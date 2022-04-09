Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları

10:41 Böylelikle canlı anlatımın sonuna geliyoruz. Sıralama turlarını bizimle takip ettiğiniz için teşekkürler. Avustralya GP ile ilgili son demeçleri, haberleri ve analizleri sitemizde bulabilirsiniz. Yarışta görüşmek üzere, iyi hafta sonları!