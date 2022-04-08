Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Avustralya GP 1. antrenman seansı
2022 Avustralya Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.
Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Durdu
Ve böylelikle ilk antrenman seansı sona eriyor! Sainz 1:20'nin altına inen tek isim olarak seansı ilk sırada tamamlıyor.
Charles Leclerc 0.571 saniye geride ikinci, Sergio Perez 0.593 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.
Max Verstappen ise ilk seansı 0.820 saniye geride dördüncü bitirdi.
Charles Leclerc 0.571 saniye geride ikinci, Sergio Perez 0.593 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.
Max Verstappen ise ilk seansı 0.820 saniye geride dördüncü bitirdi.
Russell, kendisini engelleyen Red Bull pilotlarından epey şikayetçi. Az önce bir "selam" daha gönderdi.
Sainz az önce ikinci virajın çıkışında aracın arkasını kaybetmeye çok yaklaşmış fakat son anda kurtarmış
Ferrari pilotları gaza basmaya başlamış durumda. Leclerc'in az öncü turu yaklaşık bir saniye daha yavaş.
Monakolu pilot turu tamamlıyor ve 1:20.825 yaparak liderliği alıyor! Son sektörde mor dereceyi yaptı.
Russell hızlı tur denemesi yapıyordu fakat hem ikinci hem de üçüncü sektörde yoğun bir trafikle karşı karşıya kaldı
Yorumları görüntüle
Çok Okunanlar
5 Nis 2022
4 Nis 2022