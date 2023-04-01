Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları

09:15 Yoğun geçen bir sıralama seansının ardından bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.



Ben Altay Gök, sezonun en heyecanlı sıralama seansında sizlerleydim. Yarın sabah 08.00'da yarış için görüşmek üzere hoşça kalın ve MotoGP Arjantin GP'si için sitemizden ayrılmayın :)