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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı

2022 Amerika GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim.

Yarın akşam 22.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Seansa dair söylenecek pek bir şey yok, dolayısıyla anlatıma burada nokta koyuyoruz. 

Kısa süre sonra antrenman raporumuzu okuyabilir ve seansın kısa bir özetine ulaşabilirsiniz.
Sıralama az önce aşağıda belirttiğimiz şekilde.
Böylece aslında lastik testi edasında geçen ve yarışa yönelik pek bir veri sunmayacak antrenman seansını Leclerc lider tamamlıyor.
Damalı bayrak sallanıyor. LEC, BOT ve RIC pistteki tek isimler olarak damalı bayrağı görecekler. Kimse start antrenmanı yapmak için de piste yönelmedi.
Sıralama şu şekilde tamamlanacak:

LEC BOT
RIC SAI
MSC NOR
VER HAM
GAS PER
MAG TSU
RUS ZHO
STR OCO
ALO ALB
VET LAT
Leclerc pistte.
Pist artık boşalmış durumda, pilotlar prototip lastiklerle testlerini tamamladılar. Kalkış antrenmanları için son dakika normal hamurlarla piste çıkan isimler olup olmayacağını göreceğiz.
Son 6 dakika. BOT, RIC ve MAG hariç herkes pitte.
Anlatımımızın kapak fotoğrafından Texas bayrağının ne kadar büyük göründüğüne bakabilirsiniz.
Bu hafta sonu pistte dikkat çeken iki nokta var: devasa Texas bayrağı ve devasa ABD bayrağı.
Son 10 dakikaya giriyoruz. LEC, RIC, MAG ve STR hariç herkes pitte şu an.
Klasik bir test seansı oldu takımlar için.
Günün en çok tur atan isimleri ise 29 ile Leclerc, 30 ile Bottas ve 32 ile Ricciardo.
Son 17 dakika.
Sıralama dakikalardır aynı, hiçbir değişiklik yok.

Sıralama:

LEC BOT
RIC SAI
MSC NOR
VER HAM
GAS
PER MAG 
RUS ZHO
STR OCO
ALO ALB
VET LAT
Şu anda pistteki isimler:

BOT RIC
SAI MSC
HAM RUS
ZHO LAT
Son 23 dakika. Tur zamanları neredeyse 45-50 dakikadır iyileşmiyor.
İlk seansı McLaren garajında geçiren Brad Pitt bu  kez Red Bull garajında.Aracında olmayan Vesrstappen ile konuştular az önce.
Şu anda prototip lastiklerle pistin en hızlısı Leclerc.
Son yarım saat. Az önce 1.37 civarlarında bir tur attı Leclerc.
Seans hareketsiz geçiyor, an itibariyle LEC, RIC, SAI, RUS ve ZHO hariç herkes pistte, herkeste prototip lastikler var ve tempolar 1.42-1.47 civarı seyrediyor.
Bir diğer önemli husus ise Williams koltuğu.

Latifi'nin yerine bir aydır en ideal ayarı arayan takım, yarın bu konuyla ilgili açıklama yapabilir.

En olası aday Logan Sargeant.
Normalde ABD'de bir basın toplantısı gerçekleştirmek isteyen ancak şimdilik toplantıyı erteleyen Red Bull'da takım patronu Christian Horner'ın seans arasında FIA başkanı Mohammed ben Sulayem ile görüştüğünü gördük.

Konunun nerede son bulacağı merak konusu.
Red Bull bütçe sınırının altında kaldığını iddia ediyor ancak FIA çoktan sonraki adıma geçerek bir kabul anlaşması imzalatmaya hazırlanmaya başladı bile.
İlk olarak, Japonya GP'sinin hemen ardından FIA, bütçe sınırıyla ilgili merak edilen açıklamayı yaptı ve Red Bull'un %5'in altında hafif bir ihial yaptığını duyurdu.
Bu hafta sonuna birtakım önemli gelişmelerle başladık ve önemli gelişmelerle devam edeceğiz gibi.
Seansın orta noktasını geride bıraktık, son 45 dakika. Tur zamanları 1.41-1.44 seviyelerinde.
Ricciardo ve Bottas prototip lastiklere geçtiler. Leclerc orta hamurla turlamaya devam.
Şu an Haas pilotları dışında herkes pistte.
Sıralama:

LEC BOT
RIC SAI
MSC NOR
VER HAM
GAS PEPR
MAG TSU
RUS ZHO
STR OCO
ALO ALB
VET LAT
Seansta 40 dakika geride kaldı. Tur zamanları 1.39-1.41 seviyelerinde.
Takımlar 2. antrenmanları çoğunlukla yarış temposu için kullanıyorlar, bu antrenmanda lastik testleri nedeniyle daha değişken veriler elde edecekler.
Tur zamanları 1.41-1.43 seviyesinde seyrediyor.
Seansın başından bu yana orta hamurla turlayan Leclerc pitte.
Alpine ve Aston Martin prototip lastiklerle geçen seansa göre nispeten yavaşlar.
Sıralama:

LEC BOT
RIC SAI
MSC NOR
VER HAM
GAS PER
MAG TSU
RUS ZHO
STR OCO
ALO ALB
VET LAT
İlk yarım saat geride kaldı. Herhangi bir olay yok, pilotlar prototip lastikleri denemeye devam ediyorlar.
Schumacher 5. sıraya yükseldi.
LEC orta, RIC ve BOT yumuşak hamurlarla turlamaya devam ediyorlar. Kalan herkeste prototip lastikler var ve tur zamanları çok nadir yükseliyor. İlk 25 dakika itibariyle epey olaysız geçiyor seans.
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