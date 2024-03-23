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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları

2024 Avutralya GP sıralama turlarının canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Avustralya GP Sıralama Turları
  1. Verstappen
  2. Sainz
  3. Perez
  4. Norris
  5. Leclerc
  6. Piastri
  7. Russell
  8. Tsunoda
  9. Stroll
  10. Alonso
Durum: Durdu
Yarın sabah saat 07:00'de Avustralya GP'nin canlı anlatımında görüşmek üzere
Avustralya GP sıralama turlarının canlı anlatımının sonuna geliyoruz...
 
  1. Verstappen
  2. Sainz
  3. Perez
  4. Norris
  5. Leclerc
  6. Piastri
  7. Russell
  8. Tsunoda
  9. Stroll
  10. Alonso
pole pozisyonu bu yıl üçüncü kez Verstappen'e gidiyor
Verstappen 1:15.915 ile ilk sırada
Son dakikadayız pole pozisyonu sahibi birazdan belli olacak
Pilotların tümü şu an pistte
Stroll şu an tek başına zaman turuna başlıyor
Son 5 dakika...
Son hakları için birazdan tekrar piste çıkacaklar
Pilotlar ilk haklarını kullandılar ve garajlarına döndüler
  1. Verstappen
  2. Sainz
  3. Leclerc
  4. Perez
  5. Norris
  6. Piastri
  7. Russell
  8. Tsunoda
Verstappen en hızlı ilk ve son sektör zamanıyla 1:16.048 yapıyor ve ilk sırada
Leclerc takım arkadaşının 0.104 saniye gerisinde 2.
Sainz 1:16.331 ile ilk sırada
Sainz zaman turuna başlıyor
İlk iki bölümde en hızlı zamanı elde eden Sainz mı yoksa başka bir isim mi pole pozisyonunu kazanacak bir kaç dakika sonra göreceğiz
Yeşil ışık yanıyor ve pole pozisyonu savaşı başlıyor...
 
  1. Sainz
  2. Leclerc
  3. Verstappen
Bu bölümde elenen isimler Hamilton, Albon, Bottas, Magnussen, Ocon
Mercedes bir sürpriz yaşıyor Hamillton eleniyor
damalı bayrak sallandı bölüm sona erdi
Albon şu an pitte ilk elenen isim oluyor
Son dakikanın içerisindeyiz... Birazdan bu bölümde elenen isimler belli olacak
  1. Sainz
  2. Verstappen
  3. Leclerc
  4. Piastri
  5. Perez
  6. Norris
  7. Russell
  8. Hamilton
  9. Stroll
  10. Alonso
İlk 10 pilot 1 saniyelik dilim içerisinde
Sainz en iyi ilk ve son sektör zamanıyla 1:16.189 ile ilk sırada
Şu an elenme bölgesinde Albon, Tsunoda, Bottas, Ocon, Magnussen yer alıyor
  1. Verstappen
  2. Piastri
  3. Sainz
  4. Leclerc
  5. Norris
Son 10 dakikadayız
Verstappen 1:16.387 ile ilk sırayı Sainz'dan alıyor
Sainz 1:16.671
İlk zaman turuna başlayan isim Sainz oldu
Pilotlar hemen piste yöneliyorlar
2. bölüm başlıyor...
Tekrarlarda Perez'in Hulkenberg'i engellediği görülüyor sıralama turları sonrasında inceleme başlatılabilir
 
Bir Alpine ( Ocon ) bu yıl ilk kez 2. bölüme kalmış oldu
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