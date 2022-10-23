Canlı anlatım: Amerika GP

23:54 Coulthard sık sık gördüğümüz bir isim ve eski bir Red Bull pilotu. 2005-2008 sezonları arasında Avusturya merkezli takım için yarışmış ve yanılmıyorsam biri 2006 Monako, biri 2008 Kanada olmak üzere iki podyum elde etmişti.