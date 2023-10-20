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Canlı anlatım: Amerika GP sıralama turları

2023 Amerika GP'si öncesi sıralama turlarında yaşananları canlı aktarıyoruz.

Kemal Şengül
Ekleyen:

Ekleyen: Kemal Şengül

Özet
Durum: Durdu
Biz de böylelikle yayınımızın sonuna geldik! Yarın sprint sıralama turları ve sprint yarışı olacak. Orada görüşmek dileğiyle, hoşçakalın!
Max epey kızgın şekilde araçtan indi ve tartıya gidiyor.
Ve sıralama turlarının sonucu;
LEC
NOR
HAM
SAI
RUS
VER
GAS
OCO
PER
PIA
Tekrarlara baktım da şimdi evet, dört lastikle dışarı çıkmış
Verstappen normalde ilk sırayı almıştı ancak turu silindi ve altıncı sıraya geriledi.
2023 Amerika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Charles Leclerc'in oluyor!
Hamilton turu tamamlıyor; Üçüncü sıra!
Verstappen'in turu siliniyor sayın seyirciler!
Hamilton geliyor!
İkinci sektörde sadece 0.021 saniye yavaş!
Hamilton kendi derecesinden daha iyi geliyor; gözler onda!
Verstappen 1:34.723 yaptı! İnanılmaz! 0.005 saniye ile lider!
Verstappen şimdi turu tamamlamak üzere
Leclerc turu tamamlıyor ve 1:34.723 ile ilk sıradaki yerini pekiştiriyor!
Leclerc pole'e gidiyor!
Leclerc şimdi ikinci sektörde avantajını 0.191 saniyeye çıkardı!
Verstappen sadece 0.020 saniye daha iyi!
Leclerc ilk sektörde 0.159 saniye daha iyi bir turla geliyor
Gözler öndeki üçlüde
Son turlar başladı!
Onlar da şimdi yavaş yavaş piste yöneliyor
HAM, GAS, PER ve RUS henüz piste çıkmadı
Ve son 3 dakika!
Russell bu hafta sonu pek formunda değilmiş gibi görünüyor.
Ferrari şu anda pole pozisyonunun en büyük adayı fakat Max ve Lewis de mücadeleye çok yakın
Yalnız söylemeden geçmeyelim, Alpine bu hafta sonu gayet hızlı.
Son turları bekliyoruz. Anlık sıralama;
LEC
HAM
VER
SAI
GAS
PER
NOR
PIA
OCO
RUS
Bu arada Russell en hızlı turunda pist limitlerini aşmış
Son turlar inanılmaz olacak!
Ferrari son sektörde Mercedes'i geçmiş durumda. İlk iki sektörde Mercedes daha iyi
Hamilton turu tamamlıyor ve 0.056 saniye geride ikinci sıraya çıkıyor!
Gözler İngiliz pilotta!
Hamilton arkalarda uçuyor! En hızlı ikinci sektörle geliyor
McLaren pilotları geride kalmış durumda
Sainz 1:35.174 yapıyor!
Leclerc daha da iyi bir tur atıyor; 1:34.829!
Verstappen turu tamamlıyor ve 1:35.081 ile liderliği alıyor!
Max ikinci sektörde de zirvede
Max mor ilk sektörle geliyor!
Başladık; sürücüler tek tek piste çıkıyor
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