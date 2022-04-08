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Canlı anlatım: Avustralya GP 2. antrenman seansı
2022 Avustralya Prix'sinin ikinci antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
Leclerc 1:18.978'lik turuyla ikinci antrenman seansını zirvede tamamlıyor.
Verstappen 0.245 saniye geride ikinci olurken, Sainz üçüncü ve Alonso dördüncü oldu.
Verstappen 0.245 saniye geride ikinci olurken, Sainz üçüncü ve Alonso dördüncü oldu.
Sürücülerin artık uzun sürüşlere odaklanması çok muhtemel. Daha dolu depolarla, arka arkaya turlar atabilirler
Haas bu hafta sonu şimdiye kadar pek iyi görünmüyor. Magnussen ve Schumacher 16. ve 19. sıralardalar.
Şu anda pistin pek çok bölümünde trafik sorunu var. Sainz az önce Tsunoda ile karşılaştı ve tehlikeli bir an yaşandı.
Şu anda sistemde bir sıkıntı olduğu için verimli bir anlatım olmuyor, bundan ötürü sizlerden özür diliyoruz.
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