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Formula 1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP Sıralama Turları

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Durdu
09:10 Sezonun son sıralama turlarını da tamamlamış olduk. Yarınki yarışta sizlerle yine buluşmak üzere, iyi günler dileriz!
09:08 Norris - Perez farkı: 0.016 saniye
09:06 Üçüncü bölüm sıralaması:
  1. Verstappen
  2. Hamilton
  3. Norris
  4. Perez
  5. Sainz
  6. Bottas
  7. Leclerc
  8. Tsunoda
  9. Ocon
  10. Ricciardo
09:05 Norris, üçüncü sıraya yerleşiyor
09:04 Verstappen, 2021 sezonunda 10. pole pozisyonunu kazanıyor
09:03 2021 sezonunda son kez sıralama turlarında damalı bayrak sallanıyor!
09:03 Tsunoda kendini altıncı sıraya çıkarıyor
09:00 Mercedes'ler piste önlü arkalı çıktı, bir hava koridoru etkisi görebiliriz
08:59 Norris, bir Red Bull aracının önünü kestiğini söyledi
08:58
 
08:57 Tsunoda'nın zaman turu siliniyor
08:55 Perez de Bottas'ın 0.1 saniye önünde üçüncü sırada
08:54 Hamilton, Verstappen'in 0.551 saniye arkasında ikinci sırada
08:54 Verstappen, 1:22.109'la ilk sırada
08:53 Hamilton ilk sektörde mor dereceyle geliyor
08:52 Ricciardo dışında tüm pilotlar 0 set kullanırken, Ricciardo iki turluk lastiklerini kullanıyor
08:52 Tüm pilotlar yumuşak hamurla pist üzerinde
08:51 Mercedes'ler ve Red Bull'lar pistte
08:51 Üçüncü bölüm başlıyor!
08:50 Üçüncü bölüm birazdan başlayacak ve sezonun son pole pozisyonunun kime gideceğini öğreneceğiz
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