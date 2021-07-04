Canlı anlatım: Avusturya GP
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Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Canlı
10:16 1:06.200 ile Verstappen en hızlı turu yeni bir seviyeye taşıyor!
10:16 Pilotlara sürekli pist sınırı ihlalleri nedeniyle uyarı geliyor. Bakalım yarış bitmeden ceza alan bir isim olacak mı?
10:15 Russell şu an için yerini korumuş durumda
10:15 Bu arada Russell 10. sırada ancak son puan için Alonso kendisini zorluyor!
10:15
10:15 Son 10 tur...
10:15 Verstappen, Bottas'ın 7 sn önünde yine lider olarak mücadeleye geri dönüyor
10:14 Red Bull, lastikler konusunda sorun yaşamamak için Verstappen'i ekstradan pite alıyor
10:14 Verstappen pite geliyor
10:13 Yarış böyle biterse Verstappen ile Hamilton arasındaki puan farkı daha fazla açılmış olacak.
10:13 Hamilton, her ne kadar daha yeni lastiklere sahip olsa da Norris ile farkı yeteri kadar hızlı kapatamıyor. Bu durumda Hamilton podyumu kaybedebilir.
10:12 5. sıradaki Perez, Ricciardo ile farkı 3.7 sn'ye çıkardı ancak yerini koruması için 10 sn fark açması gerekiyor
10:11 Norris, Bottas'ın 1.4 sn arkasında yakın tabiki sürdürüyor. Bottas'ın olası bir hata yaması halinde Norris 2. bile olabilir
10:11 Verstappen, 1:07.992 ile bir kez daha en hızlı turu atıyor!
10:10 1:08.012 ile Verstappen en hızlı tur zamanını kaydediyor. En hızlı tur derecesi sürekli değişiyor
10:10 Tsunoda, pit girişinde beyaz çizgiyi taştığı için yine 5 sn cezası aldı,
10:09 Hamilton - Norris farkı 20 sn, yarışın bitmesine 15 tur var
10:09 Çok geçmeden yeni lastiklerle Hamilton en hızlı turu atıyor
10:09 Arka tarafta Gasly yarışın en hızlı turunu atıyor
10:08 Hamilton, Norris'in 21 sn gerisinde yarışa döndü. Bakalım yeni lastiklerle farkı kapatabilecek mi?
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