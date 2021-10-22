Canlı anlatım: Amerika GP 1. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Durdu
13:36 Amerika Grand Prix'si hafta sonunun ilk seansını bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz, bir sonraki antrenman seansında görüşmek üzere!
13:35 Birinci antrenman seansı sıralaması:
- Bottas
- Hamilton
- Verstappen
- Leclerc
- Sainz
- Gasly
- Perez
- Norris
- Giovinazzi
- Raikkonnen
- Russell
- Ocon
- Stroll
- Vettel
- Alonso
- Ricciardo
- Latifi
- Tsunoda
- Schumacher
- Mazepin
13:33 İkinci sırada, takım arkadaşının hemen 0.045 saniye arkasında kalan Lewis Hamilton ve üçüncü sırada 0.932 saniye farkla Mercedes'lere en yakın sürücü Max Verstappen bulunuyor
13:32 Valtteri Bottas, Amerika'daki ilk seansı lider olarak tamamlıyor!
13:31
13:31 Raikonnen spin atıyor!
13:31 Turunu tamamlamayan isimler var
13:30 Damalı bayrak çıkıyor!
13:30 Schumacher - Perez teması yaşanmış
13:30 Seansın son saniyelerinde sarı bayrak çıkıyor
13:28 Austin'de bu hafta sonunun ilk seansının son iki dakikası içindeyiz ve şu anda Bottas seansı lider götürüyor
13:28 Şu anda bir saniye içinde sadece üç pilot bulunuyor
13:27 Raikkonen turunu geliştiriyor
13:26 Norris dışında tüm sürücüler pistte
13:26 Raikkonen ilk iki sektörde kendi en iyi dereceleriyle geliyor
13:25 Son beş dakikada, pistte 17 isim var
13:24 Sainz tekrar piste çıkıyor
13:22 Alonso yeni set yumuşak hamur lastiklere geçiyor
13:20 Son 10 dakikaya giriyoruz!
13:18 Hamilton son sektörde mor dereceyi alıyor ve turunu geliştirerek takım arkadaşıyla arasındaki farkı 0.045 saniyeye indiriyor
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