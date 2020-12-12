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Abu Dhabi GP
13 Ara
Yarış:
22 Saat
:
36 Dakika
:
52 Saniye
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Formula 1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP sıralama seansı

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Ekleyen: Efe Kahya

Özet
Durum: Durdu
09:04 Bununla beraber canlı anlatımımızın sonuna geliyoruz. Güncel haberler için Motorsport.com'dan ayrılmayın, yarınki sezonun son yarışının canlı anlatımında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın!
09:03 Böylece sıralama şu şekilde:
Verstappen
Bottas
Hamilton
Norris
Albon
Sainz
Kvyat
Stroll
Leclerc
Gasly
09:03 Verstappen takım radyosu: "Pole pozisyonu. İşte böyle açıklama yapılır."
"EVEEEEET WOHOOOOOOO"
"İnanılmazsın Max, 2013'ten beri Yas Marina'da ilk defa bir Mercedes pole'de değil inanılmaz bir ikinci sektör!"
09:01 Albon 1.35.571'i koruyarak beşinci sırada.
09:01 Verstappen 1.35.246 ile ilk sırayı aldı!
09:01 Norris üçüncü sıraya çıktı.
09:01 Bottas ilk sıraya çıkıyor.
09:00 Seans bitti.
09:00 Hamilton turunu tamamladı ve 1.35.332 ile ilk sıraya çıktı.
09:00 Kvyat 1.35.963 ile altıncı sıraya çıktı.
09:00 Hamilton ilk iki sektörde mor zamanı yakaladı.
08:59 Bottas ve Verstappen turlarına başladılar.
08:59 Hamilton turuna başladı.
08:59 Bottas takım radyosu: (Toto Wolff konuştu!) "Elindeki her şeyi ver Valtteri"
08:58 Şu anda herkes pistte.
08:57 Bottas ve iki McLaren de piste çıktı.
08:56 Hamilton, Norris ve Gasly onu takip ediyor.
08:56 Kvyat piste çıkıyor.
08:56
 
08:54 An itibariyle sıralama şu şekilde:
Bottas
Verstappen
Hamilton
Albon
Sainz
Norris
Stroll
Leclerc
Kvyat
Gasly
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