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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları

2022 Avustralya Prix'sinin sıralama turlarında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Böylelikle canlı anlatımın sonuna geliyoruz. Sıralama turlarını bizimle takip ettiğiniz için teşekkürler. Avustralya GP ile ilgili son demeçleri, haberleri ve analizleri sitemizde bulabilirsiniz. Yarışta görüşmek üzere, iyi hafta sonları!

Seans raporu:

Avustralya GP: Leclerc bu yıl ikinci kez pole pozisyonunda, Alonso kaza yaptı!

2022 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde pole pozisyonu Ferrari pilotu Charles Leclerc'in oldu.

Avustralya GP: Leclerc bu yıl ikinci kez pole pozisyonunda, Alonso kaza yaptı!

İlk 10:

  1. Leclerc, Ferrari, 1:17.868s
  2. Verstappen, Red Bull, 1:18.154s
  3. Perez, Red Bull, 1:18.240s
  4. Norris, McLaren, 1:18.703s
  5. Hamilton, Mercedes, 1:18.825s
  6. Russell, Mercedes, 1:18.933s
  7. Ricciardo, McLaren, 1:19.032s
  8. Ocon, Alpine, 1:19.061s
  9. Sainz, Ferrari, 1:19.408s
  10. Alonso, Alpine, zaman yok
 
Verstappen, kısa süreliğine ilk sıraya yükselse de Leclerc, son anda attığı turla pole'ü aldı.
İlk 3:
Leclerc
Verstappen 
Perez
Şampiyona lideri Leclerc, bu sezon ikinci; kariyerinin 11. pole'ünü aldı.
Leclerc, 1:17'lere inen ilk pilot oldu.
Monakolu pilot, son turunda 1:17.868 yaparak pole pozisyonunun sahibi oldu.
Leclerc pole'de!
Verstappen ilk sıraya yükseldi!
Sainz 9. sırada kalıyor!
Verstappen ve Sainz, ilk sektörde derecelerini geliştiremediler.
Russell dördüncü, Hamilton altınca sırada.
Verstappen turuna başladı.
Perez, Leclerc'in 0.001sn arkasında, 2. sırada!
Meksikalı pilot, ilk sektörde Leclerc'ten 0.007 sn daha yavaş.
Perez zaman turuna başladı.
Mercedes'ler hızlıca piste çıktılar.
Yeniden başladık.
Seans 10.25'te yeniden başlayacak.
 
 
Kazadan önce Alonso'nun güç ünitesi kapanıyor. İspanyol pilotun yapabileceği pek bir şey yokmuş.

Anlık sıralama:

  1. Leclerc, Ferrari
  2. Perez, Red Bull
  3. Verstappen, Red Bull
  4. Ricciardo, McLaren
  5. Ocon, Alpine
  6. Norris, McLaren
  7. Hamilton, Mercedes
  8. Sainz, Ferrari
  9. Russell, Mercedes
  10. Alonso, Alpine
Sainz'ın zaman turu kırmızı bayraktan dolayı sayılmıyor.
Bu arada Leclerc, kazadan önce 1:18.239 yaparak ilk sıraya yükseldi.
Alonso mor orta sektörle gelirken bariyerlere giriyor!
Ferrari'ler lastik ısıtma turları attılar. Zaman turlarını şimdi atıyorlar.
Perez: 1:18.398
Verstappen: 1:18.399
Perez, 0.001 sn fark ile en hızlı zamanı kaydetti!
Son şampiyon 1:18.399 yaptı.
Verstappen iki mor sektörle geliyor.
Q3'te 5 takım var: Ferrari, Red Bull, McLaren, Alpine ve Mercedes.
Q3 başladı.
 
Verstappen, Güneş'in görüşünü engellediğini söylüyor.
Elenenler: 

11. Gasly
12. Bottas
13. Tsunoda
14. Zhou
15. Schumacher
Bottas'ın 103 yarışlık Q3 serisi de böylelikle son buldu.
Tsunoda 13, Zhou 14, Schumacher 15. sırada yer aldı.
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