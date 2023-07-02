Canlı anlatım: Avusturya GP
2023 Avusturya GP canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, bu yarışın anlatımında sizlerleydim. Bu kez F1 hasretimiz hemen sona erecek, haftaya Silverstone'da olacağız!
Tekrar görüşmek dileğiyle, herkese iyi akşamlar!
VER LEC
PER SAI
NOR ALO
HAM RUS
GAS ALB
STR OCO
SAR ZHO
DEV MAG
BOT TSU
PIA
Hulkenberg yarış dışı.
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