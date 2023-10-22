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Canlı anlatım: Amerika GP sprint yarışı

2023 Amerika GP sprint yarışı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Kendinize iyi bakın, hoşçakalın!
Bugünlük sizlere veda ediyoruz! Yarın Amerika GP'nin anlatımında sizlerle olacağız.
Ferrari lastik yönetiminde pek iyi görünmediği için yarın  bizi ilginç bir yarış bekliyor olabilir.
Verstappen ve Hamilton, kendi takımlarına teşekkür ettiler.
Verstappen böylelikle hanesine bir sprint zaferi ve 8 puan daha yazdırıyor!
Russell yedinci sırada finiş görse de, aldığı cezayla yedincilik Gasly'e gitti. Russell sekizinci, Albon dokuzuncu ve Piastri 10. oluyor.
Norris dördüncü, Perez beşinci ve Sainz altıncı oluyor.
Leclerc yaklaşık 17 saniye geride üçüncü oldu!
Hamilton 9.5 saniye geride ikinci oluyor!
Verstappen son virajı dönüyor ve sprint yarışını kazanıyor!
Verstappen son sektörde!
Norris, Leclerc'in ardına geldi! Fark 1 saniye
Son turdayız! VER-HAM farkı tam 8 saniye! Yani Max tur başına yaklaşık yarım saniye daha iyi turluyor.
Bu yarın için ilginç bir haber çünkü yarışa Norris ikinci, Leclerc birinci başlayacak.
LEC-NOR farkı 2.3 saniyeye indi.
Son tura girmek üzereyiz. Max Verstappen zafere doğru gidiyor.
LEC-NOR farkı artık 3.3 saniye
Stroll yarışı bırakıyor!
Norris, Leclerc ile arası 3.8 saniyeye indirdi.
VER - HAM farkı 6.2 saniye. HAM - LEC 6.1!
Sainz yumuşak lastikle Norris'e iyi dayanmış durumda. Altıncılığını perçinlemiş gibi görünüyor
Norris şu anda hem Hamilton hem de Leclerc'ten daha iyi bir tempoda.
LEC-NOR farkı 4.3 saniyeye kadar indi.
Son dört tura girdik.
Şu anda 1 saniyenin altındaki tek mücadele SAI-RUS arasında.
VER-HAM farkı 5.3 saniye oldu. LEC-HAM farkı da 5.1 saniye oldu.
Russell böyle giderse yarışı sekizinci bitirecek çünkü Gasly hemen ardına geldi.
Russell yine zorluyor fakat Sainz yerini korumayı sürdürüyor.
Ricciardo arkalarda Stroll'ü geçmiş. Zhou da Magnussen'i geçmiş.
Anlık sıralama;
VER
HAM +4.6
LEC +4.8
NOR+5.7
PER +2.5
Norris, Leclerc ile arayı ufak ufak kapatıyor fakat yeterli olmayacak.
Russell, Sainz'ı geçiyor, İspanyol pilot yanıt veriyor!
Stroll 12. sıraya çıktı. Alonso 14. sırada.
Russell farkı iyice kapattı, muhtemelen birazdan altıncı sırayı alacak. Fakat beş saniye cezası var.
Pistte anlatabileceğim tek mücadele Sainz ile Russell arasında.
Arka tarafta Haas dökülüyor; Magnussen 17. sıraya geriledi.
Norris, Perez'le arayı 2 saniyeye kadar çıkardı. Büyük bir sürpriz olmazsa ön bölümde sıralama değişmez.
Verstappen her şeyi kontrol atına aldı; fark yaklaşık 4 saniye. HAM - LEC farkı da aşağı yukarı 4 saniye.
Sainz'ın yumuşak lastikleri bitmiş durumda
Ve Perez beşinci sırayı alıyor! Şimdi Sainz'ın arkasında Russell var
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