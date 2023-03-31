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Canlı anlatım: Avustralya GP 2. antrenman seansı

2023 Formula 1 Avustralya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Avustralya GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim.

Yarın 04.30'da üçüncü antrenman canlı anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Bizler de yer yer olaylı, yer yer tekdüze geçen bu seansın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık.

ALO LEC
VER RUS
SAI OCO
PER NOR
HUL GAS
TSU BOT
HAM PIA
ZHO STR
DEV ALB
MAG 

sıralamasıyla sona erdi seans.
Pilotlar şu an boş bir tur atıyorlar, sonra pite dönecek ve bugünü kapatacaklar.
Pilotlar kalkış antrenmanı da gerçekleştirdiler, ıslak zeminde kalkış için ufak da olsa bir veri edindiler yeni lastiklerle.
Muhtemelen FIA fırsattan istifade bir test yapıyor :)
Sanal Güvenlik Aracı çıkıyor!
Son sektörde sarı bayraklar var.
Bakalım kalmış antrenmanı gelecek mi?
Ancak Hamilton az önce pist üstünde Alonso'yu geçti :) Bu ikilinin mücadelesi asla bitmiyor.
An itibariyle LEC-VER-SAI-OCO-DEV-SAR hariç herkes pistte. Son bir keşif turu atıyorlar, dolayısıyla damalı bayrağın çıkmış olmasının pek de önemi yok.
Damalı bayrak sallanıyor!
Hamilton da piste yöneliyor.
Lider Alonso da pistte.
Son 1 dakika. Perez de piste yöneliyor.
Norris, Gasly ve Stroll pistteler.
Verstappen'in aksine Russell yola devam ediyor.
Son 2 dakika.
Verstappen bir keşif turunun ardından pite döndü.
Pistin belli noktalarında sprey dahi var, bazı noktalar ise neredeyse kuru. Avustralya'ya hoş geldiniz!
Lastik tercihi aynı, yine geçiş lastikleri.
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