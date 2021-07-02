Canlı anlatım: Avusturya GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
06:36 Avusturya Grand Prix'si hafta sonunun ilk antrenman seansını bizimle takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Öğleden sonra gerçekleştirilecek olan bir sonraki seansta görüşmek üzere!
06:36 Sizler için hazırladığımız antrenman raporunu buradan okuyabilirisiniz:
Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!
2021 Formula 1 sezonunun dokuzuncu yarışı olan Avusturya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.
06:34 Zhou takım telsizinden kendisine verilmiş olan fırsat için teşekkür etti
06:33 Birinci antrenman seansında 1.060 saniye içinde 13 farklı pilot ve 8 farklı takım var
06:33 Pilotlar start antrenmanları yapıyorlar
06:32 Verstappen Red Bull Ring'deki antrenmanı birinci sırada tamamlıyor
06:31 Damalı bayrak çıkıyor!
Sıralamamız şu şekilde:
Sıralamamız şu şekilde:
- Verstappen
- Leclerc
- Sainz
- Bottas
- Tsunoda
- Raikkonen
- Hamilton
- Perez
- Gasly
- Norris
- Ocon
- Ricciardo
- Stroll
- Zhou
- Vettel
- Ilott
- Schumacher
- Nissany
- Latifi
- Mazepin
06:29 Sainz son dakikada yaptığı pitle test lastiklerine geçti
06:29 Damalı bayrağın çıkmasına sadece 1 dakika!
06:29 1:06.683 yapan Nissany, 1:06.978 yapan Latifi'yi geçti ve 18. sıraya yerleşti
06:28
06:27 Vettel 1:06.444'le 15. sıraya yerleşiyor
06:26 Vettel ikinci sektörde kendi en iyi derecesiyle geliyor
06:26 1:06.583 yapan Schumacher 16. sırada
06:25 Birinci seansın bitimine sadece 5 dakika kaldı
06:24 Raikkonen birinci ve üçüncü sektörlerde kendi en iyi derecelerini çıkarıyor
06:23 Tüm sürücüler yeni lastik yapısını bugün test etmek zorunda olacaklar. Yağmur yağma durumunda bu testler yarın sabahın üçüncü antrenman seansına da kayabilir. İlgili haber:
Pirelli, Britanya GP'den itibaren yeni lastik yapısı kullanacak!
Pirelli, Bakü'deki lastik patlamalarından sonra, önümüzdeki ayki Britanya GP'sinden itibaren yeni lastik yapısı kullanmaya başlayacağını açıkladı.
06:22 İlk 10'daki isimlerden Leclerc, Gasly, Tsunoda ve Perez, Pirelli'nin Britanya Grand Prix'sinden itibaren kullanmaya başlayacağı yeni lastik yapısını test ediyor
06:21 Hamilton süresini 1:05.709'a geliştiriyor
06:20 Mevcut sıralama:
- Verstappen
- Leclerc
- Sainz
- Bottas
- Tsunoda
- Raikkonen
- Hamilton
- Perez
- Gasly
- Norris
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