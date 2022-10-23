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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Amerika GP

2022 Amerika GP canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Amerika GP

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Pilotlar podyum için hazırlanırlarken bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu heyecan dolu, inişli çıkışlı ve şampiyonaların resmen kapandığı yarışta sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım elimizden geleni yapabildik :)

Haftaya Meksika'da görüşmek üzere, yine bir akşam yarışı, gün içinde dinlenmeyi unutmayın!
Geçen sene pilotlar şampiyonluğu gelmişti ancak takımlar şampiyonluğu Mercedes'e gitmişti.

Bu sene yarım kalan iş tamamlandı.
Ancak tüm istatistiklerin arasında en önemlisi, Red Bull tam 9 sene sonra yeniden takımlar şampiyonu!
Röportajların tam metinlerini kısa süre içinde sitemizde bulabilirsiniz.
Coulthard sık sık gördüğümüz bir isim ve eski bir Red Bull pilotu. 2005-2008 sezonları arasında Avusturya merkezli takım için yarışmış ve yanılmıyorsam biri 2006 Monako, biri 2008 Kanada olmak üzere iki podyum elde etmişti.
Pilotlar kapalı parktalar, podyuma çıkacak pilotların röportajlarını David Coulthard yapacak.
Ocon ise orta hamura geçmesinin ardından 17. sıradan 11. sıraya yükseldi, onun da çok kötü geçen bu hafta sonunda biraz teselli aldığını söyleyebiliriz.

Alonso puan durumunda Ocon ile farkı 13 puandan 7 puana indirdi bu sonuçla birlikte.
Albon uzun süre puan potasında götürdüğü yarışta son turlarda tempo kaybetti ve 12. sırada kaldı.
Magnussen Avusturya, Tsunoda İspanya'dan bu yana ilk kez puan alıyor.
Günün sürücüsü Sebastian Vettel oluyor, yavaş bir pitle 13. sıraya düşmesine rağmen mücadeleyi 8. sırada tamamlıyor.
Gasly son turda bir hata yapmış olabilir.
TAM SIRALAMA:

Verstappen
Hamilton
Leclerc
Perez
Russell
Norris
Alonso
Vettel
Magnussen
Tsunoda

Ocon
Albon
Zhou
Gasly
Schumacher
Ricciardo
Latifi
Mükemmel bir yarış izledik özellikle ilk güvenlik aracının ardından.
Vettel 8. sıraya yükseliyor son sektörde!
1.38.788! Russell en hızlı turu atıyor.
Schumacher'e 5 saniye ceza geliyor pist sınırlarından ötürü.
Orta grupta mücadele sürüyor, Vettel Magnussen'i yakalamış durumda! Magnussen yerini savunuyor gibi şu anlık.
Verstappen damalı bayrağa ulaşıyor ve sezonun 13. galibiyetini elde ediyor! Red Bull takımlar şampiyonu!
Ocon Albon'u da geçiyor! 12. sıra, puan ile arasında 2 saniye var.
Verstappen galibiyete, Red Bull takımlar şampiyonluğuna koşuyor!
Diğer Alpine ile Ocon da Zhou'yu geçiyor ve 13. sırayı alıyor. Hemen önünde Albon var.
Norris son tura girilirken Alonso'yu geçiyor ve 6. sıraya yükseliyor!
Son tura giriyoruz! Verstappen 3.5 saniye farkla lider.
Arkalarda Gasly Albon'u geçiyor ve 11. sıraya yükseliyor. ALB ve ZHO çok kan kaybetti son turlarda.
NOR-ALO mücadelesi devam ediyor, kıyasıya bir takip var.
Son 1.5 turdayız artık. Verstappen farkı 2.2 saniyeye çıkarttı, mücadele sona ermiş gibi.
Russell pitte. En hızlı tur denemesi yapacak.
Orta grupta kıyasıya mücadele var, az önce Tsunoda Albon'u geçti. Zhou 13. sıraya kadar geriledi, Ocon 1.4 saniye arkasına kadar geldi Zhou'nun!
Norris orta grupta Alonso'nun hemen arkasında. 6. sıra için atak gelebilir az sonra.
Hamilton'a da siyah beyaz bayrak geldi!
Ocon arkalarda Schumacher'i geçerek 14. sıraya yükseliyor, buradan ileri gidemeyecek.
Kovalamaca sürüyor ancak Verstappen avantajı ele geçirdi.
Hamilton şu anda DRS mesafesinin dışında son 3 tura girilirken!
Hamilton'a Verstappen'in siyah beyaz bayrak aldığı bilgisi verildi.
Hamilton ilk sektörde mor dereceyle geliyor!
Vettel 13. sıraya düşmesinin ardından 9. sıraya kadar dönmeyi başardı. Ocon'un da orta hamurla bu yarış ilk kez hızlı turlar attığını görüyoruz, birazdan Schumacher'i geçecek.

Magnussen ise Vettel'in 6 saniye önünde, uzun süredir hasret olduğu puanlara kavuşmaya hazırlanıyor!
Verstappen'e pist limitlerinden ötürü siyah-beyaz bayrak geliyor! Bir sonraki ihlalde beş saniye ceza gelecek!
Orta gruptaki trende de düğüm çözülmüş vaziyette.

Vettel 9. sıraya kadar yükseldi, Albon 10, Tsunoda 11, Zhou 12. sırada şu an.
Ricciardo arkalarda Latifi'yi geçiyor.
Son 5 tura gireceğiz. Sıralama:

VER HAM
LEC PER
RUS ALO
NOR MAG
ALB VET
ZHO TSU
GAS MSC
OCO LAT
RIC
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