Canlı anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı

15:33 Pilotlar start antrenmanları için griddeler, sonrasında bir boş tur atıp sıralama turları için hazırlanacaklar. Bu hafta sonu F2 ve F3 olacağı için sıralama turlarında pist daha sıcak olacaktır, pilotlar bu faktörü de göz önünde bulundurmaya çalışacak.