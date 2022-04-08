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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avustralya GP 2. antrenman seansı

2022 Avustralya Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Avustralya GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Canlı
Leclerc 1:18.978'lik turuyla ikinci antrenman seansını zirvede tamamlıyor.

Verstappen 0.245 saniye geride ikinci olurken, Sainz üçüncü ve Alonso dördüncü oldu.
Ve seans sona eriyor!
Artık seansın sonuna gelmek üzereyiz, son iki dakika
Tüm pilotlar yumuşak lastikleri çıkardı. Bu, yarış temposuna odaklanacaklarının en net işareti
Başladık bile!
Evet, 09:51'de tekrar başlıyoruz
Kırmızı bayrak çok kısa sürecek
Kimden diye bakıyordum, Aston Martin pilotu Lance Stroll'den kopmuş
Pist üstünde kalan bir parça var.
Kırmızı bayrak!
Sürücülerin artık uzun sürüşlere odaklanması çok muhtemel. Daha dolu depolarla, arka arkaya turlar atabilirler
Son 18 dakikaya girmiş durumdayız. Verstappen yine en iyi turla geliyor.
Hollandalı pilot son sektörde hata yapmış ve turu bırakmış
Verstappen turu bırakıyor
Verstappen mor orta sektörle geliyor!
Haas bu hafta sonu şimdiye kadar pek iyi görünmüyor. Magnussen ve Schumacher 16. ve 19. sıralardalar.
Meksikalı sürücü 1:19.658 ile 0.6 saniye yavaş kaldı
Şimdi Perez'in turunu bekliyoruz. Kendi turundan daha iyi geliyor
Verstappen, turunu geliştirmesine rağmen Leclerc'ten 0.4 saniye yavaş kalıyor.
Monakolu pilot 1:18.978 yapıyor ve ilk sırayı eline geçiriyor!
Leclerc dalgalanan aracıyla 0.4 saniye daha iyi bir turla geliyor!
Bottas kendisini altıncı sıraya çıkarırken, Ricciardo 10. sıraya çıkıyor
Hollandalı sürücüden 1:19.376 geliyor! 0.4 saniye yavaş kaldı
Verstappen tura başlıyor
Şimdi Red Bull pilotlarının ellerini açmasını bekliyoruz
Sainz daha da hızlı! 1:19.376
Leclerc'ten daha da iyi bir tur geldi: 1:19.487!
Alonso turu tamamlıyor 1:19.537 ile liderliği alıyor!
Alonso orta sektörde mor dereceyi yapıyor
İlk sektörde 0.063 saniye yavaş
Alonso şimdi kırmızı logolu yumuşak lastikle geliyor ve yoğun bir trafiği geride bırakıyor
Fin pilot apeksi tutturamamış ve pist dışına taşmış
Sarı bayrak! Çünkü Bottas ilk virajın çıkışında pist dışına uçuyor.
Sainz düzlüklerde epey dalgalanma problemi yaşamış
Sainz turu tamamlıyor ve 1:19.568 yaparak ilk sırayı eline geçiriyor!
Sainz daha iyi bir turla geliyor
Leclerc 1:19.771 yapıyor ve liderliği alıyor!
Leclerc en hızlı turla geliyor
Şu anda pistin pek çok bölümünde trafik sorunu var. Sainz az önce Tsunoda ile karşılaştı ve tehlikeli bir an yaşandı.
Şu anda sistemde bir sıkıntı olduğu için verimli bir anlatım olmuyor, bundan ötürü sizlerden özür diliyoruz.
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