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Canlı anlatım: Avustralya GP 3. antrenman seansı
2022 Avustralya Prix'sinin üçüncü antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
Norris 1:19.117'lik turuyla seansı lider tamamlarken, Leclerc 0.132 saniye geride ikinci ve Perez 0.148 saniye geride üçüncü oldu.
Yakın geçen seansta Alonso 0.158 saniye geride dördüncü oldu.
Yakın geçen seansta Alonso 0.158 saniye geride dördüncü oldu.
Stroll'ün aracının oradan kaldırılması yaklaşık 5 dakika alacak. Bundan ötürü seansın başlamama ihtimali çok yüksek
Norris yeni set yumuşak lastikle son sektörde mor dereceyi yapıyor ve 1:19.117 ile liderliği alıyor.
Mercedes pilotları altıncı ve yedinci sıralara çıkmış durumdalar. Alonso'yu saymazsak, Mercedes yine üçüncü en iyi takım görüntüsü çiziyor.
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