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Canlı anlatım: Amerika GP 3. antrenman seansı
2022 Amerika GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Bizler de bu seansın anlatımına yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, canlı anlatımda sizlerle birlikteydim. Saat 01.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, canlı anlatımda sizlerle birlikteydim. Saat 01.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Alonso'nun son dakikada yükseldiğini belirtelim. Yine son saniye hiç sezdirmeden yükseldi tecrübeli İspanyol pilot.
Son dakikada derecesini geliştirebilen kimse yok, böylece Verstappen son saniyede çok hızlı bir tur atarak seansı lider tamamlıyor!
Leclerc dağınık bir tur attığını söyledi -bu kadar dağınık bir tura rağmen derecesini yarım saniye geliştirdi.
Son 12 dakikadayız artık. Sıralama:
PER HAM
VER LEC
SAI RUS
BOT ALO
VET OCO
STR GAS
ALB LAT
TSU RIC
NOR MAG
ZHO MSC
PER HAM
VER LEC
SAI RUS
BOT ALO
VET OCO
STR GAS
ALB LAT
TSU RIC
NOR MAG
ZHO MSC
Bu pistte pek başarılı olmayı beklemiyordu Mercedes, ancak burası Hamilton'ın kişisel olarak en başarılı olduğu pistlerden.
Sainz'a Leclerc'in bir sorun yaşadığını söyleniyor! Leclerc araçta bekliyor, dolu depoyla tur atamamakta kendisi!
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