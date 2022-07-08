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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı

2022 Avusturya GP 1. antrenman seansının anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: altaygoksf

Özet
Durum: Durdu
Bizler de ilk seansın anlatımını noktalıyoruz.

Ben Altay Gök, günün tek antrenman seansının anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride dizildiler, bir boş turun ardından pite dönecek ve sıralama ayarları üzerinde çalışacaklar.
Tam sıralama:

VER LEC
RUS PER
HAM MAG
SAI ALO
MSC TSU
STR OCO
VET BOT
ALB GAS
RIC ZHO
LAT NOR
Mercedes ise büyük beklentilerle gelmediği Spielberg'de ilk antrenman seansını 3-5 kapatıyor ve Russell sadece 0.4 saniye geride! Bakalım sıralama turlarında bir sürpriz görecek miyiz?
En çok tur atan isim ise lider Max Verstappen, 33 tur kaydetti 12-13 dakika kayıp zamana rağmen şampiyona lideri.
Alpine pilotları ve Magnussen damalı bayrağa ilk ulaşan isimler.
Damalı bayrak sallanıyor, seans kısa süre içinde sonlanacak.
Derken Perez 1.06.839 ile dördüncü!
Dereceler gelişecek gibi durmuyor.
An itibariyle herkes pistte ancak bazı pilotlar az önce pitten çıktılar ve zaman turu atamayacaklar.
Leclerc son sektörde en hızlı zamanı elde ediyor ve derecesini geliştiriyor, ancak halen ikinci.
Son iki dakika.
Leclerc bir zaman turunda ancak ilk sektörü Verstappen'e göre oldukça yavaş.
Son 2 dakika, bakalım dereceler gelişecek mi?
Lewis Hamilton'ın ilk virajda dışarı taştığını görüyoruz.
Eğer bir yanlışımız yoksa Alonso bu seansta yumuşak hamur denemeyen tek isim -seansa veda eden Norris hariç.
Alonso, Ocon ve Ricciardo hariç herkeste yumuşak hamur var.
Son 5 dakika. Sıralama şu şekilde:

VER LEC
RUS HAM
MAG SAI
ALO PER
MSC TSU
STR VET
BOT ALB
OCO GAS
ZHO LAT
RIC NOR
Ricciardo da yeniden pistte!
Vettel hemen piste dönüyor.
Ferrari pilotları, Zhou ve Vettel pitte.
Verstappen bugün birçok kez trafikte kaldı veya engellendi, az önce de bir Aston Martin ile olay yaşadı.
Ocon 15. sıraya yükseliyor.
McLaren an itibariyle son iki sırada. Norris aracında çıkan bir yangın nedeniyle seansa veda etmişti, Ricciardo'da ise bir kanat hasarı var. Bu pistte son iki senedir podyuma çıkan takım için hafta sonu hiç de iyi başlamadı.
Leclerc pitte.
Ocon'un da orta hamur tercih ettiğini görüyoruz.
Ocon da pistte.
Son 9 dakika. Ocon ve Ricciardo hariç herkes pistte, Alonso hariç herkeste yumuşak hamur var.
Sainz beşinciliğe çıkıyor.
Hamilton, Gasly, Ocon, Ricciardo pitte.
Russell üçüncü sırada.
1.07.100! Orta hamurla turlayan Alonso 4. sıraya yükseliyor.
Ricciardo bir kanat hasarı nedeniyle pite dönüyor.
Yalnızca 8. sıradaki Alonso'da orta hamur var.
Neredeyse herkes yumuşak hamurla pistte.
Hamilton 1.06.909 ile üçüncü!
Perez 4. sıraya yükseliyor.
Verstappen pistte.
Gasly, Perez, Hamilton, Zhou ve Ricciardo pistte.
Pist temizleniyor ve seans üçüncü kez başlıyor.
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