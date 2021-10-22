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Formula 1

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
16:53 İkinci seansta şu ana kadar en çok tur atan isim 25 turla Vettel olmuş
16:50 Bottas'a takım telsizinden, Red Bull ve Mercedes'ler arasında en hızlı tempoya sahip olduğu söylenildi
16:50 Seansın son 10 dakikasını tüm sürücüler değerlendiriyor
16:47 Ocon, Vettel, Schumacher ve Mazepin de sert hamurla devam ediyor
16:47 İlk 10'da sadece Ricciardo ve Sainz yumuşak lastikle tur atıyor. Geri kalan sekiz sürücü orta hamurla devam ediyor
16:46 Son 15 dakikanın içine girdik ve Gasly dışında tüm pilotlar pistte sürüş gerçekleştiriyor
16:41 Verstappen, orta hamur lastiklerle tekrar piste çıkıyor
16:40
 
16:40 Mercedes'ler tekrar piste çıkıyor
16:37 Mazepin, trafikle ilgili konuştu
16:34 İlk beş şu anda pitlerinde
16:34 Son 27 dakikanın içindeyiz ve mevcut sıralama:
  1. Perez
  2. Norris
  3. Hamilton
  4. Bottas
  5. Ricciardo
  6. Stroll
  7. Leclerc
  8. Verstappen
  9. Sainz
  10. Giovinazzi
  11. Ocon
  12. Alonso
  13. Raikkonen
  14. Vettel
  15. Gasly
  16. Schumacher
  17. Latifi
  18. Tsunoda
  19. Russell
  20. Mazepin
16:32 Verstappen ilk sektörde mor dereceyle geliyor fakat zamanını geliştiremiyor ve pite giriyor
16:31 Hamilton da Perez'in 0.364 saniye arkasında üçüncü sırayı alıyor
16:30 Norris ise kendi en iyi turunu 1:35.203'le atıyor ve Perez'in arkasına yerleşiyor
16:30 Ricciardo ilk sektörde mor dereceyle geliyor ve üçüncü sıraya yerleşiyor
16:29 Leclerc dördüncü sıraya yerleşiyor
16:29 Perez, seansın ilk 1:34'ler inen ismi oldu
16:29 Perez, ikinci sektörde mor dereceyle geldi ve 1:34.946'yla ilk sraya yerleşti
16:28 16 sürücü pistte sürüşlerine devam ediyor
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