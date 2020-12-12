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33 Saniye
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Formula 1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Efe Kahya

Özet
Durum: Durdu
06:03 Aynı zamanda canlı anlatımımızın da sonuna geldik. Güncel haberler için Motorsport.com'dan ayrılmayın. Sıralama seansının canlı anlatımında görüşmek üzere!
06:02 Böylece seansımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Seansın lideri Max Verstappen oluyor. İkinci sırada takım arkadaşı Alex Albon var, üçüncü sırada ise Daniel Ricciardo bulunmakta.
06:01 Vettel turunu bıraktı.
06:00 Damalı bayrak sallanıyor.
06:00 Vettel turuna başlıyor.
05:59
 
05:59 Albon turunu tamamladı ve 1.36.752 ile ikinci sıraya çıktı.
05:57 Verstappen turunu tamamladı ve 1.36.251 ile en iyi turunu geliştiriyor.
05:56 Perez 1.37.227 ile 10. sıraya çıkıyor.
05:55 Albon takım radyosu: "En çok sorun yaşadığın yer neresi?"
"Dürüst olmak gerekirse şu anda her virajda sorun yaşıyorum."
05:54 Albon takım radyosu: "Doğru bir durumda olduğumuza emin miyiz çünkü inanılmaz bir önden kayma var."
05:53 Ocon son turunda 1.36.899 ile üçüncü sıraya çıktı. Fransız pilot son sektörde mor sektör zamanını yakaladı.
05:53 Sainz turunu tamamladı ve 1.37.068 ile beşinci sıraya çıktı ve iki Mercedes'in arasına yerleşti.
05:52 Ricciardo 1.36.877 ile ikinci sıraya yükseldi.
05:52 Verstappen takım radyosu: "Orada (sekizinci viraj) neler oldu bilmiyorum ancak frenler aynı hissettirmiyor."
05:52 Verstappen'den 1.34.745 geldi. En iyi zamanından 0.011 saniye daha yavaştı.
05:51 Norris 1.36.994 ile ikinci sıraya yükseliyor.
05:51 Verstappen yeni turunda ilk sektör zamanıyla geldi ancak 8. virajda sorun yaşadı.
05:49 Leclerc, Perez ve iki Alfa Romeo dışında herkes pistte.
05:49 Russell turunu tamamladı ve  1.37.982 yaparak en iyi zamanını geliştiremedi, Williams pilotu yedinci sırayı korudu.
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