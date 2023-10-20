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Formula 1
Canlı anlatım

Canlı anlatım: Amerika GP 1. antrenman seansı

2023 Amerika GP öncesinde 1. ve tek antrenman seansında yaşananları anlık olarak sizlere aktaracağız.

Abdullah Çelik
Ekleyen:

Ekleyen: Abdullah Çelik

Özet
Durum: Durdu

2023 Amerika GP 1. antrenman: Verstappen zirvede, Leclerc ve Hamilton takipte

2023 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. ayağı olan Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

2023 Amerika GP 1. antrenman: Verstappen zirvede, Leclerc ve Hamilton takipte
Sıralamalarda görüşmek üzere
Amerika GP antrenman seansı için anlatımı burada noktalıyoruz. Sıralama seansı Türkiye saati ile 00:00'da başlayacak.
 
Pilotlar, start denemeleriyle pite doğru dönüyorlar.
Tekrar görüntülerinde Gasly'nin pitten çıkarken Hamilton'a doğru çıktığı görülüyor
Son dönemin en başarılı takımlarından McLaren, son seansta yumuşak lastikleri kullanmayarak neler yapabileceğini bir nevi gizlemiş oldu.
Oldukça yakın bir seans olsa da bunun bir antrenman olduğunu unutmamak lazım.
Lider Verstappen'i Leclerc takip ederken onun arkasında Hamilton ve Perez yer aldılar.
Son anda bir değişiklik olmuyor ve Verstappen, Amerika GP öncesinde ilk ve tek antrenman seansını zirvede tamamlıyor
Russell derecesini iyileştiremedi. Verstappen, Hamilton ve Perez son anda sert lastiklerle piste çıktılar
Bakalım son turların ardından dereceler nasıl gelecek?
Russell son anda, son hızlı turuna başlıyor
Son bölümde orta lastiklerle piste çıkan McLaren pilotları zorlandılar. Norris 15. Piastri 19. sırada kendilerine yer buldu
Geçen sene burada pole pozisyonu derecesi 1:34.356, ilk antrenman derecesi 1:36.8'di.
Şu ana kadar 1:36 altına inebilen tek isim Verstappen oldu
Hamilton'ın hızlı turunda bir miktar sıkıntı yaşadığı ekranlara yansıyor
Hamilton; Verstappen ve Leclerc'in gerisinde 3. sıraya yükseliyor
Alpine pilotları Gasly ve Ocon 10 ve 12. sıraya yükseldiler
Verstappen, koltuğunun ön kısmının ısındığından şikayet ediyor.
Derken Leclerc, iki Red Bull pilotu arasında 2. sırayı ele geçiriyor
Perez, son hızlı turunda Verstappen'in 0.3 sn arkasında 2. sıraya yükseliyor
McLaren'de Piastri de orta lastiklerle piste çıktı
Magnussen, Alonso'nun 0.5 sn gerisinde 2. sıraya, Russell ise 3. sıraya yükseliyor
Alonso, kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışıyor gibi. Ya da test ettikleri yeni parçalarla alakalı bir sürüş olabilir
Verstappen, 1:35.912 ile ilk sıraya yükseliyor.
Bu arada Stroll hâlâ piste çıkamadı
Norris'in orta, Alonso'nun sıfır set sert lastik takması dışında diğer isimlerde yumuşak lastikler var
Son 10 dakikaya girdik. Bakalım son kozların ardından kim zirveye çıkacak. Bu hafta sonu hem sprint hem de ana yarış için iki sıralalama seansı olacağını hatırlatalım
 
Norris'e 13 ve 16. virajlar arasında farklı çizgiler denemesi isteniyor
 
Norris, diğerlerinin aksine sıfır set orta lastiklerle piste çıkıyor
Tsunoda ve Verstappen de benzer şekilde yumuşak lastiklerle piste çıktılar
Alfa Romeo pilotları Zhou ve Bottas da yumuşak lastiklerle piste çıkıyorlar. Son bölümde büyük bir sürpriz olmazsa bu lastiklerle hızlı turlar göreceğiz.
Yumuşak lastiklerle ilk derecelerde Albon ilk iki sektörde en hızlı isimken, Sargeant son sektörde Albon'dan daha hızlı bir zaman elde ediyor
1:36.535 ile Albon, ilk sıraya yükseliyor
Albon ikinci sektörde de en hızlı zamanı kaydediyor
Sargeant, ilk sektörde yavaş kalmasına rağmen 4. sıraya yükseldi
Albon, yumuşak lastiklerle ilk sektörde en hızlı dereceyi elde ediyor
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