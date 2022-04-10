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Formula 1 Canlı anlatım

Canlı anlatım: Avustralya GP

2022 Formula 1 Şampiyonası'nın 3. yarışı olan Avustralya GP'de yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.

Canlı anlatım: Avustralya GP

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

Avustralya GP: Leclerc rahat şekilde kazandı, Verstappen ve Sainz yarış dışı kaldı!

2022 Formula 1 sezonunun üçüncü yarışı olan Avustralya Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.

Avustralya GP: Leclerc rahat şekilde kazandı, Verstappen ve Sainz yarış dışı kaldı!
Anlatımı burada noktalıyoruz. Kazanan tarafı tebrik ediyoruz. Yarış sonrası açıklamalar için bizi takibe devam edebilirsiniz.

İyi günler
 
Leclerc 75 puanla şimdiden ikinci sıradaki Russell ile 34 puan fark açmış durumda!
Leclerc 3 yarışta 2 galibiyet ve 1 ikincilik ile şampiyonada açık ara liderliğini sürdürüyor!
Leclerc ilk defa Grand Slam yapıyor yani pole pozisyonu, galibiyet ve en hızlı tur!


 
Williams, Albon'u son tura girerken pite aldı. Albon 10. olarak bir puan da olsa almayı başardı. Bu hem kendisinin hem de takımının ilk puanı
Esteban Ocon 7. olurken Bottas 8., Gasly 9. oluyorlar
Hamilton yarışı 4. sırada tamamlarken onun arkasında McLaren pilotları Norris ve Ricciardo yarışı tamamlıyorlar
Perez yarışı ikinci sırada tamamlarken Russell Mercedes ile ilk podyumuna çıkıyor!
Williams'tan efsane bir strateji diyebiliriz
Albon pitten sonra Albon'un önünde kalmayı başarıyor!
2022 Avustralya GP'yi Charles Leclerc kazanıyor!!!
Albon pitte!
Albon mecburi pite yönelecek
Son tur
Bu, sert lastiklerin günün en iyi lastiği olduğunun bir diğer işareti. 57 tur geride kaldı o lastiklerle ve Albon pek performans kaybetmedi
Albon hâlâ pite gelmedi bu arada! Şu anda 7.
Zhou Stroll'ü pist üstünde geçiyor
Son 3 tur
Gasly pist dışına taştı ve Bottas'a geçildi.
Hamilton normalde Russell'ın önündeydi ancak Russell pit stopu güvenlik aracı altında yaparak öne geçti ve yerini korudu. Takımdan yerlerini koruma mesajı verilmiş olabilir
Hamilton telsizden takıma kendisini çok zor bir duruma soktuklarını söylüyor
Alonso bir kez daha pite geliyor
Perez'in pist dışına çıktığı sondan ikinci viraj


 
Leclerc trafiğe girmeden önce en hızlı tur izni istiyor ancak kendisine olumsuz cevap veriliyor
Albon pite geldiğinde Stroll puan potasına girecek gibi ancak onun da 5 sn cezası var. Bu durumda Zhou yerini korursa puan alacak gibi duruyor
Son 5 tur
Magnussen de Alonso'yu geçiyor! Alpine pilotu kan kaybediyor
Zhou, Alonso'yu geçiyor. Zhou'da 30 turluk sert lastikler var
Alonso'da şu anda orta lastikler bulunuyor ve bu lastikler bugün pek işe yaramadı.
Stroll'ü geçme sırası Alonso'da ama arada 2.3 sn'lik fark var.
Bottas da Stroll'ü geçerek 10. sıraya yükseliyor
Perez pist dışına taşıyor ancak yerini kaybetmeden geri dönmeyi başarıyor. Russell'la fark açması kendisine yardımcı oldu
Albon hâlâ pite gelmedi
Gasly sonunda Stroll'ü geçiyor ve 9. sıraya yükseliyor!
Leclerc için 3 yarışta 2. zafer geliyor gibi duruyor. Red Bull'un yaşadığı sorunlara ve Ferrari'nin hızına bakınca o sene cidden bu sene gibi duruyor
Leclerc az önce yarışın sonunda en hızlı turu atalım demişti ancak zaten en hızlı tur kendisindeydi ve şimdi yine en hızlı turu attı :)
Alonso, Gasly'nin neden Stroll'ü geçemediğini soruyor ancak kendisi de yeni lastiklerle bunu yapamadı. Dediğimiz gibi geçiş yapmak o kadar da kolay değil
Russell, yeni takımı Mercedes ile 3. sırada ve yeni takımıyla ilk podyumunu kovalıyor. Russell, geçen sene Spa'da podyuma çıkmıştı
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