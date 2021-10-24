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Formula 1

Canlı anlatım: Amerika GP

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Ekleyen: Cem Özel

Özet
Durum: Canlı
16:34 Bottas da Sainz'ı iyice zorlamaya başladı
16:33 VER-HAM farkı 1.5 saniye!
16:33 Raikkonen'in ilk sektörde spin attığını görüyoruz
16:33 Raikkonen pist dışına taşıyor ve 10. sırayı Vettel'e kaybediyor!
16:32 Son puan için son turlarda Raikkonen-Vettel mücadelesi görebiliriz
16:32 Vettel sonunda Giovinazzi'yi geçiyor ve 11. sıraya yükseliyor
16:32 Verstappen bu turda da yaklaşık 0.2 sn daha hızlıydı
16:31 Bottas, 6. sıradaki Sainz'ın hemen arkasına gelmiş durumda
16:30 Verstappen son turda Hamilton'dan 0.2 sn hızlıydı
16:30 Arka kanatta sorun yaşayan Alonso garaja geliyor ve yarışı bırakıyor
16:29 Son 5 tura girilirken sıralama:

VER
HAM
PER
LEC
RIC
SAI
BOT
NOR
TSU
RAI
GIO
VET
STR
RUS
LAT
MSC
MAZ

ALO
OCO
GAS
16:28 Giovinazzi ile Vettel 11. sıra için mücadele ediyorlar
16:27
 
16:26 Stroll'e siyah-beyaz uyarı bayrağı gösteriliyor
16:26 Ancak bakalım Hamilton'ın geçiş yapmak için yeteri kadar lastik performansı kaldı mı
16:25 Hamilton adım adım yaklaşıyor
16:25 VER-HAM farkı 2 saniye!
16:23 Fark şu an 2.4 saniye
16:23 Verstappen kendi en iyi turlarını art arda atmasına rağmen farkın kapanmasına engel olamıyor
16:21 VER-HAM farkı 3 saniyenin altına iniyor!
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