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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP sıralama turları

2022 Abu Dhabi GP sıralama turlarının canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP sıralama turları

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Seans Verstappen'in pole pozisyonuyla sona ererken, biz de sezonun son sıralama anlatımını noktalıyoruz!

Ben Altay Gök, bu seansın canlı anlatımında sizlerleydim. Yarın 16.00'da 2022 Abu Dhabi GP canlı anlatımında görüşmek üzere, hoşça kalın!
TAM SIRALAMA:

VER PER
LEC SAI
HAM RUS
NOR OCO
VET RIC
ALO TSU
MSC STR
ZHO MAG
GAS BOT
ALB LAT
Geride kalanların en iyisi Norris, onu Ocon takip ediyor. Tek tur atan Vettel dokuz, Ricciardo ise onuncu sırada. Ricciardo'nun üç sıra grid cezası var.
LEC-SAI ikinci çizgide, HAM-RUS ise üçüncü çizgide.

Hamilton 2022 sezonunu pole pozisyonu alamadan noktalıyor!
Böylece pole pozisyonu Max Verstappen'e gidiyor, Red Bull rahatça ilk çizgide!
Ocon da VET-RIC ikilisini geçti.
Hamilton beşinci sırada kalıyor! Russell ise altıncı!
Damalı bayrak da sallandı!
Verstappen 1.23.824 yapıyor! Perez ikinci sırada kalıyor!
Sainz üçüncü sırada kaldı.
Perez ikinci sektörde mor dereceyle geliyor!
Norris yedinci sırada.
1.24.092! Leclerc ikinci sırada, bir turu daha olacak.
Hamilton en iyi ilk sektörle geliyor!
İlk sektörde en hızlı isim Verstappen, Leclerc çok az farkla gerisinde onun.
VET ve RIC pitteler. Sıralama turları onlar için son buldu.
Leclerc'ten sonra Ocon ve Norris'i göreceğiz.
İlk zaman turu Leclerc'ten gelecek, son 2 dakika!
Son 2.30 dakika, herkes pistte! Sezonun son pole pozisyonu kime gidecek göreceğiz.
1.25.045 ile Ricciardo sekizinci.
Hareketlilik başlıyor, Red Bull ve Mercedes'ler hariç herkes pistte. Son 3.30 dakika.
Sainz da pistte.
Son 4 dakika, Leclerc pistte.
1.24.961! Vettel yedinciliği alıyor!
İkinci sektörde zaman kaybediyor Vettel, yine de Ocon'u geçebilecek gibi duruyor.
Ricciardo da zaman turuna başlıyor.
Vettel ilk sektörde çok hızlı, ikincilik temposunda!
Verstappen de pitte.
Vettel zaman turuna başlıyor. Perez pitte.
Son 5.30 dakika.
An itibariyle Red Bull pilotları, VET ve RIC hariç herkes pitte.
Norris zaman turunda bir hata yapmış olabilir.
Ricciardo da pistte.
Sıralama:

VER SAI
PER LEC
HAM RUS
OCO

NOR, VET ve RIC zaman turu atmadılar.
Norris pite dönüyor zaman turu atmadan. Vettel pistte.
1.24.988! Verstappen son sektörde tam anlamıyla uçuyor ve liderliği alıyor! Müthiş bir son sektör!
1.24.316! Perez ikinci sırada kalıyor! Verstappen de üçüncülük temposuyla geliyor gibi!
Ocon beşinci. VET ve RIC halen garajda.
Perez ikinci sektörde mor dereceyle geliyor!
1.24.281! Sainz alıyor liderliği!
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