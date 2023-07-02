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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avusturya GP

2023 Avusturya GP canlı anlatımında sizlerleyiz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Yarış sona ererken, bizler de anlatımımıza noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Bu kez F1 hasretimiz hemen sona erecek, haftaya Silverstone'da olacağız!

Tekrar görüşmek dileğiyle, herkese iyi akşamlar!
Tam metinlere kısa süre içinde sitemizden ulaşabilirsiniz.
Röportajları buranın gediklisi bir isim olan David Coulthard yapacak.
TAM SIRALAMA

VER LEC
PER SAI
NOR ALO
HAM RUS
GAS STR
ALB OCO
SAR ZHO
DEV BOT
PIA TSU
MAG


HUL yarış dışı.
Günün sürücüsü Lando Norris! Dördüncü başladığı yarışta podyum mücadelesi dahi verdi Lando, zor geçen sezonda McLaren'a moral getirdi!
Sargeant uzun süre sonra iyi bir yarış geçirdi. Geçen sene F2'de burada galibiyete ulaşmıştı.
Albon 11, Ocon 12, Sargeant 13. sırada.
Günün son puanlarıysa Russell, Gasly ve Stroll'e gidiyor.
Alonso altı, beş saniye cezadan etkilenen Hamilton yedinci.
Sainz dört, Norris beşinci.
Uzun süre sonra podyuma döndü Checo.
Perez ise üçüncü olarak podyumu tamamlıyor.
Leclerc ikinci, bu yıl ikinci kez podyumda.
EN HIZLI TURU DA ALIYOR MAX VERSTAPPEN!
DAMALI BAYRAK SALLANIYOR VE MAX VERSTAPPEN 2023 AVUSTURYA GP'SİNİ KAZANIYOR!
Verstappen mor ikinci sektörle geliyor!
Son turdayız.
Verstappen kendisinin en iyi ilk sektörüyle geliyor, farkı da üç saniyeye çekti.
LEC-VER farkı 2 saniyeye düştü! Leclerc bir anda gaza bastı!
Perez'e uyarı bayrağı geldi! Bir uyarı daha alırsa beş saniye ceza alacak!
Leclerc'in çok rahat şekilde önünde Max, fark dört saniye.
Verstappen'e sorunsuz bir pit! Rahatça önde çıkacak, en hızlı turu alabilecek.
Verstappen en hızlı tur puanı için pite geliyor! Fark 23 saniye olduğu için rahatça bu hamleyi yapabilir!
Cezalar yağmaya devam ediyor, bu kez de Magnussen'e beş saniye zaman cezası geliyor.
Ocon dört hafta sonra ilk kez bir ana yarıştan puansız ayrılacak, ancak sprint yarışından puan almıştı. Bu hafta Alpine'e iki puan getirecek isim Gasly.
Sargeant beş saniye zaman cezası alıyor.
64. tur. Sıralama:

VER LEC
PER SAI
NOR ALO
HAM RUS
GAS ALB

STR OCO
SAR ZHO
DEV MAG
BOT TSU
PIA

Hulkenberg yarış dışı.
LEC-PER farkı 12 saniye.
VER-LEC farkı 22 saniye.
Lastik ve araç avantajı Perez'e ait, Sainz buna rağmen çok iyi savaştı.
Perez üçüncü!
PEREZ BU KEZ DÖRDÜNCÜ VİRAJA EPEY ÖNDE GELİYOR VE ÖNE GEÇİYOR!
61. turdayız, son 10 tur.
Perez DRS ile geliyor dördüncü viraja, dış çizgi kalıyor kendisine! Sainz bu tur da koruyacak yerini.
Sainz üçüncü virajda bir daha yerini koruyor!
Çok iyi bir mücadele izletti bize Sainz!
Sainz önde kalmayı başardı!
Perez 3. virajın çıkışında atağını yapıyor, geçişini yapıyor, ancak Sainz dördüncü virajda yerini geri alıyor!
Podyum için atak yapacak birazdan Perez!
Perez şu an Sainz'ın hemen arkasında!
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