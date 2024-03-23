Canlı anlatım
Canlı anlatım: Avustralya GP
2024 Avustralya Grand Prix'sinin canlı anlatımıyla sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
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Avustralya GP ilk on sıra;
Durum: Durdu
Avustralya'da podyumun sahiplerini tekrar hatırlayalım
- Sainz, Ferrari
- Leclerc, Ferrari
- Norris, McLaren
- Sainz, Ferrari
- Leclerc, Ferrari
- Norris, McLaren
- Piastri, McLaren
- Perez, Red Bull
- Alonso, Aston Martin
- Russell, Mercedes
- Stroll, Aston Martin
- Tsunoda, RB
- Hulkenberg, Haas
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