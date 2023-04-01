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Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları

2023 Formula 1 Avustralya Grand Prix'si sıralama turları sırasında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Yoğun geçen bir sıralama seansının ardından bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, sezonun en heyecanlı sıralama seansında sizlerleydim. Yarın sabah 08.00'da yarış için görüşmek üzere hoşça kalın ve MotoGP Arjantin GP'si için sitemizden ayrılmayın :)
Naomi Schiff sıralama sonrası röportajları yapıyor, tam metinleri kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
Pilotlar pite dönüyor, Max Verstappen takımıyla pole pozisyonunu kutluyor.

Red Bull yarışa 1. ve 20. sıralarda başlayacak. Bir takım bu durumda en son 2022 Brezilya GP'sinde karşılaştı; Kevin Magnussen pole pozisyonunu alırken Mick Schumacher sonuncu olmuştu.
Günün sürprizi hiç şüphesiz ki geride kalanların en iyisi olan Alex Albon!
Q3 TAM SIRALAMA

VER RUS
HAM ALO
SAI STR
LEC ALB
GAS HUL
Mercedes ilk çizgide, çok iyi bir iş çıkarttı iki pilot da!
BÖYLECE MELBOURNE'DA POLE POZİSYONU İLK DEFA MAX VERSTAPPEN'E GİDİYOR!
Evet, Leclerc günü yedinci sırada tamamlıyor, Sainz'a geçiliyor!
Sainz beşinci sırada, Leclerc ise şu anda yedinci sırada ve sanırım bir zaman turunda değil.
Lewis Hamilton üçüncü sırada! İki Mercedes de Aston Martin'i geride bırakıyor!
Russell 1.16.938 ile ikinci!
Damalı bayrak sallanıyor.
Alonso 1.17.139 ile ikinci!
1.17.308 ile Stroll dördüncü.
1.16.732! Verstappen derecesini geliştiriyor!
Verstappen en iyi ilk sektörle geliyor.
Albon hariç herkes pistte olacak son turlar için.
Leclerc son sektörde mor dereceyle geliyor, 1.17.369 ile beşinciliğe çıkıyor!
Albon pite dönüyor.
An itibariyle herkes pistte, son 2 dakika. Leclerc zaman turunda, Sainz çifte lastik ısıtma turunda. Alonso da aynı şekilde.
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