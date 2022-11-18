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Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı
2022 Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.
Ekleyen: Altay Gök
Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar hareketli geçmeyen seansın ardından start antrenmanları için gride diziliyorlar. Bir boş turun ardından 12 pilot ikinci antrenman seansı için, dört pilot ise F2 sıralama turları için bekleyişe geçecekler.
Shwartzman, O'Ward, Kubica ve Fittipaldi ise kahvelerini yudumlamaya gidecekler :)
Shwartzman, O'Ward, Kubica ve Fittipaldi ise kahvelerini yudumlamaya gidecekler :)
Böylece geçen hafta sonunu dubleyle tamamlayan Mercedes, bu hafta sonuna da dubleyle başlıyor! Leclerc 3, Perez 4. sırada.
Lawson ve Shwartzman'ın iyi seanslar geçirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Lawson çok istikrarlıydı.
Geçtiğimiz hafta sezonun ilk galibiyetine dubleyle ulaşan Mercedes, bu hafta takımlar şampiyonası ikinciliği için piste çıkacaklar.
Doohan'ın az önce son viraja girilirken büyük bir arkadan kayma yaşadığını ancak toparladığını görüyoruz.
Lastik durumları:
Yumuşak hamur: ALB, PER, TSU, FIT, OCO, SHW, BOT, MAG
Orta hamur: OWA
Sert hamur: HAM, RUS, VET, GAS, DRU
Yumuşak hamur: ALB, PER, TSU, FIT, OCO, SHW, BOT, MAG
Orta hamur: OWA
Sert hamur: HAM, RUS, VET, GAS, DRU
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