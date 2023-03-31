Canlı anlatım: Avustralya GP 2. antrenman seansı
2023 Formula 1 Avustralya Grand Prix'si öncesinde 2. antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Yarın 04.30'da üçüncü antrenman canlı anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın!
ALO LEC
VER RUS
SAI OCO
PER NOR
HUL GAS
TSU BOT
HAM PIA
ZHO STR
DEV ALB
MAG
sıralamasıyla sona erdi seans.
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