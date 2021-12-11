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Formula 1

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 3. antrenman seansı

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Ekleyen: Betim Aker

Özet
Durum: Canlı
06:03 Pilotlar start antrenmanlarını gerçekleştiriyorlar
06:03 Sezonun son antrenman seansının sonuçları:
  1. Hamilton
  2. Verstappen
  3. Bottas
  4. Perez
  5. Norris
  6. Tsunoda
  7. Gasly
  8. Sainz
  9. Ricciardo
  10. Leclerc
  11. Stroll
  12. Ocon
  13. Raikkonen
  14. Giovinazzi
  15. Alonso
  16. Vettel
  17. Russell
  18. Latifi
  19. Schumacher
  20. Mazepin
06:01
 
06:00 Vee damalı bayrak çıkıyor
05:59 Tüm pilotlar şu anda pistte
05:59 Verstappen de son bir dakikada tekrar piste çıkan isimler arasında
05:58 Bottas da tekrar piste çıkıyor
05:57 Ocon, 12. sıraya yükseliyor
05:57 Gasly, tekrar piste çıkıyor
05:56 Verstappen pitte
05:56 Son dört dakikadayız!
05:56 Hamilton, diğer lastiğe geçmeleri gerektiğini düşündüğünü söyledi
05:55
 
05:53 Stroll ise yumuşak lastikle 11. sırada
05:53 Gasly 6. sıraya yükseldi
05:52 İlk 10'da beş takımın sürücüleri var
05:52 Son 10 dakika içindeyken mevcut sıralama:
Hamilton
Verstappen
Bottas
Norris
Tsunoda
Perez
Sainz
Ricciardo
Leclerc
Gasly
05:51 Ricciaro da sekizinci sırada
05:51 Norris, son 10 dakika içindeyken kendini dördüncü sıraya çekiyor
05:49 Verstappen, Hamilton'ın 0.214 saniye arkasında ikinci sırada
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