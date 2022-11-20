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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP

2022 Abu Dhabi GP canlı anlatımında sizlerleyiz!

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Canlı
Perez-Leclerc farkı 3.5 saniye artık!
Vettel Ricciardo'yu, Tsunoda Vettel'i kovalıyor. Son 4 tura girdik.
Hamilton bir kez daha tek pitte kalmalarının yanlış karar olduğunu söylüyor. Sainz'a savunma yapması gerekebilir.
Perez Leclerc'in 4.5 saniye arkasında. Hamilton Sainz farkı 2.9 saniye.
Son 5 tur! Verstappen sezonun 15. zaferine doğru adım adım ilerliyor.
Tsunoda da Vettel'in DRS mesafesinde.
Son 6 tur! Perez Leclerc'e yaklaşmaya devam ediyor ama turlar yetmeyebilir!
Sıralama:

VER LEC
PER HAM
SAI RUS
NOR OCO
STR RIC
VET TSU
ALB GAS
ZHO MSC
BOT MAG
LAT

Alonso yarışa veda etti.
Vettel de puan için Ricciardo'yu kovalıyor!
PER-LEC farkı 6 saniye! Son 7 tur!
Şimdi Vettel peşinde Ricciardo'nun.
Stroll Ricciardo'yu geçiyor. 9. sıra Aston Martin pilotu için.
PER-LEC farkı 7.1 saniye. Perez son turlara doğru yakalayabilir Leclerc'i.
Ancak yerini geri alıyor Ricciardo.
Stroll ortalarda Ricciardo'yu da geçiyor.
Ortalarda Stroll tek pitteki Vettel'i geçiyor! Vettel puan barajının dışında!
Hamilton pite gelmeleri durumunda altıncılığa düşecek, takım geç kaldıklarını söylüyor.
Dünya ikinciliği yarış böyle biterse Leclerc'e gidiyor.
Verstappen lastiklerinin iyi olduğunu söylüyor! PER-LEC farkı 8.7 saniye.
İkinci kez pite gelen isimler:

SAI, RUS, NOR, OCO, STR, TSU, ZHO, LAT.
Sıralama:

VER LEC
PER HAM
SAI RUS
NOR OCO
RIC VET
STR TSU
ALB GAS
ZHO MSC
BOT MAG
LAT

Alonso yarışa veda etti.
47. turdayız, sezonun bitimine kaldı 12 tur!
Perez ikinci sektördeki DRS bölgesinde yine geçiyor Hamilton'ı ve yerini sağlamlaştırıyor.
Zhou pitte. Birçok isim ikinci pitine geldi. Verstappen tek pit değerlendiriyor gibi, hakeza Leclerc ve Hamilton.
1.28.391! Norris en hızlı turu alıyor!
Ancak Hamilton yerini geri alıyor!
Perez tek pitli Hamilton'ı geçiyor! 3. sırada Perez.
1.28.842 ile Russell en hızlı turu alıyor!
Vettel ve Stroll bir tur aralarla Zhou'yu geçiyorlar.
Norris ilk sektörde mor dereceyle geliyor.
Leclerc pite girmemenin daha doğru seçim olduğunu söylüyor! Bakalım Ferrari'nin seçimi ne olacak?
Alpine'in bir tur erken pitle geçiş denemesi başarılı olmadı.
Ocon Ricciardo'yu geçiyor ve 8. sıraya dönüyor. 3 saniye önünde Norris var.
Ocon Ricciardo'yu tutuyor arkasında, bu Norris için avantaj.
Ocon geçen tur pite gelmişti, şimdi de Norris pitte.
Ön tarafta VER-LEC farkı 7.5 saniye.
Vettel ortalarda Zhou'u zorluyor. Puan barajına bir sıra kaldı Seb için!
Bir düzeltme daha: Russell'ın piti 3.8 saniye, 5 saniye de zaman cezası vardı. Yine hızlı bir pit olmamış :)
Schumacher 5 saniye zaman cezası alıyor.
Temasın Schumacher'in Latifi'ye arkadan temas etmesinden ötürü gerçekleştiğini görüyoruz.
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