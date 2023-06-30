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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı

2023 Avusturya GP'si öncesi 1. antrenman seansında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Altay Gök
Ekleyen:

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Antrenman seansı sona ererken biz de anlatımımıza noktayı koyuyoruz.

Ben Altay Gök, hafta sonunun tek antrenman seansında sizlerleydim. Saat 18.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için griddeler, sonrasında bir boş tur atıp sıralama turları için hazırlanacaklar. Bu hafta sonu F2 ve F3 olacağı için sıralama turlarında pist daha sıcak olacaktır, pilotlar bu faktörü de göz önünde bulundurmaya çalışacak.
TAM SIRALAMA:

VER SAI
LEC HAM
PER STR
MAG ALO
RUS ZHO
ALB PIA
HUL BOT
TSU DEV
SAR OCO
GAS NOR
Seans boyunca beş isim hiç yumuşak hamur takmadı: VER, PER, ALO, OCO, NOR.
Seans böylece Max Verstappen liderliğinde sona eriyor, Ferrari ve Mercedes iyi görünürken Red Bull kapalı kutu.

Editörünüzün sürpriz seçimi ise Alpine :) 18-19. sırada yer aldılar ancak Gasly lastik ısıtamadı, Ocon ise yumuşak hamurla hiç turlamadı.
Yumuşak hamurdaki Ferrari pilotlarına 0.240 saniye fark attı Max.
1.05.742! VERSTAPPEN ORTA HAMURLA SON TURDA LİDERLİĞİ ALIYOR!
Leclerc ikinci! Şu an Ferrari 1-2.
Magnussen yedinciliği alıyor!
Damalı bayrak sallanıyor.
Son dakikada bile tüm hamurlar kullanımda :)
Şu an herkes pistte!
Son dakikadayız! 14 pilot pistte.
Leclerc ilk virajda zaman kaybettiğini söylüyor, zaten ilk sektörde genel bir Sainz üstünlüğü var.
Son 2.30 dakika. 13 pilot pistte, birazdan herkes piste çıkabilir.
Sıralama:

SAI VER
LEC HAM
PER STR
ALO RUS
MAG ALB
PIA BOT
SAR ZHO
TSU OCO
DEV GAS
HUL NOR
Son beş dakika. VER, PER, ALO, TSU, OCO ve NOR hariç herkes yumuşak hamurla turladı.
1.05.983! Sainz lider, bugün ilk kez 1.06'nın altındayız!
İkinci sektörde de aldı mor sektörü Sainz!
Onda da yumuşak hamur var.
Sainz ilk sektörde mor sektörle geliyor!
1.06.084! Verstappen hiç mor sektör atmadan lider!
Perez de orta hamurla ikinci. Verstappen'i bekliyoruz.
1.06.209! LECLERC BÜTÜN SEANS SUSTU, SON 8 DAKİKA LİDERLİĞİ ALDI!
Hamilton da sonunda yumuşak hamura geçiyor!
Verstappen'in bu hamurla yapacağı derece sıralama turları öncesi bir referans noktası olabilir.
Daha da önemlisi, Verstappen orta hamurla pistte.
Russell beşinciliği alıyor. Leclerc'in derecesini de merak ediyoruz.
RUS, LEC, ZHO, BOT ve TSU yumuşak hamurla pistte. Hamilton sert hamurla turlamak için piste döndü.
Pist yavaşça kalabalıklaşıyor.
Sıfır yumuşak hamurla sert hamurlu Hamilton'ın gerisinde Stroll.
1.06.550 ile Stroll ikinci!
Gasly vakit kaybediyor ve ancak 11. sıraya yükseliyor yumuşak hamurla.
Ufak bir düzeltme: Gasly yumuşak, Ocon orta hamurda. Stroll de yumuşak hamura geçen bir diğer isim.
Alpine pilotları şu an yumuşak hamurla pistte, zaman turlarına başladılar. Gasly ilk sektörde Hamilton'dan sadece 0.1 saniye yavaş.
Birçok pilot pite yöneldikten sonra tahminlerimizin aksine hemen yumuşak hamura geçmedi.
Birçok pilot 40. dakika geride kaldıktan sonra pite yöneldi. Piastri de yumuşak hamura geçerek 6. sıraya yükseldi. Sıralama temposunda turlar gelmeye başlayacak, heyecana hazırız :)
Aston Martin ise seans boyunca hep orta hamurdaydı.
Örneğin şu an Hamilton turluyor ve halen sert hamurda.
Tek antrenman seansı bulunması nedeniyle herkesin farklı programlar izlemesini görmek açıkçası zevkli :)
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