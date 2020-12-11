Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 2. antrenman seansı
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Ekleyen: Kemal Şengül
Özet
Durum: Canlı
09:06 Sürücüler kullanılmış lastiklerle yarış temposuna odaklanmış durumdalar.
09:01 Takımların kalan kısımda yarış temposuna odaklanmalarını bekleyebiliriz.
08:59 Son yarım saate giriyoruz. Çoğu pilot garajda ve kalanlar da kendi derecelerinden daha iyi turlarla gelemiyorlar.
08:58 Stroll 10. sıraya çıkıyor.
08:56
08:56 Pistte kendi turundan daha iyi gelen sadece Gasly ve Stroll var.
08:54 Verstappen son sektörde turu bırakıyor.
08:53 Verstappen orta sektörde de kendi derecesinden daha iyi geliyor.
08:52 Yumuşak lastiğe geçen Verstappen, ilk sektörde en iyi dereceyi yakalıyor.
08:52 Albon az önce 1:37.263 yaparak dördüncü sıraya çıktı.
08:52 Şu anda ön bölümde derecesini geliştirebilen bir isim yok.
08:45 Hamilton'ın turu 21. virajda pist limitlerini aştığı için silindi.
08:45 Fakat Hamilton'ın tur zamanı siliniyor.
08:44 Hamilton 1:36.097 yaparak liderliği alıyor!
08:44 Mercedes pilotları yumuşak lastiklerle deneme yapıyorlar.
08:41 Alman pilot yola devam ediyor.
08:40 Vettel büyük bir blokaj yaşayarak pist dışına taşıyor.
08:36 İlk on:
Bottas
Hamilton
Verstappen
Perez
Sainz
Norris
Ricciardo
Stroll
Gasly
Raikkonen
Bottas
Hamilton
Verstappen
Perez
Sainz
Norris
Ricciardo
Stroll
Gasly
Raikkonen
08:36 Verstappen ilk sektörde en iyi dereceyi yapmasına rağmen 1:37.057 ile üçüncü sırada kalıyor.
08:35 Sürücülerin geneli orta lastiklerle sürüş yapıyor.
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