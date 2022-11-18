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Formula 1 Haberler

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı

2022 Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz.

Canlı anlatım: Abu Dhabi GP 1. antrenman seansı

Ekleyen: Altay Gök

Özet
Durum: Durdu
Bizler de anlatımımıza yavaş yavaş nokta koyuyoruz.

Ben Altay Gök, bu seansın anlatımında sizlerleydim. 16.00'da ikinci antrenman seansında görüşmek üzere, hoşça kalın!
Pilotlar hareketli geçmeyen seansın ardından start antrenmanları için gride diziliyorlar. Bir boş turun ardından 12 pilot ikinci antrenman seansı için, dört pilot ise F2 sıralama turları için bekleyişe geçecekler.

Shwartzman, O'Ward, Kubica ve Fittipaldi ise kahvelerini yudumlamaya gidecekler :)
Tam sıralama:

HAM RUS
LEC PER
LAW VET
SHW RIC
BOT ALB
GAS OCO
TSU KUB
SAR MAG
FIT OWA
DOO DRU
8 misafirin en iyisi ise 5. sıradaki Lawson.
Böylece geçen hafta sonunu dubleyle tamamlayan Mercedes, bu hafta sonuna da dubleyle başlıyor! Leclerc 3, Perez 4. sırada.
Damalı bayrak sallanıyor, derecesini geliştiren kimse yok.
Lawson ve Shwartzman'ın iyi seanslar geçirdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Lawson çok istikrarlıydı.
Son dakikanın içindeyiz. SAR hariç herkes pistte. Sıralama değişecek gibi durmuyor.
Dereceler gelişmeyecek gibi, Perez 3 saniye yavaş bir turda ve turlar da genel olarak bu bantta.
Magnussen yeniden pistte.
HAM, LEC, SAR ve MAG hariç herkes pistte.
Son beş dakika. Sıralama:

HAM RUS
LEC PER
LAW VET
RIC SHW
BOT ALB
GAS OCO
TSU KUB
SAR MAG
FIT OWA
DOO DRU
Pistteki isimlerden Sargeant sert, Albon orta hamurla pistte. Kalan herkeste yumuşak hamur var.
Leclerc de pitte.
Son 8 dakika. Magnussen, Bottas ve Doohan hariç herkes pistte.
Shwartzman altıncılığa yükseliyor, derken Vettel altıncılığı alıyor!
O'Ward 15. sıraya yükseliyor.
Drugovich 17. sıraya yükseliyor.
Geçtiğimiz hafta sezonun ilk galibiyetine dubleyle ulaşan Mercedes, bu hafta takımlar şampiyonası ikinciliği için piste çıkacaklar.
1.26.853 ile ikinci Russell. Mercedes 1-2.
Mercedes ilk sektörde güçlü görünüyor!
Russell ilk sektörde mor dereceyle geliyor!
Doohan'ın az önce son viraja girilirken büyük bir arkadan kayma yaşadığını ancak toparladığını görüyoruz.
Son 15 dakika. Sıralama:

HAM LEC
PER BOT
ALB GAS
OCO TSU
KUB SAR
MAG FIT
LAW DOO
SHW RUS
RIC VET
OWA DRU
1.26.633! Hamilton lider!
Lawson da yeniden pistte.
Yumuşak hamurla piste dönen Hamilton ilk sektörde mor dereceyi elde ediyor!
1.26.888 ile Leclerc liderliğe yükseliyor! 1.27'nin altına inen de ikinci isim oluyor.
Kubica 7. sıraya yükseliyor.
Leclerc ilk sektörde mor dereceyle geliyor.
Pistteki isimler BOT, ALB, OCO, LEC, SAR, MAG, DOO, KUB
Pist nispeten boş. Sadece 9 pilot pistte.
TSU, SAR, FIT, HAM, LAW, SHW, RUS, RIC, VET ve GAS pitteki isimler.
1.26.967! Perez liderliğe yükseliyor, bugün ilk kez 1.27'nin altına iniyoruz.
Perez ikinci sektörde mor dereceyle geliyor! Yumuşak hamur mevcut kendisinde.
Leclerc yeniden pistte.
1.27.655 ile Bottas lider!
İlk 4 sırayı sadece 0.077 saniye ayırıyor şu an.
Ocon 3. sıraya yükseliyor.
Lastik durumları:

Yumuşak hamur: ALB, PER, TSU, FIT, OCO, SHW, BOT, MAG

Orta hamur: OWA

Sert hamur: HAM, RUS, VET, GAS, DRU
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