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Formula 1

Canlı anlatım: Amerika GP 1. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
13:36 Amerika Grand Prix'si hafta sonunun ilk seansını bizlerle takip ettiğiniz için teşekkür ederiz, bir sonraki antrenman seansında görüşmek üzere!
13:35 Birinci antrenman seansı sıralaması:
  1. Bottas
  2. Hamilton
  3. Verstappen
  4. Leclerc
  5. Sainz
  6. Gasly
  7. Perez
  8. Norris
  9. Giovinazzi
  10. Raikkonnen
  11. Russell
  12. Ocon
  13. Stroll
  14. Vettel
  15. Alonso
  16. Ricciardo
  17. Latifi
  18. Tsunoda
  19. Schumacher
  20. Mazepin
13:33 İkinci sırada, takım arkadaşının hemen 0.045 saniye arkasında kalan Lewis Hamilton ve üçüncü sırada 0.932 saniye farkla Mercedes'lere en yakın sürücü Max Verstappen bulunuyor
13:32 Valtteri Bottas, Amerika'daki ilk seansı lider olarak tamamlıyor!
13:31
 
13:31 Raikonnen spin atıyor!
13:31 Turunu tamamlamayan isimler var
13:30 Damalı bayrak çıkıyor!
13:30 Schumacher - Perez teması yaşanmış
13:30 Seansın son saniyelerinde sarı bayrak çıkıyor
13:28 Austin'de bu hafta sonunun ilk seansının son iki dakikası içindeyiz ve şu anda Bottas seansı lider götürüyor
13:28 Şu anda bir saniye içinde sadece üç pilot bulunuyor
13:27 Raikkonen turunu geliştiriyor
13:26 Norris dışında tüm sürücüler pistte
13:26 Raikkonen ilk iki sektörde kendi en iyi dereceleriyle geliyor
13:25 Son beş dakikada, pistte 17 isim var
13:24 Sainz tekrar piste çıkıyor
13:22 Alonso yeni set yumuşak hamur lastiklere geçiyor
13:20 Son 10 dakikaya giriyoruz!
13:18 Hamilton son sektörde mor dereceyi alıyor ve turunu geliştirerek takım arkadaşıyla arasındaki farkı 0.045 saniyeye indiriyor
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