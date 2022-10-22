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Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı
2022 Amerika GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim.
Yarın akşam 22.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Yarın akşam 22.00'da görüşmek üzere, hoşça kalın!
Seansa dair söylenecek pek bir şey yok, dolayısıyla anlatıma burada nokta koyuyoruz.
Kısa süre sonra antrenman raporumuzu okuyabilir ve seansın kısa bir özetine ulaşabilirsiniz.
Kısa süre sonra antrenman raporumuzu okuyabilir ve seansın kısa bir özetine ulaşabilirsiniz.
Böylece aslında lastik testi edasında geçen ve yarışa yönelik pek bir veri sunmayacak antrenman seansını Leclerc lider tamamlıyor.
Damalı bayrak sallanıyor. LEC, BOT ve RIC pistteki tek isimler olarak damalı bayrağı görecekler. Kimse start antrenmanı yapmak için de piste yönelmedi.
Sıralama şu şekilde tamamlanacak:
LEC BOT
RIC SAI
MSC NOR
VER HAM
GAS PER
MAG TSU
RUS ZHO
STR OCO
ALO ALB
VET LAT
LEC BOT
RIC SAI
MSC NOR
VER HAM
GAS PER
MAG TSU
RUS ZHO
STR OCO
ALO ALB
VET LAT
Pist artık boşalmış durumda, pilotlar prototip lastiklerle testlerini tamamladılar. Kalkış antrenmanları için son dakika normal hamurlarla piste çıkan isimler olup olmayacağını göreceğiz.
Sıralama dakikalardır aynı, hiçbir değişiklik yok.
Sıralama:
LEC BOT
RIC SAI
MSC NOR
VER HAM
GAS
PER MAG
RUS ZHO
STR OCO
ALO ALB
VET LAT
Sıralama:
LEC BOT
RIC SAI
MSC NOR
VER HAM
GAS
PER MAG
RUS ZHO
STR OCO
ALO ALB
VET LAT
İlk seansı McLaren garajında geçiren Brad Pitt bu kez Red Bull garajında.Aracında olmayan Vesrstappen ile konuştular az önce.
Seans hareketsiz geçiyor, an itibariyle LEC, RIC, SAI, RUS ve ZHO hariç herkes pistte, herkeste prototip lastikler var ve tempolar 1.42-1.47 civarı seyrediyor.
Bir diğer önemli husus ise Williams koltuğu.
Latifi'nin yerine bir aydır en ideal ayarı arayan takım, yarın bu konuyla ilgili açıklama yapabilir.
En olası aday Logan Sargeant.
Latifi'nin yerine bir aydır en ideal ayarı arayan takım, yarın bu konuyla ilgili açıklama yapabilir.
En olası aday Logan Sargeant.
Normalde ABD'de bir basın toplantısı gerçekleştirmek isteyen ancak şimdilik toplantıyı erteleyen Red Bull'da takım patronu Christian Horner'ın seans arasında FIA başkanı Mohammed ben Sulayem ile görüştüğünü gördük.
Konunun nerede son bulacağı merak konusu.
Konunun nerede son bulacağı merak konusu.
Red Bull bütçe sınırının altında kaldığını iddia ediyor ancak FIA çoktan sonraki adıma geçerek bir kabul anlaşması imzalatmaya hazırlanmaya başladı bile.
İlk olarak, Japonya GP'sinin hemen ardından FIA, bütçe sınırıyla ilgili merak edilen açıklamayı yaptı ve Red Bull'un %5'in altında hafif bir ihial yaptığını duyurdu.
Takımlar 2. antrenmanları çoğunlukla yarış temposu için kullanıyorlar, bu antrenmanda lastik testleri nedeniyle daha değişken veriler elde edecekler.
İlk yarım saat geride kaldı. Herhangi bir olay yok, pilotlar prototip lastikleri denemeye devam ediyorlar.
LEC orta, RIC ve BOT yumuşak hamurlarla turlamaya devam ediyorlar. Kalan herkeste prototip lastikler var ve tur zamanları çok nadir yükseliyor. İlk 25 dakika itibariyle epey olaysız geçiyor seans.
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