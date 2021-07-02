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Formula 1

Canlı anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
06:36 Avusturya Grand Prix'si hafta sonunun ilk antrenman seansını bizimle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öğleden sonra gerçekleştirilecek olan bir sonraki seansta görüşmek üzere!
06:36 Sizler için hazırladığımız antrenman raporunu buradan okuyabilirisiniz:

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!

2021 Formula 1 sezonunun dokuzuncu yarışı olan Avusturya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!
06:34 Zhou takım telsizinden kendisine verilmiş olan fırsat için teşekkür etti
06:33 Birinci antrenman seansında 1.060 saniye içinde 13 farklı pilot ve 8 farklı takım var
06:33 Pilotlar start antrenmanları yapıyorlar
06:32 Verstappen Red Bull Ring'deki antrenmanı birinci sırada tamamlıyor

 
06:31 Damalı bayrak çıkıyor!
Sıralamamız şu şekilde:
  1. Verstappen
  2. Leclerc
  3. Sainz
  4. Bottas
  5. Tsunoda
  6. Raikkonen
  7. Hamilton
  8. Perez
  9. Gasly
  10. Norris
  11. Ocon
  12. Ricciardo
  13. Stroll
  14. Zhou
  15. Vettel
  16. Ilott
  17. Schumacher
  18. Nissany
  19. Latifi
  20. Mazepin
06:29 Sainz son dakikada yaptığı pitle test lastiklerine geçti
06:29 Damalı bayrağın çıkmasına sadece 1 dakika!
06:29 1:06.683 yapan Nissany, 1:06.978 yapan Latifi'yi geçti ve 18. sıraya yerleşti
06:28
 
06:27 Vettel 1:06.444'le 15. sıraya yerleşiyor
06:26 Vettel ikinci sektörde kendi en iyi derecesiyle geliyor
06:26 1:06.583 yapan Schumacher 16. sırada
06:25 Birinci seansın bitimine sadece 5 dakika kaldı
06:24 Raikkonen birinci ve üçüncü sektörlerde kendi en iyi derecelerini çıkarıyor
06:23 Tüm sürücüler yeni lastik yapısını bugün test etmek zorunda olacaklar. Yağmur yağma durumunda bu testler yarın sabahın üçüncü antrenman seansına da kayabilir. İlgili haber:

Pirelli, Britanya GP'den itibaren yeni lastik yapısı kullanacak!

Pirelli, Bakü'deki lastik patlamalarından sonra, önümüzdeki ayki Britanya GP'sinden itibaren yeni lastik yapısı kullanmaya başlayacağını açıkladı.

Pirelli, Britanya GP'den itibaren yeni lastik yapısı kullanacak!
06:22 İlk 10'daki isimlerden Leclerc, Gasly, Tsunoda ve Perez, Pirelli'nin Britanya Grand Prix'sinden itibaren kullanmaya başlayacağı yeni lastik yapısını test ediyor
06:21 Hamilton süresini 1:05.709'a geliştiriyor
06:20 Mevcut sıralama:
  1. Verstappen
  2. Leclerc
  3. Sainz
  4. Bottas
  5. Tsunoda
  6. Raikkonen
  7. Hamilton
  8. Perez
  9. Gasly
  10. Norris
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