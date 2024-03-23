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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Avustralya GP

2024 Avustralya Grand Prix'sinin canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Avustralya GP ilk on sıra;
  1. Sainz, Ferrari
  2. Norris, McLaren
  3. Leclerc, Ferrari
  4. Piastri, McLaren
  5. Perez, Red Bull
  6. Alonso, Aston Martin
  7. Russell, Mercedes
  8. Stroll, Aston Martin
  9. Tsunoda, RB
  10. Hulkenberg, Haas
Durum: Durdu
İki hafta sonra yine erken saatlerde Japonya GP'de görüşmek üzere...
Avustralya'da podyumun sahiplerini tekrar hatırlayalım

  1. Sainz, Ferrari
  2. Leclerc, Ferrari
  3. Norris, McLaren
Avustralya GP canlı anlatımının burada sonuna geliyoruz
Albert Park'ta Ferrari'ler mutlu
Sainz'dan smooth operator şarkısını da duyduk...
 
 
 
  1. Sainz, Ferrari
  2. Leclerc, Ferrari
  3. Norris, McLaren
  4. Piastri, McLaren
  5. Perez, Red Bull
  6. Alonso, Aston Martin
  7. Russell, Mercedes
  8. Stroll, Aston Martin
  9. Tsunoda, RB
  10. Hulkenberg, Haas
Ferrari'ler ilk iki sırada podyumun son basamağında ise Norris var
Sainz Ferrari ile üçüncü zaferini elde ediyor
Sainz sanal güvenli aracı periyodunda damalı bayrağı görüyor
Russell, Albon'un kaza yaptığı bölümde  o da duvara çarpıyor
Russell kaza yapıyor
Son tura girdik
Leclercen hızlı turu elde ediyor 1:19.813
 
Norris, Leclerc ile farkı 2.5 saniyeye indirdi
Russell, Alonso'yu sıkıştırıyor
 
Son 5 tura girdik...
Sainz'ın Leclerc ile farkı 5.2saniye, Norris'de Leclerc'in 3.4 saniye geride
Yaşadığı sorunun ardından Verstappen'den ilk açıklama
 
Norris 1.19.971 ie en hızlı dereceyi elde etti
Russell pite geldi
 
Piastri en hızlı turu elde etti 1:20.395
Magnussen 9. virajdan hemen önce Albon'u geçti
Yarışta son 15 tura girdik
Magnussen, Albon'u sıkıştırıyor
Alonso pite geldi
Sainz lider girdiği pitten lider çıkıyor ve Ferrari'ler tekrar ilk iki sırada
Sainz pitte
Ferrari, Sainz'ı pite çağırdı
Norris pitte
Mclaren, Norris'i pite çağırıyor
Piastri pite geliyor
Leclerc 1:20.688 ile en hızlı tur
Albon, Hulkenberg'in savunmasından şikayetçi
Zhou pitte ve Sauber'den bir yavaş pit daha
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