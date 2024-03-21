Canlı anlatım
Canlı anlatım: Avustralya GP 1. antrenman seansı
2024 Avustralya GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
18+, Şartlar ve Koşullar, Sorumlu Kumar Oynayın
Ekleyen: Burak Yasul
Özet
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Avustralya GP 1. Antrenman
Durum: Durdu
- Norris - McLaren
- Verstappen - Red Bull
- Russell - Mercedes
- Leclerc - Ferrari
- Tsunoda - RB
- Perez - Red Bull
- Stroll - Aston Martin
- Sainz - Ferrari
- Hamilton - Mercedes
- Piastri - McLaren
- Leclerc - Ferrari
- Stroll - Aston Martin
- Perez - Red Bull
- Tsunoda - RB
- Norris - McLaren
- Piastri - McLaren
- Hamilton - Mercedes
- Sainz - Ferrari
- Ocon - Alpine
- Verstappen - Red Bull
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