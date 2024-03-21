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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Avustralya GP 1. antrenman seansı

2024 Avustralya GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Ekleyen:

Ekleyen: Burak Yasul

Özet

Avustralya GP 1. Antrenman
  1. Norris - McLaren
  2. Stroll - Aston Martin
  3. Verstappen - Red Bull
  4. Perez - Red Bull
  5. Leclerc - Ferrari
  6. Tsunoda - RB
  7. Ricciardo - RB
  8. Piastri - McLaren
  9. Sainz - Ferrari
  10. Albon - Williams
Durum: Durdu
Saat 08:00'de 2. antrenman seansında görüşmek üzere...
Avustralya GP 1. antrenman seansının canlı anlatımının sonuna geliyoruz...
  1. Norris - McLaren
  2. Verstappen - Red Bull
  3. Russell - Mercedes
  4. Leclerc - Ferrari
  5. Tsunoda - RB
  6. Perez - Red Bull
  7. Stroll - Aston Martin
  8. Sainz - Ferrari
  9. Hamilton - Mercedes
  10. Piastri - McLaren
Damalı bayrak sallanıyor  ve seans sonra eriyor
Albon dışında tüm pilotlar seansın son bölümünü değerlendirmeye çalışıyor
Verstappen'de 10. virajda pist dışına çıkıyor
Hamilton ilk virajda pist dışına çıkıyor
Yaklaşık 10 dakikalık aradan sonra tekrar başlıyoruz
Seans tekrar başlıyor...
Albon'un aracı pistten kaldırılıyor
Seansın tekrar başlaması için pistin temizlenmesini bekliyoruz...
Alex Albon'un kazası sebebiyle seans durduruldu
9. ve 10. vira bölümünde Bottas spn attı
Russell 9. ve 10. viraj bölümünde büyük bir kontra verdi
Stroll  zamanını bir kez daha geliştiriyor ve Norris'in 0.103 sani gerisine geliyor
Stroll, lider Norris'in 0.240 saniye gerisinde 3. sırada
Verstappen kısa bi süre garajda geçirdikten sonra tekrar piste dönüyor
Norris en iyi ilk ve son sektör zamanıyla lider 1:18.564
Tsunoda 1.19.060 ile ikinci sırada
Pilotların büyük bölümü pite dönmüş durumda
Alonso 10. virajda pist dışına çıktı
Yerel kahraman Ricciardo, Verstappen'in 0.604 arkasında 5. sırada
Verstappen bütün sektörleri mora boyayarak ilk sırada 1:18.670
En iyi ilk ve son sektör zamanı ile Leclerc 1:19.110
Perez 1:19.238 ile ilk sırada
  1. Leclerc - Ferrari
  2. Stroll - Aston Martin
  3. Perez - Red Bull
  4. Tsunoda - RB
  5. Norris - McLaren
  6. Piastri - McLaren
  7. Hamilton - Mercedes
  8. Sainz - Ferrari
  9. Ocon - Alpine
  10. Verstappen - Red Bull
Leclerc en iyi ilk iki sektör zamanıyla 1:19.337 elde ediyor ve ilk sırada
Stroll 1:19.858 ile ilk sırayı aldı
Perez 1:19.977 ile lider
Hamilton 1:20.866 ile ilk sırada
Sainz bir yarış aradan sonra koltuğuna geri döndü
 
Fernando Alonso'nun aracında aero sensörlerle piste çıktı
Pilotlar Avustralya'da zaman kaybetmeden piste çıkıyor
yeşil ışıkla beraber seans başlıyor
Pirelli, Avuralya'ya C3, C4 ve C5 lastikleri getirmiş
Avustralyalı hayranlar yarışı çok özlemişe benziyor

 
Bugün canlı anlatımda karşınızda Burak Yasul olacak
Avustralya GP  1. antrenman seansının canlı anlatımına hoş geldiniz...

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