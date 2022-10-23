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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Amerika GP sıralama turları

2022 Amerika GP sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Amerika GP sıralama turları

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Verstappen eski NASCAR sürücüsü Danica Patrick'e röportaj veriyor, bizler de yavaştan anlatımımıza son veriyoruz.

Ben Altay Gök, gece saatlerindeki bu seansta sizlerleydik. Yarın saat 22.00'da Amerika GP'si için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Stroll 5. sıraya kadar yükselmiş durumda. Albon da 8. sırada. Williams için ciddi şans var.
GEÇİCİ GRID SIRALAMASI (onaylanması gerek, kendim oluşturdum)

SAI VER
HAM RUS
STR NOR
BOT ALB
PER VET
GAS LEC
TSU ALO
MAG RIC
OCO MSC
ZHO LAT
LEC yarışa 12. sıradan başlayacak. Perez 9, Alonso ise 14. sırada olacaklar.

Zhou da aynı şekilde 5 sıra gerileyerek 19. sıraya düşecek.
Stroll çok iyi bir tek tur ile 7. sırada. Son turda Alonso'yu geçen Norris 8, Alonso 9, Bottas 10. sırada.
Perez 4. sıraya çıkıyor Hamilton'ı geçerek. HAM 5, Russell 6. sırada.
Sainz sezonun üçüncü pole pozisyonuna ulaşıyor!
Verstappen 1.34.408 ile üçüncü sırada! Pole pozisyonu Carlos Sainz'a gidiyor!
1.34.356! Sainz Leclerc'i geçiyor!
1.34.421! Leclerc lider!
Verstappen ikinci sektörde Ferrarilerden hızlı! Damalı bayrak çıktı!
Hamilton yavaş kalıyor ilk sektörde.
Verstappen ilk sektörde Ferrari pilotlarının gerisinde!
Leclerc ilk sektörde en iyi zamanı yakalıyor! Sainz az farkla daha yavaş!
Leclerc önde, Sainz takipte. Verstappen bir arkalarından geliyor.
Son 30 saniye ve son zaman turları başlıyor!
Stroll pitte. Tek bir zaman turu atarak 7. sıraya yükseldi ve bu turu Alonso'dan 0.6 saniye daha hızlı. Arkadaki isimlerin çok şey yapması gerekiyor 7. sıra için.
Verstappen herkesten erken piste çıktı, iki lastik ısıtma turu tercih etmiş durumda çifte şampiyon.
Son 2.20 dakika, herkes pistte!
Sıralama turlarında istikrarsız performanslarıyla öne çıktı bu sezon Ocon.

Singapur- 18. sıra

Japonya- 5. sıra

Amerika- 18. sıra
Temiz bir Q2 geçiremeyen Vettel 12. olarak elenirken, Ocon ise sezonun en kötü seanslarından birini geçirerek 18. oldu.
Aston Martin bu hafta sonu çok iyi ve 2023 Aston Martin pilotları an itibariyle geride kalanların en iyileri.
Stroll ilk zaman turunda 7. sıraya yükseliyor! Biz pite dönenleri yazarken kendisi piste çıktı ve iyi bir tur attı!
Sıralama:

LEC SAI
HAM VER
PER RUS
ALO NOR
BOT STR
VER, ALO ve NOR da pite dönüyorlar. İlk zaman turları heyecanlı geçti, Ferrari ilk iki sırada ancak asıl sürpriz üçüncü sıradaki Hamilton!
Russell 1.35.316 ile 6. sırada.
Bottas pite dönüyor.
1.34.947 ile Hamilton üçüncülüğe çıkıyor! Verstappen'in önünde şu an İngiliz pilot!
Sainz ikinci sırada! Verstappen 3. sırada!
1.34.624! Leclerc lider!
Hamilton ikinci sektörde en hızlı isim şu an!
Sainz takım arkadaşından daha yavaş.
Leclerc ikinci sektörde de en hızlı isim!
Alonso 2. sırada.
1.35.044! Verstappen lider.
Şu an lider Norris, ikinci sırada Bottas var.
Leclerc ilk, Verstappen ikinci sektörde en hızlı zamanlarla geliyorlar.
İlk zaman turları başlıyor.
İlk 2 dakika geride kaldı, Stroll hariç herkes pistte.
Bottas, Norris, Alonso ve Verstappen de pistte.
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