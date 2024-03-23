Canlı anlatım
Canlı anlatım: Avustralya GP sıralama turları
2024 Avutralya GP sıralama turlarının canlı anlatımında sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
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Avustralya GP Sıralama Turları
Durum: Durdu
İlk iki bölümde en hızlı zamanı elde eden Sainz mı yoksa başka bir isim mi pole pozisyonunu kazanacak bir kaç dakika sonra göreceğiz
Tekrarlarda Perez'in Hulkenberg'i engellediği görülüyor sıralama turları sonrasında inceleme başlatılabilir
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