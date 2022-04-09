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Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları
2022 Avustralya Prix'sinin sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
Böylelikle canlı anlatımın sonuna geliyoruz. Sıralama turlarını bizimle takip ettiğiniz için teşekkürler. Avustralya GP ile ilgili son demeçleri, haberleri ve analizleri sitemizde bulabilirsiniz. Yarışta görüşmek üzere, iyi hafta sonları!
İlk 10:
- Leclerc, Ferrari, 1:17.868s
- Verstappen, Red Bull, 1:18.154s
- Perez, Red Bull, 1:18.240s
- Norris, McLaren, 1:18.703s
- Hamilton, Mercedes, 1:18.825s
- Russell, Mercedes, 1:18.933s
- Ricciardo, McLaren, 1:19.032s
- Ocon, Alpine, 1:19.061s
- Sainz, Ferrari, 1:19.408s
- Alonso, Alpine, zaman yok
Anlık sıralama:
- Leclerc, Ferrari
- Perez, Red Bull
- Verstappen, Red Bull
- Ricciardo, McLaren
- Ocon, Alpine
- Norris, McLaren
- Hamilton, Mercedes
- Sainz, Ferrari
- Russell, Mercedes
- Alonso, Alpine
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