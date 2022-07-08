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Canlı anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı
2022 Avusturya GP 1. antrenman seansının anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: altaygoksf
Özet
Durum: Durdu
Bizler de ilk seansın anlatımını noktalıyoruz.
Ben Altay Gök, günün tek antrenman seansının anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, günün tek antrenman seansının anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştım. 18.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride dizildiler, bir boş turun ardından pite dönecek ve sıralama ayarları üzerinde çalışacaklar.
Mercedes ise büyük beklentilerle gelmediği Spielberg'de ilk antrenman seansını 3-5 kapatıyor ve Russell sadece 0.4 saniye geride! Bakalım sıralama turlarında bir sürpriz görecek miyiz?
En çok tur atan isim ise lider Max Verstappen, 33 tur kaydetti 12-13 dakika kayıp zamana rağmen şampiyona lideri.
An itibariyle herkes pistte ancak bazı pilotlar az önce pitten çıktılar ve zaman turu atamayacaklar.
Eğer bir yanlışımız yoksa Alonso bu seansta yumuşak hamur denemeyen tek isim -seansa veda eden Norris hariç.
Son 5 dakika. Sıralama şu şekilde:
VER LEC
RUS HAM
MAG SAI
ALO PER
MSC TSU
STR VET
BOT ALB
OCO GAS
ZHO LAT
RIC NOR
VER LEC
RUS HAM
MAG SAI
ALO PER
MSC TSU
STR VET
BOT ALB
OCO GAS
ZHO LAT
RIC NOR
Verstappen bugün birçok kez trafikte kaldı veya engellendi, az önce de bir Aston Martin ile olay yaşadı.
McLaren an itibariyle son iki sırada. Norris aracında çıkan bir yangın nedeniyle seansa veda etmişti, Ricciardo'da ise bir kanat hasarı var. Bu pistte son iki senedir podyuma çıkan takım için hafta sonu hiç de iyi başlamadı.
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