Canlı anlatım
Canlı anlatım: Avustralya GP 3. antrenman seansı
2024 Avustralya GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
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Avustralya GP 3. Antrenman Seansı
Durum: Durdu
Seansın son bölümünde tüm pilotlar yumuşak hamuru tercih etmiş durumda sıralama seansına tüm isimler geçmiş gibi görünüyor
Leclerc, takım arkadaşının 0.296 saniye gerisinde ikinci sıraya çıkarken Hamilton 1:17.554 il 5. sırada
Düne göre daha düşük hava sıcaklığında koşulan seasnta pilotlar pisti kontrol turlarına devam ediyor
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