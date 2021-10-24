Canlı anlatım: Amerika GP
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Ekleyen: Cem Özel
Özet
Durum: Canlı
16:34 Bottas da Sainz'ı iyice zorlamaya başladı
16:33 VER-HAM farkı 1.5 saniye!
16:33 Raikkonen'in ilk sektörde spin attığını görüyoruz
16:33 Raikkonen pist dışına taşıyor ve 10. sırayı Vettel'e kaybediyor!
16:32 Son puan için son turlarda Raikkonen-Vettel mücadelesi görebiliriz
16:32 Vettel sonunda Giovinazzi'yi geçiyor ve 11. sıraya yükseliyor
16:32 Verstappen bu turda da yaklaşık 0.2 sn daha hızlıydı
16:31 Bottas, 6. sıradaki Sainz'ın hemen arkasına gelmiş durumda
16:30 Verstappen son turda Hamilton'dan 0.2 sn hızlıydı
16:30 Arka kanatta sorun yaşayan Alonso garaja geliyor ve yarışı bırakıyor
16:29 Son 5 tura girilirken sıralama:
VER
HAM
PER
LEC
RIC
SAI
BOT
NOR
TSU
RAI
GIO
VET
STR
RUS
LAT
MSC
MAZ
ALO
OCO
GAS
VER
HAM
PER
LEC
RIC
SAI
BOT
NOR
TSU
RAI
GIO
VET
STR
RUS
LAT
MSC
MAZ
ALO
OCO
GAS
16:28 Giovinazzi ile Vettel 11. sıra için mücadele ediyorlar
16:27
16:26 Stroll'e siyah-beyaz uyarı bayrağı gösteriliyor
16:26 Ancak bakalım Hamilton'ın geçiş yapmak için yeteri kadar lastik performansı kaldı mı
16:25 Hamilton adım adım yaklaşıyor
16:25 VER-HAM farkı 2 saniye!
16:23 Fark şu an 2.4 saniye
16:23 Verstappen kendi en iyi turlarını art arda atmasına rağmen farkın kapanmasına engel olamıyor
16:21 VER-HAM farkı 3 saniyenin altına iniyor!
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