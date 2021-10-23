Canlı anlatım: Amerika GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
14:28 Ancak Fin pilot yola devam ediyor ve pite dönüyor
14:28 Bottas 7. virajda aracının arka tarafını kaybedip spin atıyor ve lastiklerine büyük zarar veriyor
14:27 Bottas spin atıyor!
14:26 Gasly dışında tüm sürücüler yumuşak lastik kullanıyor
14:26 Perez 0.001sn geride ikinci sırada
14:25 Verstappen 1:35.207 ile ilk sırada
14:24 Hamilton, Alonso ve Latifi dışında tüm sürücüler pistte
14:23 Bottas ilk sıraya yükselmişti ancak pist limitlerini aştığı için turu siliniyor
14:22 Hamilton 1:35.571 ile yeniden lider
14:19 Perez 1:35.633 ile ilk sırada
14:15 Pist yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başlıyor
14:15 Hamilton'dan 1:35.814 geliyor
14:11 Alonso ve Hamilton'da yumuşak lastik var
14:11 Hamilton da pistte
14:10 İlk zaman turu 1:40.977 ile Alonso'dan geliyor
14:08 Vettel pite dönerken, Alonso pistte
14:04 COTA'da tribünler oldukça dolu gözüküyor
14:03 Piste çıkan ilk isim Vettel oluyor
14:00 Ve seansa başlıyoruz!
13:59
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