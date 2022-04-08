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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Avustralya GP 1. antrenman seansı

2022 Avustralya Prix'sinin ilk antrenman seansında yaşananları canlı olarak aktarıyoruz.

Canlı anlatım: Avustralya GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu

Avustralya GP 1. antrenman: Sainz 0.5 saniye farkla lider, Ferrari 1-2!

2022 Formula 1 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'si öncesinde 1. antrenman seansını Ferrari pilotu Carlos Sainz ilk sırada tamamladı.

Avustralya GP 1. antrenman: Sainz 0.5 saniye farkla lider, Ferrari 1-2!
Ve böylelikle ilk antrenman seansı sona eriyor! Sainz 1:20'nin altına inen tek isim olarak seansı ilk sırada tamamlıyor.

Charles Leclerc 0.571 saniye geride ikinci, Sergio Perez 0.593 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Max Verstappen ise ilk seansı 0.820 saniye geride dördüncü bitirdi.
Alonso turu tamamlıyor ve 1:21.229 ile dokuzuncu sıraya çıkıyor.
Ve damalı bayrak çıkıyor! Alonso haricinde kendi turundan iyi gelen kimse yok.
Şu an derecelere bakıyorum... Kendi turundan daha iyi gelen birisi yok
Russell, kendisini engelleyen Red Bull pilotlarından epey şikayetçi. Az önce bir "selam" daha gönderdi.
Sainz az önce ikinci virajın çıkışında aracın arkasını kaybetmeye çok yaklaşmış fakat son anda kurtarmış
Perez turu tamamlıyor ve 0.5 saniye geride üçüncülüğe çıkıyor.
Perez mor dereceyle geliyor
Son 6 dakikadayız!

Sıralama:
Sainz
Leclerc
Verstappen
Norris
Ocon
Hamilton
Perez
Ricciardo
Bottas
Tsunoda
Alonso da piste çıkıyor.
Leclerc, Vettel ve Alonso hariç herkes pistte.
Ve başlıyoruz!
Birazdan tekrar başlayacağız.
Vettel aracı söndürüyor
Motorda sorun olduğunu söyledi Vettel. Arka taraftan dumanlar çıkıyor
Vettel yolda kalıyor! Kırmızı bayrak.
Ferrari pilotları gaza basmaya başlamış durumda. Leclerc'in az öncü turu yaklaşık bir saniye daha yavaş.
Ve 1:20'nin de altına iniyoruz: Sainz 1:19.806 yapıyor!
İlk viraja gelirken soğuk lastikler ve frenler kendisini olumsuz etkilemiş gibi görünüyor
Leclerc az önce ilk virajda pist dışına taşmış ve  çakıl zeminin üzerinden geçmiş. İlginç bir an.
İspanyol pilot bir yere çarpmadan yola devam ediyor.
Alonso spin atıyor
Sainz daha da hızlı: 1:20.325 yapıyor ve 0.052 saniye farkla ilk sırayı alıyor. Ferrari şimdi 1-2
Leclerc geliyor ve 1:20.377 ile ilk sırayı alıyor!
Verstappen 1:20.626 yaparak liderliği tekrar eline geçiriyor
Görünüşe bakılırsa Magnussen apeksi kaçırmış
Kevin Magnussen üçüncü virajda çakıl zemine çıkıyor fakat bir yere çarpmadan yola devam edebiliyor
Pist dışına uçan bir Haas var
Monakolu pilot turu tamamlıyor ve 1:20.825 yaparak liderliği alıyor! Son sektörde mor dereceyi yaptı.
Leclerc şimdi yumuşak lastikle geliyor.
Verstappen turu tamamlıyor ve 1:20.857 yaparak liderliğini pekiştiriyor.
Orta sektörde vakit kaybetti.
Verstappen sıfır set yumuşak lastikle ilk sektörde mor dereceyi yapıyor.
Hamilton 0.8 saniye geride dördüncülüğe çıkıyor. Vettel'in gerisinde kaldı
Vettel 0.7 saniye geride üçüncü sıraya çıkıyor. Hamilton zaman turuna başlamış durumda
Russell hızlı tur denemesi yapıyordu fakat hem ikinci hem de üçüncü sektörde yoğun bir trafikle karşı karşıya kaldı
Sainz'ın Zhou'yu engellediği olay, hakemler tarafından incelenecek.
Perez küçük bir pist dışı ziyareti yapıyor.
Sainz az önce ilk virajın çıkışında küçük bir kayma yaşamış fakat aracı güzel toparlamış
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