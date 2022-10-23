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Canlı anlatım: Amerika GP sıralama turları
2022 Amerika GP sıralama turları canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Verstappen eski NASCAR sürücüsü Danica Patrick'e röportaj veriyor, bizler de yavaştan anlatımımıza son veriyoruz.
Ben Altay Gök, gece saatlerindeki bu seansta sizlerleydik. Yarın saat 22.00'da Amerika GP'si için görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, gece saatlerindeki bu seansta sizlerleydik. Yarın saat 22.00'da Amerika GP'si için görüşmek üzere, hoşça kalın!
GEÇİCİ GRID SIRALAMASI (onaylanması gerek, kendim oluşturdum)
SAI VER
HAM RUS
STR NOR
BOT ALB
PER VET
GAS LEC
TSU ALO
MAG RIC
OCO MSC
ZHO LAT
SAI VER
HAM RUS
STR NOR
BOT ALB
PER VET
GAS LEC
TSU ALO
MAG RIC
OCO MSC
ZHO LAT
LEC yarışa 12. sıradan başlayacak. Perez 9, Alonso ise 14. sırada olacaklar.
Zhou da aynı şekilde 5 sıra gerileyerek 19. sıraya düşecek.
Zhou da aynı şekilde 5 sıra gerileyerek 19. sıraya düşecek.
Stroll çok iyi bir tek tur ile 7. sırada. Son turda Alonso'yu geçen Norris 8, Alonso 9, Bottas 10. sırada.
Stroll pitte. Tek bir zaman turu atarak 7. sıraya yükseldi ve bu turu Alonso'dan 0.6 saniye daha hızlı. Arkadaki isimlerin çok şey yapması gerekiyor 7. sıra için.
Sıralama turlarında istikrarsız performanslarıyla öne çıktı bu sezon Ocon.
Singapur- 18. sıra
Japonya- 5. sıra
Amerika- 18. sıra
Singapur- 18. sıra
Japonya- 5. sıra
Amerika- 18. sıra
Temiz bir Q2 geçiremeyen Vettel 12. olarak elenirken, Ocon ise sezonun en kötü seanslarından birini geçirerek 18. oldu.
Aston Martin bu hafta sonu çok iyi ve 2023 Aston Martin pilotları an itibariyle geride kalanların en iyileri.
Stroll ilk zaman turunda 7. sıraya yükseliyor! Biz pite dönenleri yazarken kendisi piste çıktı ve iyi bir tur attı!
VER, ALO ve NOR da pite dönüyorlar. İlk zaman turları heyecanlı geçti, Ferrari ilk iki sırada ancak asıl sürpriz üçüncü sıradaki Hamilton!
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