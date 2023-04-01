Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları
2023 Formula 1 Avustralya Grand Prix'si sıralama turları sırasında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Ben Altay Gök, sezonun en heyecanlı sıralama seansında sizlerleydim. Yarın sabah 08.00'da yarış için görüşmek üzere hoşça kalın ve MotoGP Arjantin GP'si için sitemizden ayrılmayın :)
Red Bull yarışa 1. ve 20. sıralarda başlayacak. Bir takım bu durumda en son 2022 Brezilya GP'sinde karşılaştı; Kevin Magnussen pole pozisyonunu alırken Mick Schumacher sonuncu olmuştu.
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