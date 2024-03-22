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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Avustralya GP 2. antrenman seansı

2024 Avustralya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Avustralya GP 2. Antrenman Seansı

  1. Leclerc, Ferrari
  2. Verstappen, Red Bull
  3. Sainz, Ferrari
  4. Stroll, Aston Martin
  5. Alonso, Aston Martin
  6. Russell, Mercedes
  7. Piastri, McLaren
  8. Perez, Red Bull
  9. Norris, McLaren
  10. Tsunoda, RB 
Durum: Durdu
Yarın gece saat 04:30'te 3. antrenman canlı anlatımında görüşmek üzere...
Avustralya Gp 2. antrenman seansının canlı anlatımının burada sonuna geliyoruz...
 
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor...
Sainz 10. virajda Sargeant'ın önüne çıkması sebebiyle pisti kesmek zorunda kalmış
Son iki dakika...
Stroll son viraj öncesinde blokajla birlikte pist dışına çıkıyor
Lerclerc ilk virajı kaçırıyor
Pilotlar son bölümde orta hamur lastiklerle pistteler
Seansın son 10 dakikasındayız...
Verstappen 1:17.658 ile 2. sıraya çıkıyor
Ferrari pilotları şu an garajlarında ve piste çıkmayı bekliyor
Seansın son 15 dakikasına girilirken ilk üç:

1. Lec
2. Sai
3. Ver
Verstappen, Sainz ile aynı dereceyi yapıyor ve 3. sırada
Sainz takım arkadaşının 0.430 saniye arkasında ikinci sırada
Pilotların tercihi şu an yumuşak lastik
Sainz ise takım arkadaşının 0.543 saniye gerisinde 5. sırada
Leclerc 1:17.423 ile lider
Russell ilk virajda pist dışına çıkmış
  1. Stroll, Aston Martin
  2. Alonso, Aston Martin
  3. Leclerc, Ferrari
  4. Piastri, McLaren
  5. Norris, McLaren
  6. Perez, Red Bull
  7. Sainz, Ferrari
  8. Zhou, Sauber
  9. Sargeant, Williams
  10. Bottas, Sauber
Stroll 1:17.822 ile ilk sırada
Pilotlar ilk stintlerinin ardından yumuşak lastiklerle piste çıkmaya başladılar
Alonso 1:17.912 ile lider
Verstappen'in aracındaki çalışma sona eriyor ve piste çıkıyor
Perez 1:18.230 ile 4. sırada
Pilotlar 1. seansta Albon'un sorun yaşadığı bölümde sorun yaşamaya devam ediyor
Alonso yumuşak lastiklerle 1:18.127 ile 2. sırada
Pilotlar ilk 20 dakikalık bölümün sonuna gelirken yavaş yavaş garajlarına döndü
Sainz, takım arkadaşı Leclerc'in 0.371 saniye gerisinde 3. sırada
Leclerc 1:17. 936 ile ilk sırada
Sargeant attığı spin ile çok kısa süre sarı bayrak çıkarttı
Leclerc en hızlı dereceyi elde ediyor 1:18.265
Perez en hızlı 3. sektör zamanı elde ederek ilk sıraya çıkıyor 1:18.695
Russell 1:18.897 ile ikinci sıraya çıkıyor
Aston Martin'ler pite döndü
Norris, Alonso'nun 0.171 saniye gerisinde 2. sırada
Alonso tekrar ilk sırada 1:18.805
Piastri 1:19.151 ile ilk sırada
Leclerc, Alonso'nun 0.114 saniye gerisinde ikinci
  1. Alonso, Aston Martin
  2. Leclerc, Ferrari
  3. Ricciardo, RB
  4. Stroll, Aston Martin
  5. Gasly, Alpine
  6. Hamilton, Mercedes
  7. Tsunoda, RB
  8. Perez, Red Bull
  9. Magnussen, Haas
  10. Hulkenberg, Haas
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