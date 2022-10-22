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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Amerika GP 3. antrenman seansı

2022 Amerika GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Amerika GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu seansın anlatımına yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, canlı anlatımda sizlerle birlikteydim. Saat 01.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride gelecekler, sonrasında da bir boş tur atıp pite dönecekler.
Alonso'nun son dakikada yükseldiğini belirtelim. Yine son saniye hiç sezdirmeden yükseldi tecrübeli İspanyol pilot.
Tam sıralama:

VER LEC
SAI PER
HAM ALO
RUS VET
STR GAS
BOT NOR
OCO MAG
RIC TSU
ALB MAG
MSC ZHO
Son dakikada derecesini geliştirebilen kimse yok, böylece Verstappen son saniyede çok hızlı bir tur atarak seansı lider tamamlıyor!
Damalı bayrak! Seans sona erdi.
1.35.825! Verstappen liderliğe yükselmekle kalmıyor, 1.35'lere inen de tek isim oluyor!
Stroll 8. sıraya yükseliyor.
Ancak Verstappen ilk iki sektörde en hızlı isim!
1.36.145 ile Leclerc son dakikaya girilirken lider!
Son dakikalarda zamanlar gelişti, Ferrari ve Red Bull tek turda çok yakın gibiler.
Son 2 dakika.
1.36.401 ile Hamilton 4. sırada.
1.36.271 ile Sainz derecesini geliştiriyor.
 
Leclerc dağınık bir tur attığını söyledi -bu kadar dağınık bir tura rağmen derecesini yarım saniye geliştirdi.
VER-LEC ikilisi her zaman olduğu gibi yine çok yakın!
1.36.233! Leclerc 0.010 saniye farkla 2. sırada!
1.36.223! Verstappen liderliği alıyor Perez'den!
Son dakikalarda dereceler iyileşecek.
Verstappen ikinci sektörde en hızlı zamanın sahibi!
HAM, SAI, ALO, RIC, MAG ve ZHO hariç herkes pistte.
Leclerc en iyi ilk sektör zamanıyla geliyor.
Schumacher ilk zaman turunun ardından 17. sırada.
Schumacher'in halen tur zamanı yok.
Son 12 dakikadayız artık. Sıralama:

PER HAM
VER LEC
SAI RUS
BOT ALO
VET OCO
STR GAS
ALB LAT
TSU RIC
NOR MAG
ZHO MSC
Bottas 1.37.310 ile 7. sıraya yükseliyor.
Schumacher de yeniden pistte! Haas hızlıca halletti sorunu.
HAM, VER, yaşadığı sorun muhtemelen giderilen LEC, ALB, BOT, NOR ve LAT pistte.
Kısa bir pit ziyaretinin ardından yeniden pistte İngiliz pilot.
Hamilton son viraja girilirken arkadan kayma yaşıyor ve turunu iptal ediyor.
İkinci sektörde biraz zaman kaybetti İngiliz pilot.
Bu pistte pek başarılı olmayı beklemiyordu Mercedes, ancak burası Hamilton'ın kişisel olarak en başarılı olduğu pistlerden.
Hamilton ilk sektörde en hızlı zamanla geliyor.
Bu arada teknik arızalar (yavaş internet) dolayısıyla bazen yorumlarımız geç ulaşabilir.
Pistte ufak tümsekler yine mevcut, bu da araçların hafif derecede savrulmasına sebep oluyor.
Russell'ın da bir arkadan kayma yaşadığını görüyoruz. Öncesinde de Hamilton yaşamış aynı yerde.
Son 22 dakika.
Sainz'a Leclerc'in bir sorun yaşadığını söyleniyor! Leclerc araçta bekliyor, dolu depoyla tur atamamakta kendisi!
Latifi de pite döndü.
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