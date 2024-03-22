Canlı anlatım
Canlı anlatım: Avustralya GP 2. antrenman seansı
2024 Avustralya GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
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Avustralya GP 2. Antrenman Seansı
Durum: Durdu
- Stroll, Aston Martin
- Alonso, Aston Martin
- Leclerc, Ferrari
- Piastri, McLaren
- Norris, McLaren
- Perez, Red Bull
- Sainz, Ferrari
- Zhou, Sauber
- Sargeant, Williams
- Bottas, Sauber
- Alonso, Aston Martin
- Leclerc, Ferrari
- Ricciardo, RB
- Stroll, Aston Martin
- Gasly, Alpine
- Hamilton, Mercedes
- Tsunoda, RB
- Perez, Red Bull
- Magnussen, Haas
- Hulkenberg, Haas
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