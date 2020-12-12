Canlı anlatım: Abu Dhabi GP sıralama seansı
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Ekleyen: Efe Kahya
Özet
Durum: Durdu
09:04 Bununla beraber canlı anlatımımızın sonuna geliyoruz. Güncel haberler için Motorsport.com'dan ayrılmayın, yarınki sezonun son yarışının canlı anlatımında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın!
09:03 Böylece sıralama şu şekilde:
Verstappen
Bottas
Hamilton
Norris
Albon
Sainz
Kvyat
Stroll
Leclerc
Gasly
Verstappen
Bottas
Hamilton
Norris
Albon
Sainz
Kvyat
Stroll
Leclerc
Gasly
09:03 Verstappen takım radyosu: "Pole pozisyonu. İşte böyle açıklama yapılır."
"EVEEEEET WOHOOOOOOO"
"İnanılmazsın Max, 2013'ten beri Yas Marina'da ilk defa bir Mercedes pole'de değil inanılmaz bir ikinci sektör!"
"EVEEEEET WOHOOOOOOO"
"İnanılmazsın Max, 2013'ten beri Yas Marina'da ilk defa bir Mercedes pole'de değil inanılmaz bir ikinci sektör!"
09:01 Albon 1.35.571'i koruyarak beşinci sırada.
09:01 Verstappen 1.35.246 ile ilk sırayı aldı!
09:01 Norris üçüncü sıraya çıktı.
09:01 Bottas ilk sıraya çıkıyor.
09:00 Seans bitti.
09:00 Hamilton turunu tamamladı ve 1.35.332 ile ilk sıraya çıktı.
09:00 Kvyat 1.35.963 ile altıncı sıraya çıktı.
09:00 Hamilton ilk iki sektörde mor zamanı yakaladı.
08:59 Bottas ve Verstappen turlarına başladılar.
08:59 Hamilton turuna başladı.
08:59 Bottas takım radyosu: (Toto Wolff konuştu!) "Elindeki her şeyi ver Valtteri"
08:58 Şu anda herkes pistte.
08:57 Bottas ve iki McLaren de piste çıktı.
08:56 Hamilton, Norris ve Gasly onu takip ediyor.
08:56 Kvyat piste çıkıyor.
08:56
08:54 An itibariyle sıralama şu şekilde:
Bottas
Verstappen
Hamilton
Albon
Sainz
Norris
Stroll
Leclerc
Kvyat
Gasly
Bottas
Verstappen
Hamilton
Albon
Sainz
Norris
Stroll
Leclerc
Kvyat
Gasly
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