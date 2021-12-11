Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı
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Ekleyen: Betim Aker
Özet
Durum: Canlı
06:03 Pilotlar start antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar
06:03 Sezonun son antrenman seansının sonuçları:
- Hamilton
- Verstappen
- Bottas
- Perez
- Norris
- Tsunoda
- Gasly
- Sainz
- Ricciardo
- Leclerc
- Stroll
- Ocon
- Raikkonen
- Giovinazzi
- Alonso
- Vettel
- Russell
- Latifi
- Schumacher
- Mazepin
06:01
06:00 Vee damalı bayrak çıkıyor
05:59 Tüm pilotlar şu anda pistte
05:59 Verstappen de son bir dakikada tekrar piste çıkan isimler arasında
05:58 Bottas da tekrar piste çıkıyor
05:57 Ocon, 12. sıraya yükseliyor
05:57 Gasly, tekrar piste çıkıyor
05:56 Verstappen pitte
05:56 Son dört dakikadayız!
05:56 Hamilton, diğer lastiğe geçmeleri gerektiğini düşündüğünü söyledi
05:55
05:53 Stroll ise yumuşak lastikle 11. sırada
05:53 Gasly 6. sıraya yükseldi
05:52 İlk 10'da beş takımın sürücüleri var
05:52 Son 10 dakika içindeyken mevcut sıralama:
Hamilton
Verstappen
Bottas
Norris
Tsunoda
Perez
Sainz
Ricciardo
Leclerc
Gasly
Hamilton
Verstappen
Bottas
Norris
Tsunoda
Perez
Sainz
Ricciardo
Leclerc
Gasly
05:51 Ricciaro da sekizinci sırada
05:51 Norris, son 10 dakika içindeyken kendini dördüncü sıraya çekiyor
05:49 Verstappen, Hamilton'ın 0.214 saniye arkasında ikinci sırada
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