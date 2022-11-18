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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 2. antrenman seansı

2022 Abu Dhabi GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 2. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. Yarın 3. antrenman seansı ve sıralama turlarında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar start antrenmanları için gride geliyorlar. Antrenmandan sonra pilotlar bir boş tur atacak ve padoğa dönerek günü kapatacaklar.
Tam sıralama:

VER RUS
LEC HAM
PER SAI
OCO ALO
RIC BOT
NOR VET
ZHO STR
TSU ALB
MSC MAG
GAS LAT
Fernando Alonso takım arkadaşının hemen gerisinde sekizinci. İlk 10'u tamamlayan isimler ise Ricciardo ve Bottas.
HAM-PER-SAI üçlüsü ilk altıyı tamamlıyor. Geride kalanların en iyisi Esteban Ocon.
İlk üçte üç farklı takım var. Russell 2, Leclerc 3. sırada.
Böylece Verstappen Cuma gününün ikinci seansını zirvede tamamlıyor!
Damalı bayrak sallanıyor ve seans sona eriyor. Derecesini geliştirerek gelen bir isim yok.
Şu anda herkesin pistte olma sebebi her zamanki gibi start antrenmanları.
Ricciardo ve Vettel yeniden pistteler. 20 pilot da pistte ancak zaman turları gelişecek gibi durmuyor.
Son 1 dakika. Vettel pitte.
Alonso kısa bir pit ziyaretinin ardından yeniden pistte.
Alonso pitte. Ricciardo da pitteki diğer isim.
Mevcut durumda takımlar Red Bull-Mercedes-Ferrari-Alpine şeklinde sıralanıyor gibi. McLaren ise Alfa Romeo ile rekabet halindeydi. Aston Martin'in de bu gruba sızma ihtimali mevcut.
Dereceler yaklaşık 20 dakikadır gelişmiyor.
Son 4 dakika. Leclerc orta hamur temposundan memnun değil, takım da aynı şekilde.
Pilotlar 6-12 turluk kısa bölümlere odaklandılar hava karardıktan sonra. Güneş 7-8 dakika önce tamamen battı.
Son 7 dakika, yarış temposundaki turlar devam ediyor.
Hamilton pistte, Norris pitte.
Son 9 dakika! Sıralama bir süredir değişmiyor.

VER RUS
LEC HAM
PER SAI
OCO ALO
RIC BOT
NOR VET
ZHO STR
TSU ALB
MSC MAG
GAS LAT
Şu anda HAM ve RIC hariç herkes pistte.
Zaman turları 1.30-1.31 bandında devam ediyor. Hava karardığı için yarış temposuna odaklanılan dakikalardayız.
Alonso yumuşak, Schumacher orta, Magnussen sert hamurla pistte.
Alonso yeniden pistte. Haas pilotları da aynı şekilde.
Lastik durumları:

Yumuşak hamur: SAI, NOR, STR, GAS, LAT

Orta hamur: RUS, LEC, OCO, VET, ZHO

Sert hamur: TSU, ALB, BOT
Pilotlar yavaş yavaş piste dönüyorlar. VER, HAM, PER, ALO, RIC, MSC ve MAG hariç herkes pistte.
Tsunoda da piste dönüyor.
Son 20 dakika. Verstappen liderliği devam ediyor.
VER, BOT, NOR, ZHO, ALB ve LAT pistteki isimler.
Güneş neredeyse batıp ışıklar yanmaya başlıyor, pist sıcaklığı da düşecek.
1.25.146 ile Verstappen derecesini geliştiriyor.
Verstappen ikinci sektörde mor dereceyle geliyor.
Pistteki isimler VER, HAM, PER, ALO, RIC.
An itibariyle birçok pilot yeniden pitte.
Piste dönen Verstappen zaman turuna başlıyor.
Bitime 23 dakika kala sıralama:

VER RUS
LEC HAM
PER SAI
OCO ALO
RIC BOT
NOR VET
ZHO STR
TSU ALB
MSC MAG
GAS LAT
Sainz 6. sıraya yükseliyor. Alonso ise takım arkadaşının sadece 0.005 saniye gerisinde 8.
Vettel'in uzun düzlüğün sonunda büyük bir blokaj yaptığını görüyoruz.
Hamilton 3. sektörde zaman kaybederek 4. sırada kalıyor.
BOT, NOR, ALB ve LAT pite dönen isimler.
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