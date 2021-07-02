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Formula 1

Canlı anlatım: Avusturya GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
09:27 Bottas 1.04.712'yle liderliği eline alıyor
09:26 Bottas üç sektörde mor dereceyle ilk sırada!
09:26 Bottas ikinci sektörde de mor dereceyle geliyor
09:26 Bottas ilk sektörde mor dereceyle geliyor
09:25 Schumacher'in turu siliniyor
09:25 Schumacher 1.05.636'yla 10. sıraya çıkıyor!
09:25 Anlık sıralama:
  1. Verstappen
  2. Vettel
  3. Tsunoda
  4. Stroll
  5. Perez
  6. Ocon
  7. Bottas
  8. Raikkonen
  9. Hamilton
  10. Schumacher
09:24 Stroll de ikinci sektörde mor dereceyle dördüncü sırada
09:24 Vettel-Verstappen farkı 0.029 saniye
09:24 Vettel 1.05.268'le ikinci sırada!
09:23 Tsunoda üçüncü sektörde mor dereceyle geldi
09:23 Vettel birinci sektörde mor dereceyle geliyor!
09:22 Norris şu anda 1:06.269'yla 16. sırada
09:22
 
09:21 Perez 1:05.516'yla ikinci sıraya yerleşiyor ve üçüncü sektörde mor derece aldı
09:21 Ocon 1:05.527'le üçüncü sırada
09:20 Mevcut sıralama:
  1. Verstappen
  2. Bottas
  3. Raikkonen
  4. Hamilton
  5. Giovinazzi
  6. Alonso
  7. Russell
  8. Gasly
  9. Tsunoda
  10. Perez
  11. Leclerc
  12. Sainz
  13. Vettel
  14. Norris
  15. Stroll
  16. Ricciardo
  17. Ocon
  18. Latifi
  19. Schumacher
  20. Mazepin
09:19 Bottas-Verstappen farkı 0.363 saniye
09:19 Verstappen 1:05.239'la birinci sırayı alıyor!
09:19 Giovinazzi de 1:05.705'le beşinci sırada
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