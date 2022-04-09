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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avustralya GP 3. antrenman seansı

2022 Avustralya Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Avustralya GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Norris 1:19.117'lik turuyla seansı lider tamamlarken, Leclerc 0.132 saniye geride ikinci ve Perez 0.148 saniye geride üçüncü oldu.

Yakın geçen seansta Alonso 0.158 saniye geride dördüncü oldu.
Ve seans sona eriyor!
Stroll'ün aracının oradan kaldırılması yaklaşık 5 dakika alacak. Bundan ötürü seansın başlamama ihtimali çok yüksek
Seansı yüksek ihtimalle kırmızı bayrak altında noktalayacağız.
Bariyerlerde bir isim var! Stroll.
Leclerc şimdi ikinci sıraya yükseldi
Hollandalı pilot çok sinirlenmiş
Verstappen ilk virajın çıkışında bir kez daha kayma sorunu yaşadı ve turu yine bıraktı
Alonso turu tamamlıyor ve 0.158 saniye geride ikinciliği alıyor
Alonso aynı set lastikle zorlamayı sürdürüyor, bu kez kendi turundan daha iyi geliyor
Verstappen araçtan hiç memnun değil. Yaptığı hata sonrası turu bırakmış
Verstappen de bugün ilk kez yumuşak lastiği taktı
Norris yeni set yumuşak lastikle son sektörde mor dereceyi yapıyor ve 1:19.117 ile liderliği alıyor.
Anlık sıralama:
Sainz
Perez
Alonso
Leclerc
Verstappen
Hamilton
Russell
Bottas
Norris
Ricciardo.
Turu tamamlıyor veee 1:19.763. Kendi turundan yavaş kaldı.
Orta sektörde Sainz'dan 0.095 saniye yavaş kaldı
Kendi turundan daha iyi geliyor.
Gözler tekrar Alonso'ya döndü çünkü yeni bir tur zamanına başladı
Mercedes pilotları altıncı ve yedinci sıralara çıkmış durumdalar. Alonso'yu saymazsak, Mercedes yine üçüncü en iyi takım görüntüsü çiziyor.
Sainz 1:19.419'luk zaman turuyla ilk sırayı eline geçiriyor
Russell da aracın dengesinden memnun değil
Araç üstü kameralarında Mercedes'in yine çok dalgalanma yaşadığı görülüyor.
Sainz, kendisini engelleyen Latifi'den epey rahatsız
Hamilton 1:20.382 yaparak sekizinci sıraya çıkıyor.
Turlara yetişmek zor!
Perez 1:19.458 ile liderliği alıyor
Hamilton en hızlı turla geliyor!
Leclerc ikinci sıraya çıkıyor
Perez yeniden en hızlı turla geliyor.
Alonso 1:19.660 ile tekrar liderliği alıyor!
Bir yere çarpmadan yola devam ediyor
Russell üçüncü virajda çakıl bölüme uçuyor
Yoğun bir trafiğin içerisine dalan Perez 1:19.720 ile liderliği Alonso'dan alıyor
Perez iki mor sektörle geliyor
Bu arada Verstappen spinini tam olarak anlayamamış durumda
Alonso 0.001 saniye farkla lider
Alonso turu tamamlıyor 1:19.906 yapıyor!
Alonso en hızlı turla geliyor
Bottas son sektörde lastiklerini kilitliyor ve dışarı doğru uçuyor
Bottas mor sektör zamanlarıyla geliyor
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