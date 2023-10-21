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Canlı anlatım: Amerika GP sprint shootout

2023 Amerika GP sprint sıralama turlarının canlı anlatımıyla sizlerleyiz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Hoşçakalın!
Sprint yarışı gece 01:00'de gerçekleştirilecek, o saatte uyanık kalmanız dileğiyle!
Son çizgide ise Gasly ve Albon var.
Bu arada Russell ve Perez dördüncü çizgiyi paylaşacak.
Hamilton takımı övüyor, mutlu görünüyor.
İlk üç çizgi;
VER LEC
HAM NOR
PIA SAI
VER-LEC-HAM sadece 0.069 saniye içerisinde! Norris'i de hesaba katarsak bu dört isim 0.101 saniye içerisinde!
Russell geride kalıyor, pole pozisyonu Max Verstappen'in!
Russell'ı bekliyoruz!
Hamilton 1:34.607!
Perez 1:35.041!
Sainz turu tamamlıyor; 1:34.939
Pole pozisyonu Verstappen'e gitmek üzere!
Leclerc turu tamamlıyor; 1:34.593!
Leclerc en iyi turla geliyor!
Şimdi Norris geliyor; 1:34.639!
Verstappen turu tamamlıyor; 1:34.538!
Verstappen orta sektörde mor yaktı, bakalım Norris ne yapacak?
Mor ilk sektör Norris'e geçiyor!
Verstappen mor ilk sektörle geliyor!
Verstappen grubun başını çekiyor, yumuşak lastikle herkes.
Son 3 dakikaya girmiş durumdayız. Birazdan ilk turlar gelecek
Evet, pilotlar nihayet piste yöneliyor!
Evet ilk dakikalar sessiz geçti. Sıkıcı bir gün oluyor şu ana kadar.
Henüz piste çıkan kimse yok
Q3 başladı!
Ricciardo 11. olarak bence gayet iyi bir iş çıkardı. Puan için iyi bir konumda olacak
Evet seansın lideri Verstappen!

Sıralama;
LEC
SAI
NOR
PER
PIA
GAS
RUS
HAM
ALB
Stroll lastiklerini çok fazla kilitlemiş az daha spin atıyormuş
Sanki Albon 19. virajda pist limitlerini aştı ama emin değilim, tekrar görmek lazım
Evet elenen isimler;
Ricciardo
Alonso
Ocon
Stroll
Zhou
Ricciardo iyi bir tur çıkarıyor fakat 11. sırada!
Albon, Alonso'yu eliyor!
Son turları bekliyoruz! Albon bakalım ne yapacak
Hamilton sekizinci sıraya çıkıyor!
Alonso 8. sıraya çıkıyor; son turları bekliyoruz!
Araçta hasar yok gibi duruyor
Evet kendi etrafında dönüp, bir yere çarpmadan yola devam etmiş
Yanlış görmediysem 10. viraj
Verstappen spin attı!
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