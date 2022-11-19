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Canlı anlatım: Abu Dhabi GP sıralama turları
2022 Abu Dhabi GP sıralama turlarının canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Seans Verstappen'in pole pozisyonuyla sona ererken, biz de sezonun son sıralama anlatımını noktalıyoruz!
Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. Yarın 16.00'da 2022 Abu Dhabi GP canlı anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. Yarın 16.00'da 2022 Abu Dhabi GP canlı anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Geride kalanların en iyisi Norris, onu Ocon takip ediyor. Tek tur atan Vettel dokuz, Ricciardo ise onuncu sırada. Ricciardo'nun üç sıra grid cezası var.
LEC-SAI ikinci çizgide, HAM-RUS ise üçüncü çizgide.
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