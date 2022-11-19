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Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı
2022 Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, sezonun son antrenman seansının anlatımında sizlerleydim! 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, sezonun son antrenman seansının anlatımında sizlerleydim! 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride diziliyorlar. Antrenmanın ardından bir boş tur atacak ve garaja dönerek sıralama turları öncesi hazırlıklara başlayacaklar.
Hamilton ve Russell da damalı bayraktan hemen önce piste çıktılar. Vettel hariç herkes pistte start antrenmanları için.
Son dakikanın içindeyiz artık. Kısa süre içinde tüm pilotların start antrenmanı için piste dönmesini bekleyebiliriz, ancak tur zamanları gelişecek gibi durmuyor.
Son 3 dakika. Red Bull 1-2, Mercedes 4-5. Ferrari 6-7, aradaki isim Norris. Alpine hızlı başladığı seansta şu an 11-12.
HAM, RUS, LEC, SAI ve GAS pitlerdeki isimler. Gasly'nin aracındaki çalışmalar sürüyor. Seansın orta noktasına doğru bir bordürden geçerken ön süspansiyonuna hasar vermişti Fransız pilot.
Son 10 dakikaya gireceğiz birazdan. Sıralama:
PER HAM
RUS NOR
VER RIC
VET ALB
OCO ALO
LEC BOT
MAG SAI
STR MSC
LAT TSU
ZHO GAS
PER HAM
RUS NOR
VER RIC
VET ALB
OCO ALO
LEC BOT
MAG SAI
STR MSC
LAT TSU
ZHO GAS
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