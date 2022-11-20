Formula 1 Haberler
Canlı anlatım: Abu Dhabi GP
2022 Abu Dhabi GP canlı anlatımında sizlerleyiz!
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Canlı
Hamilton bir kez daha tek pitte kalmalarının yanlış karar olduğunu söylüyor. Sainz'a savunma yapması gerekebilir.
Zhou pitte. Birçok isim ikinci pitine geldi. Verstappen tek pit değerlendiriyor gibi, hakeza Leclerc ve Hamilton.
Bir düzeltme daha: Russell'ın piti 3.8 saniye, 5 saniye de zaman cezası vardı. Yine hızlı bir pit olmamış :)
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