Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı

13:03 Pilotlar hareketli geçmeyen seansın ardından start antrenmanları için gride diziliyorlar. Bir boş turun ardından 12 pilot ikinci antrenman seansı için, dört pilot ise F2 sıralama turları için bekleyişe geçecekler.



Shwartzman, O'Ward, Kubica ve Fittipaldi ise kahvelerini yudumlamaya gidecekler :)