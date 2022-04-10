Formula 1 Canlı anlatım
Canlı anlatım: Avustralya GP
2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 3. yarışı olan Avustralya GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.
Ekleyen: Abdullah Çelik
Özet
Durum: Durdu
Anlatımı burada noktalıyoruz. Kazanan tarafı tebrik ediyoruz. Yarış sonrası açıklamalar için bizi takibe devam edebilirsiniz.
İyi günler
İyi günler
Williams, Albon'u son tura girerken pite aldı. Albon 10. olarak bir puan da olsa almayı başardı. Bu hem kendisinin hem de takımının ilk puanı
Hamilton yarışı 4. sırada tamamlarken onun arkasında McLaren pilotları Norris ve Ricciardo yarışı tamamlıyorlar
Bu, sert lastiklerin günün en iyi lastiği olduğunun bir diğer işareti. 57 tur geride kaldı o lastiklerle ve Albon pek performans kaybetmedi
Hamilton normalde Russell'ın önündeydi ancak Russell pit stopu güvenlik aracı altında yaparak öne geçti ve yerini korudu. Takımdan yerlerini koruma mesajı verilmiş olabilir
Albon pite geldiğinde Stroll puan potasına girecek gibi ancak onun da 5 sn cezası var. Bu durumda Zhou yerini korursa puan alacak gibi duruyor
Perez pist dışına taşıyor ancak yerini kaybetmeden geri dönmeyi başarıyor. Russell'la fark açması kendisine yardımcı oldu
Leclerc için 3 yarışta 2. zafer geliyor gibi duruyor. Red Bull'un yaşadığı sorunlara ve Ferrari'nin hızına bakınca o sene cidden bu sene gibi duruyor
Leclerc az önce yarışın sonunda en hızlı turu atalım demişti ancak zaten en hızlı tur kendisindeydi ve şimdi yine en hızlı turu attı :)
Alonso, Gasly'nin neden Stroll'ü geçemediğini soruyor ancak kendisi de yeni lastiklerle bunu yapamadı. Dediğimiz gibi geçiş yapmak o kadar da kolay değil
Russell, yeni takımı Mercedes ile 3. sırada ve yeni takımıyla ilk podyumunu kovalıyor. Russell, geçen sene Spa'da podyuma çıkmıştı
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