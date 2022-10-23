Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Amerika GP
2022 Amerika GP canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Pilotlar podyum için hazırlanırlarken bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu heyecan dolu, inişli çıkışlı ve şampiyonaların resmen kapandığı yarışta sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım elimizden geleni yapabildik :)
Haftaya Meksika'da görüşmek üzere, yine bir akşam yarışı, gün içinde dinlenmeyi unutmayın!
Ben Altay Gök, bu heyecan dolu, inişli çıkışlı ve şampiyonaların resmen kapandığı yarışta sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Umarım elimizden geleni yapabildik :)
Haftaya Meksika'da görüşmek üzere, yine bir akşam yarışı, gün içinde dinlenmeyi unutmayın!
Geçen sene pilotlar şampiyonluğu gelmişti ancak takımlar şampiyonluğu Mercedes'e gitmişti.
Bu sene yarım kalan iş tamamlandı.
Bu sene yarım kalan iş tamamlandı.
Ancak tüm istatistiklerin arasında en önemlisi, Red Bull tam 9 sene sonra yeniden takımlar şampiyonu!
Coulthard sık sık gördüğümüz bir isim ve eski bir Red Bull pilotu. 2005-2008 sezonları arasında Avusturya merkezli takım için yarışmış ve yanılmıyorsam biri 2006 Monako, biri 2008 Kanada olmak üzere iki podyum elde etmişti.
Ocon ise orta hamura geçmesinin ardından 17. sıradan 11. sıraya yükseldi, onun da çok kötü geçen bu hafta sonunda biraz teselli aldığını söyleyebiliriz.
Alonso puan durumunda Ocon ile farkı 13 puandan 7 puana indirdi bu sonuçla birlikte.
Alonso puan durumunda Ocon ile farkı 13 puandan 7 puana indirdi bu sonuçla birlikte.
Günün sürücüsü Sebastian Vettel oluyor, yavaş bir pitle 13. sıraya düşmesine rağmen mücadeleyi 8. sırada tamamlıyor.
TAM SIRALAMA:
Verstappen
Hamilton
Leclerc
Perez
Russell
Norris
Alonso
Vettel
Magnussen
Tsunoda
Ocon
Albon
Zhou
Gasly
Schumacher
Ricciardo
Latifi
Verstappen
Hamilton
Leclerc
Perez
Russell
Norris
Alonso
Vettel
Magnussen
Tsunoda
Ocon
Albon
Zhou
Gasly
Schumacher
Ricciardo
Latifi
Orta grupta mücadele sürüyor, Vettel Magnussen'i yakalamış durumda! Magnussen yerini savunuyor gibi şu anlık.
Verstappen damalı bayrağa ulaşıyor ve sezonun 13. galibiyetini elde ediyor! Red Bull takımlar şampiyonu!
Orta grupta kıyasıya mücadele var, az önce Tsunoda Albon'u geçti. Zhou 13. sıraya kadar geriledi, Ocon 1.4 saniye arkasına kadar geldi Zhou'nun!
Vettel 13. sıraya düşmesinin ardından 9. sıraya kadar dönmeyi başardı. Ocon'un da orta hamurla bu yarış ilk kez hızlı turlar attığını görüyoruz, birazdan Schumacher'i geçecek.
Magnussen ise Vettel'in 6 saniye önünde, uzun süredir hasret olduğu puanlara kavuşmaya hazırlanıyor!
Magnussen ise Vettel'in 6 saniye önünde, uzun süredir hasret olduğu puanlara kavuşmaya hazırlanıyor!
Verstappen'e pist limitlerinden ötürü siyah-beyaz bayrak geliyor! Bir sonraki ihlalde beş saniye ceza gelecek!
Orta gruptaki trende de düğüm çözülmüş vaziyette.
Vettel 9. sıraya kadar yükseldi, Albon 10, Tsunoda 11, Zhou 12. sırada şu an.
Vettel 9. sıraya kadar yükseldi, Albon 10, Tsunoda 11, Zhou 12. sırada şu an.
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