel-Verstappen farkı 0.029 saniye
09:24 Vettel 1.05.268'le ikinci sırada!
09:23 Tsunoda üçüncü sektörde mor dereceyle geldi
09:23 Vettel birinci sektörde mor dereceyle geliyor!
09:22 Norris şu anda 1:06.269'yla 16. sırada
09:22
09:21 Perez 1:05.516'yla ikinci sıraya yerleşiyor ve üçüncü sektörde mor derece aldı
09:21 Ocon 1:05.527'le üçüncü sırada
09:20 Mevcut sıralama:
- Verstappen
- Bottas
- Raikkonen
- Hamilton
- Giovinazzi
- Alonso
- Russell
- Gasly
- Tsunoda
- Perez
- Leclerc
- Sainz
- Vettel
- Norris
- Stroll
- Ricciardo
- Ocon
- Latifi
- Schumacher
- Mazepin
09:19 Bottas-Verstappen farkı 0.363 saniye
09:19 Verstappen 1:05.239'la birinci sırayı alıyor!
09:19 Giovinazzi de 1:05.705'le beşinci sırada
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