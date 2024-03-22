Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Avustralya GP 3. antrenman seansı

2024 Avustralya GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Avustralya GP 3. Antrenman Seansı
  1. Sainz, Ferrari
  2. Leclerc, Ferrari
  3. Piastri, McLaren
  4. Verstappen, Red Bull
  5. Perez, Red Bull
  6. Russell, Mercedes
  7. Hamilton, Mercedes
  8. Alonso, Aston Martin
  9. Albon, Williams
  10. Stroll, Aston Martin
Durum: Durdu
Avustralya GP sıralama turlarının canlı anlatımında saat 08:00'de görüşmek üzere
 
Bu seansın canlı anlatımının sonuna geliyoruz...
Leclerc damalı bayrak sallandıktan sonra 1:16.714 ile ilk sırada
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor...
Leclerc 1:16.824 ile 3. sırada
Seansın son bölümünde tüm pilotlar yumuşak hamuru tercih etmiş durumda sıralama seansına tüm isimler geçmiş gibi görünüyor
Seansın son 10 dakikasının içerisindeyiz...
Hamilton 1:16.806 ile 2. sıraya çıkıyor
Piastri 1:17.087 ile 3. sırada
Albon 1:17.759 ile 7. sırada
Hamilton, Ferrari'nin bu kadar hızı nereden bulduğuna şaşırıyor
 
Leclerc, takım arkadaşının 0.296 saniye gerisinde ikinci sıraya çıkarken Hamilton 1:17.554 il 5. sırada
Seansın son yarım saatlik bölümüne giriyoruz...
Russell 1:18.026 ile 5. sırada
Leclerc'in son viraj öncesinde aracındaki arkadan kaymayı güzel bir şekilde toparladığını gördük
Sainz 1:16.791 ile hafta sonunun ilk 1:16'lı turu
Hamilton, Red Bull ve Ferrari'lerin aksine yumuşak lastiklerle pistte
Red Bull pilotları pite döndüler
Verstappen 1:17.100
İlk 15 dakika geride kaldı ve sadece 3 isimden gerçekçi turlar gördük
Sainz 1:18.444 3. sırada
Perez 1:17.977 ile ilk sırada
ilk 10 dakika geride kalırken gerçekçi turlar atan sadece Red Bull ikilisi oldu
Verstappen 1:18.591 ile ilk sıraya çıktı
Verstappen frenlerinden şikayetçi görünüyor
Perez 1:19.206 ile ilk sırada
Düne göre daha düşük hava sıcaklığında koşulan seasnta pilotlar pisti kontrol turlarına devam ediyor
McLare pilotları bir pist kontrol turu attıktan sonra pite döndüler
Piastri'yi takım arkadaş Norris izliyor
İlk piste çıkan isimMcLaren ile Piastri oldu
Yeşil ışıkla beraber sıralama turları öncesinde son antrenman seansını başlatıyoruz...
Şu an Albert Park'ta hava sıcaklığı 18 C, pist üstü sıcaklığı ise 26 C
Hafta sonunun geri kalanında Sargeant'ın aracında Alex Albon yer alacak

 
Avutralya GP 3 antrenman seansının canlı anlatımına hoş geldiniz...

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Çok Okunanlar

1.
WSBK Barcelona: İlk antrenman seansının lideri Toprak, BMW 1-2

WSBK Barcelona: İlk antrenman seansının lideri Toprak, BMW 1-2

World Superbike
Barcelona
WSBK Barcelona: İlk antrenman seansının lideri Toprak, BMW 1-2
2.
2024 Avustralya GP sıralama turları: Pole pozisyonu Verstappen'in, Sainz 2.!

2024 Avustralya GP sıralama turları: Pole pozisyonu Verstappen'in, Sainz 2.!

Formula 1
Avustralya GP
2024 Avustralya GP sıralama turları: Pole pozisyonu Verstappen'in, Sainz 2.!
3.
Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"

Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"

Formula 1
Sainz: "Aptal değilim, eğer yarışamıyorsam çekileceğim"
4.
WSBK Barcelona Superpole: Toprak Razgatlıoğlu BMW ile ilk pole pozisyonunu aldı!

WSBK Barcelona Superpole: Toprak Razgatlıoğlu BMW ile ilk pole pozisyonunu aldı!

World Superbike
Barcelona
WSBK Barcelona Superpole: Toprak Razgatlıoğlu BMW ile ilk pole pozisyonunu aldı!
5.
Avustralya GP 2. Antrenman Seansı: Leclerc lider, Verstappen ikinci

Avustralya GP 2. Antrenman Seansı: Leclerc lider, Verstappen ikinci

Formula 1
Avustralya GP
Avustralya GP 2. Antrenman Seansı: Leclerc lider, Verstappen ikinci

Son Haberler

Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor

Avustralya GP
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"

Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"

Avustralya GP
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"

Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"

Avustralya GP
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"

Son Videolar

F1 2024 Bahreyn ve Suudi Arabistan GP sonrası en çok merak ettiğiniz soruları cevapladık

F1 2024 Bahreyn ve Suudi Arabistan GP sonrası en çok merak ettiğiniz soruları cevapladık

17:31

F1 2024 Bahreyn ve Suudi Arabistan GP sonrası en çok merak ettiğiniz soruları cevapladık
Mercedes neden yüksek hızlı virajlarda zorlanıyor?

Mercedes neden yüksek hızlı virajlarda zorlanıyor?

12:32

Mercedes neden yüksek hızlı virajlarda zorlanıyor?
Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?

Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?

13:39

Mercedes neden soğutma sorunu yaşadı?

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye