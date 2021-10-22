Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
16:53 İkinci seansta şu ana kadar en çok tur atan isim 25 turla Vettel olmuş
16:50 Bottas'a takım telsizinden, Red Bull ve Mercedes'ler arasında en hızlı tempoya sahip olduğu söylenildi
16:50 Seansın son 10 dakikasını tüm sürücüler değerlendiriyor
16:47 Ocon, Vettel, Schumacher ve Mazepin de sert hamurla devam ediyor
16:47 İlk 10'da sadece Ricciardo ve Sainz yumuşak lastikle tur atıyor. Geri kalan sekiz sürücü orta hamurla devam ediyor
16:46 Son 15 dakikanın içine girdik ve Gasly dışında tüm pilotlar pistte sürüş gerçekleştiriyor
16:41 Verstappen, orta hamur lastiklerle tekrar piste çıkıyor
16:40
16:40 Mercedes'ler tekrar piste çıkıyor
16:37 Mazepin, trafikle ilgili konuştu
16:34 İlk beş şu anda pitlerinde
16:34 Son 27 dakikanın içindeyiz ve mevcut sıralama:
- Perez
- Norris
- Hamilton
- Bottas
- Ricciardo
- Stroll
- Leclerc
- Verstappen
- Sainz
- Giovinazzi
- Ocon
- Alonso
- Raikkonen
- Vettel
- Gasly
- Schumacher
- Latifi
- Tsunoda
- Russell
- Mazepin
16:32 Verstappen ilk sektörde mor dereceyle geliyor fakat zamanını geliştiremiyor ve pite giriyor
16:31 Hamilton da Perez'in 0.364 saniye arkasında üçüncü sırayı alıyor
16:30 Norris ise kendi en iyi turunu 1:35.203'le atıyor ve Perez'in arkasına yerleşiyor
16:30 Ricciardo ilk sektörde mor dereceyle geliyor ve üçüncü sıraya yerleşiyor
16:29 Leclerc dördüncü sıraya yerleşiyor
16:29 Perez, seansın ilk 1:34'ler inen ismi oldu
16:29 Perez, ikinci sektörde mor dereceyle geldi ve 1:34.946'yla ilk sraya yerleşti
16:28 16 sürücü pistte sürüşlerine devam ediyor
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