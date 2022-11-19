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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı

2022 Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, sezonun son antrenman seansının anlatımında sizlerleydim! 17.00'da sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride diziliyorlar. Antrenmanın ardından bir boş tur atacak ve garaja dönerek sıralama turları öncesi hazırlıklara başlayacaklar.
Sezonun son antrenman seansı da böylece son buluyor!
Tam sıralama:

PER VER
HAM RUS
NOR LEC
SAI RIC
VET ALB
OCO ALO
TSU BOT
GAS STR
MAG MSC
ZHO LAT
Hamilton ve Russell da damalı bayraktan hemen önce piste çıktılar. Vettel hariç herkes pistte start antrenmanları için.
Böylece 3. antrenman seansını Perez lider tamamlıyor! Verstappen ikinci, Red Bull 1-2!
Damalı bayrak sallanyor ve seans sona eriyor.
HAM, RUS ve VET hariç herkes pistte şu an.
Son dakikanın içindeyiz artık. Kısa süre içinde tüm pilotların start antrenmanı için piste dönmesini bekleyebiliriz, ancak tur zamanları gelişecek gibi durmuyor.
Son 3 dakika. Red Bull 1-2, Mercedes 4-5. Ferrari 6-7, aradaki isim Norris. Alpine hızlı başladığı seansta şu an 11-12.
1.25.630 ile Sainz 6. sıraya yükseliyor. Gasly de 14. sırada.
NOR, ALO ve ZHO pite dönüyor.
Pistteki herkeste yumuşak hamur var.
Son 8 dakika. RIC, VET, ALB, MSC ve LAT hariç herkes pistte.
Aracındaki çalışma tamamlanan Gasly piste dönüyor!
1.25.134. Verstappen ikinciliğe yükseliyor.
Mercedes pilotları piste dönüyorlar. Vettel ve Albon ise pitteler.
Verstappen ilk sektörde mor dereceyle geliyor.
Ricciardo ve Schumacher pite dönüyor.
HAM, RUS, LEC, SAI ve GAS pitlerdeki isimler. Gasly'nin aracındaki çalışmalar sürüyor. Seansın orta noktasına doğru bir bordürden geçerken ön süspansiyonuna hasar vermişti Fransız pilot.
Son 10 dakikaya gireceğiz birazdan. Sıralama:

PER HAM
RUS NOR
VER RIC
VET ALB
OCO ALO
LEC BOT
MAG SAI
STR MSC
LAT TSU
ZHO GAS
Ocon takım arkadaşının 0.003 saniye önünde sekizinciliğe yükseliyor.
Seansın bitimine son 12 dakika. Dereceler sürekli gelişiyor.
Norris dördüncü sırayı alıyor.
1.24.982! Perez liderliğe yükseliyor ve bugün 1.25'in altına inen ilk isim oluyor.
RUS, VER, LEC, SAI, TSU ve GAS pitteki isimler.
Perez ilk iki sektörde mor dereceyle geliyor!
1.25.222! Hamilton son sektörde mor dereceyle liderliği alıyor!
Yumuşak lastik var Fransız pilotta.
Ocon pistte.
1.25.950 ile Ricciardo beşinci sırada!
Schumacher 10. sıraya yükseldi. O da gride veda etmeye hazırlanıyor.
LEC, OCO, SAI, VET, STR ve GAS pitteler. Kalan herkes pistte.
O da ilk sektörde en hızlı zamanı elde etti.
1.25.395! Russell lider!
1.26.076 ile Alonso 5. sırada.
1.26.051 ile Albon dördüncü!
Albon ikinci sektörde mor dereceyi alıyor!
Sainz ve Leclerc dışında herkeste yumuşak hamur mevcut.
Pistteki pilot sayısı 15'e yükseldi. PER, OCO, VET, MAG ve GAS hariç herkes pistte.
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