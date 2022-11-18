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Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 2. antrenman seansı
2022 Abu Dhabi GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman seansı ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman seansı ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride geliyorlar. Antrenmandan sonra pilotlar bir boş tur atacak ve padoğa dönerek günü kapatacaklar.
Fernando Alonso takım arkadaşının hemen gerisinde sekizinci. İlk 10'u tamamlayan isimler ise Ricciardo ve Bottas.
Ricciardo ve Vettel yeniden pistteler. 20 pilot da pistte ancak zaman turları gelişecek gibi durmuyor.
Mevcut durumda takımlar Red Bull-Mercedes-Ferrari-Alpine şeklinde sıralanıyor gibi. McLaren ise Alfa Romeo ile rekabet halindeydi. Aston Martin'in de bu gruba sızma ihtimali mevcut.
Pilotlar 6-12 turluk kısa bölümlere odaklandılar hava karardıktan sonra. Güneş 7-8 dakika önce tamamen battı.
Son 9 dakika! Sıralama bir süredir değişmiyor.
VER RUS
LEC HAM
PER SAI
OCO ALO
RIC BOT
NOR VET
ZHO STR
TSU ALB
MSC MAG
GAS LAT
VER RUS
LEC HAM
PER SAI
OCO ALO
RIC BOT
NOR VET
ZHO STR
TSU ALB
MSC MAG
GAS LAT
Zaman turları 1.30-1.31 bandında devam ediyor. Hava karardığı için yarış temposuna odaklanılan dakikalardayız.
Lastik durumları:
Yumuşak hamur: SAI, NOR, STR, GAS, LAT
Orta hamur: RUS, LEC, OCO, VET, ZHO
Sert hamur: TSU, ALB, BOT
Yumuşak hamur: SAI, NOR, STR, GAS, LAT
Orta hamur: RUS, LEC, OCO, VET, ZHO
Sert hamur: TSU, ALB, BOT
Bitime 23 dakika kala sıralama:
VER RUS
LEC HAM
PER SAI
OCO ALO
RIC BOT
NOR VET
ZHO STR
TSU ALB
MSC MAG
GAS LAT
VER RUS
LEC HAM
PER SAI
OCO ALO
RIC BOT
NOR VET
ZHO STR
TSU ALB
MSC MAG
GAS LAT
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